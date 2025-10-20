El mercado de la cocaína en España: los narcos millonarios del siglo XXI y la entrada con avionetas, submarinos y túneles secretos

Narcotráfico de cocaína en España. (Montaje Infobae)

“El Estado, gobierno tras gobierno, tiene que intentar luchar contra este problema, pero siempre de una forma que ensombrezca las cifras”. La cocaína no es un enemigo nuevo. Desde hace décadas, España es la puerta del perico a Europa. Y al preguntar a Andros Lozano sobre la lucha contra el narcotráfico, el experto explica que, aunque existen grandes profesionales e importantes operativos, nunca se ha elevado al primer nivel de problemas de seguridad porque no interesa que se conozca en profundidad.

El turismo es una fuente de ingresos de la que España no se puede desprender y reconocer que cada año entran decenas de miles de kilos de cocaína por puertos y pistas de aterrizaje no da buena publicidad. No obstante, es innegable que se consume y que llega por múltiples vías. Ahora, los periodistas Andros Lozano y Javier Romero detallan el mercado español de una de las drogas más relevantes en ‘Narco. S.A.’, de Deusto.

El primero de ellos ha atendido a Infobae España para explicar la situación de las fuerzas de seguridad en su trabajo contra las mafias o los métodos utilizados durante décadas para introducir la mercancía. También ha adelantado algunas de las historias más llamativas desarrolladas en el libro, como el español que transportaba cocaína desde Brasil en una avioneta o el “Pablo Escobar del Siglo XXI”, que fue perseguido por la justicia de distintos países al emplear diversas identidades mientras transportaba cantidades de droga a la altura del narco más famoso de la historia.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La droga llega por todas partes

“Cuando entendamos que hay mil vías abiertas, la sociedad entenderá por qué es tan fácil hacerse con un gramo de cocaína de calle”. La nieve es muy habitual. Un 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años la ha consumido, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025. Esto se debe a que existen muchos caminos directos hacia España. Los puertos siempre se han asociado al tráfico de drogas. Los desembarcos de narcolanchas cargadas de fardos o en contenedores de grandes embarcaciones son los métodos que se suelen asociar a la entrada de cocaína.

Sin embargo, desde hace años, las vías se extienden a otros entornos. Ningún caso lo puede ejemplificar mejor que el de David Amar. El conocido como ‘El Judío’ trasladaba toneladas de cocaína desde un aeropuerto ilegal de Brasil hasta un aeródromo de Toledo. Como cuentan los escritores en el libro, acabó detenido y confesando un alijo, pero se excusó denunciando un complot internacional contra él.

Volviendo a la vía marítima, la droga no solo viaja por la superficie. Hace menos de un mes, una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA estadounidense permitió incautar 3,6 toneladas de cocaína en un narcosubmarino en Galicia. Otra de las ideas de negocio de narcotraficantes más conocidas es el túnel descubierto en Ceuta que cruzaba la frontera de Marruecos para introducir hachís.

Junto a los medios empleados, hay que tener en cuenta que el mapa de sospechosos se ha extendido por diferentes países. Las mafias norteafricanas se han posicionado en el mercado. Lozano explica que cuentan con un enclave geográfico idóneo y que están aumentando sus relaciones con las organizaciones productoras de Latinoamérica. “Hay mafias profesionalizadas con el hachís que lo están aprovechando con la cocaína”, asegura, pues conocen rutas y métodos desde hace años.

Se han realizado 15 registros en inmuebles de Sevilla y Málaga

Seguridad, corrupción y violencia por el narcotráfico

Lozano explica que, aunque el caso de Barbate en el que murieron dos agentes de la Guardia Civil no deja de ser una situación que no suele ocurrir, los narcotraficantes siempre van un paso por delante de las fuerzas de seguridad. Tienen más recursos y poder, al haberse convertido en cuidadas y ricas estructuras empresariales.

El periodista aclara que hay muchos profesionales policiales haciendo una “muy buena labor” pero añade que “el negocio al que se enfrentan les sobrepasa” por una cuestión de capacidad económica y de infraestructuras. También señala que la solución está en afrontar el problema como una “lucha transnacional”. “O se colabora de forma internacional o no se conseguirán consecuencias suficientes contra en el negocio”, asegura.

Y junto al narcotráfico, siempre se abre camino la corrupción. Al plantear la duda de si uno podría existir sin el otro, Lozano tiene claro que sería “imposible a este nivel”. Para alcanzar un mercado de tal tamaño, la existencia de contactos que faciliten información o atajos a las mafias es imprescindible. En contrapartida, también afirma que, por suerte, la mayoría de casos se acaban detectando.

En las primeras páginas de ‘Narco, S.A.’, se exponen hasta tres casos de muertes por ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico, entre los que se encuentra el de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. España todavía no cuenta con los niveles de violencia armada de otros lugares, pero Lozano cree que el asesinato a plena luz del día como el del hermano de la política es “una señal de aviso”.