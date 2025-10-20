España

El mercado de la cocaína en España: los narcos millonarios del siglo XXI y la entrada con avionetas, submarinos y túneles secretos

Los periodistas Andros Lozano y Javier Romero presentan ‘Narco S.A’, un análisis sobre la llegada y el consumo de una de las drogas más utilizadas en el país

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Narcotráfico de cocaína en España.
Narcotráfico de cocaína en España. (Montaje Infobae)

“El Estado, gobierno tras gobierno, tiene que intentar luchar contra este problema, pero siempre de una forma que ensombrezca las cifras”. La cocaína no es un enemigo nuevo. Desde hace décadas, España es la puerta del perico a Europa. Y al preguntar a Andros Lozano sobre la lucha contra el narcotráfico, el experto explica que, aunque existen grandes profesionales e importantes operativos, nunca se ha elevado al primer nivel de problemas de seguridad porque no interesa que se conozca en profundidad.

El turismo es una fuente de ingresos de la que España no se puede desprender y reconocer que cada año entran decenas de miles de kilos de cocaína por puertos y pistas de aterrizaje no da buena publicidad. No obstante, es innegable que se consume y que llega por múltiples vías. Ahora, los periodistas Andros Lozano y Javier Romero detallan el mercado español de una de las drogas más relevantes en ‘Narco. S.A.’, de Deusto.

El primero de ellos ha atendido a Infobae España para explicar la situación de las fuerzas de seguridad en su trabajo contra las mafias o los métodos utilizados durante décadas para introducir la mercancía. También ha adelantado algunas de las historias más llamativas desarrolladas en el libro, como el español que transportaba cocaína desde Brasil en una avioneta o el “Pablo Escobar del Siglo XXI”, que fue perseguido por la justicia de distintos países al emplear diversas identidades mientras transportaba cantidades de droga a la altura del narco más famoso de la historia.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

La droga llega por todas partes

“Cuando entendamos que hay mil vías abiertas, la sociedad entenderá por qué es tan fácil hacerse con un gramo de cocaína de calle”. La nieve es muy habitual. Un 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años la ha consumido, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025. Esto se debe a que existen muchos caminos directos hacia España. Los puertos siempre se han asociado al tráfico de drogas. Los desembarcos de narcolanchas cargadas de fardos o en contenedores de grandes embarcaciones son los métodos que se suelen asociar a la entrada de cocaína.

Sin embargo, desde hace años, las vías se extienden a otros entornos. Ningún caso lo puede ejemplificar mejor que el de David Amar. El conocido como ‘El Judío’ trasladaba toneladas de cocaína desde un aeropuerto ilegal de Brasil hasta un aeródromo de Toledo. Como cuentan los escritores en el libro, acabó detenido y confesando un alijo, pero se excusó denunciando un complot internacional contra él.

Volviendo a la vía marítima, la droga no solo viaja por la superficie. Hace menos de un mes, una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA estadounidense permitió incautar 3,6 toneladas de cocaína en un narcosubmarino en Galicia. Otra de las ideas de negocio de narcotraficantes más conocidas es el túnel descubierto en Ceuta que cruzaba la frontera de Marruecos para introducir hachís.

Junto a los medios empleados, hay que tener en cuenta que el mapa de sospechosos se ha extendido por diferentes países. Las mafias norteafricanas se han posicionado en el mercado. Lozano explica que cuentan con un enclave geográfico idóneo y que están aumentando sus relaciones con las organizaciones productoras de Latinoamérica. “Hay mafias profesionalizadas con el hachís que lo están aprovechando con la cocaína”, asegura, pues conocen rutas y métodos desde hace años.

Se han realizado 15 registros en inmuebles de Sevilla y Málaga

Seguridad, corrupción y violencia por el narcotráfico

Lozano explica que, aunque el caso de Barbate en el que murieron dos agentes de la Guardia Civil no deja de ser una situación que no suele ocurrir, los narcotraficantes siempre van un paso por delante de las fuerzas de seguridad. Tienen más recursos y poder, al haberse convertido en cuidadas y ricas estructuras empresariales.

El periodista aclara que hay muchos profesionales policiales haciendo una “muy buena labor” pero añade que “el negocio al que se enfrentan les sobrepasa” por una cuestión de capacidad económica y de infraestructuras. También señala que la solución está en afrontar el problema como una “lucha transnacional”. “O se colabora de forma internacional o no se conseguirán consecuencias suficientes contra en el negocio”, asegura.

Y junto al narcotráfico, siempre se abre camino la corrupción. Al plantear la duda de si uno podría existir sin el otro, Lozano tiene claro que sería “imposible a este nivel”. Para alcanzar un mercado de tal tamaño, la existencia de contactos que faciliten información o atajos a las mafias es imprescindible. En contrapartida, también afirma que, por suerte, la mayoría de casos se acaban detectando.

En las primeras páginas de ‘Narco, S.A.’, se exponen hasta tres casos de muertes por ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico, entre los que se encuentra el de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. España todavía no cuenta con los niveles de violencia armada de otros lugares, pero Lozano cree que el asesinato a plena luz del día como el del hermano de la política es “una señal de aviso”.

Temas Relacionados

CocaínaDrogasNarcotráficoGuardia CivilEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: conoce el

Valencia: el estado del tiempo para este 20 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: el estado del tiempo

Receta de fougasse d’Aigues-Mortes, un pan brioche dulce con sabor a azahar típico del sur de Francia

Este postre, tradicionalmente servido en las mesas navideñas, se puede encontrar durante todo el año en las pastelerías del sur francés

Receta de fougasse d’Aigues-Mortes, un

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

Pasado un año desde la presentación de la denuncia colectiva de las asociaciones ‘Marea de Residencias’ y ’7291:Verdad y Justicia’, la investigación sigue adelante en diferentes juzgados

La justicia por los 7.291

Alejandro, hijo de María Jiménez, pone a la venta las joyas personales de la artista: el amplio catálogo y los precios

La cantante falleció en septiembre de 2023 y desde entonces su hijo se encarga de mantener vigente su legado

Alejandro, hijo de María Jiménez,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia por los 7.291

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

El ‘banco malo’ no encuentra de momento informáticos para mantener la base de datos que le ayuda a luchar contra el blanqueo y el terrorismo

Feijóo tropieza con su propio partido: las crisis internas desdibujan la imagen de “solvencia” con la que aspiraba a consolidar su fortaleza electoral

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma de Mallorca obliga a cerrar el tráfico aéreo

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano de Israel que alegó estar en peligro por apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

ECONOMÍA

El dilema de las pymes

El dilema de las pymes españolas: aumentan sus ventas, pero reducen sus beneficios brutos hasta un 15%

Los españoles trabajan hasta cinco años más que los franceses y cobran 300 euros menos, pero no necesitan cotizar tanto tiempo para recibir la pensión completa

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

¿Pueden echarte si tu casero vende la casa? Claves legales para inquilinos en España

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí