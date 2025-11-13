David Bustamante canta ‘Sé’ en directo en ‘La Revuelta’ y repasa su cambio físico: “Me levanto todos los días entre las 05:00 y las 06:00 y hago una caminata de una hora en ayunas”

David Bustamante visita 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

El plató de La Revuelta ha recibido a un rostro ya habitual para el público. David Bustamante atraviesa uno de esos momentos que quedan para el recuerdo: a punto de culminar su Inédito Tour en Las Ventas, el artista repasa una etapa marcada por la transformación física, hábitos renovados y, como ha contado en su encuentro con David Broncano, hasta supersticiones de futbolista.

Bustamante pone el despertador, pero se despierta él antes

Desde San Vicente de la Barquera, Bustamante ha vuelto a repasar sus costumbres nuevas y otras que le acompañan desde hace años. Al margen de los escenarios y de los estudios de grabación, el artista repite rutina cada día: “Me pongo el despertador a las 07:30, pero me levanto todos los días entre las 05:00 y las 06:00 y hago una caminata de una hora en ayunas”, ha contado. Luego, gimnasio y, después, música. En su alimentación, cuenta que nunca había comido tanto y tan sano: “No como dulces. Como muy bien, como más que nunca, pero llevo un tipo de alimentación muy saludable. Me dan pena todos los animales, prefiero no pensarlo. Como mucho pescado”. Y entre bromas ha apuntado: “Pero también las plantas tienen sus sentimientos”.

Entre los pequeños retos pendientes, la relación con el móvil se ha convertido en uno de los puntos a mejorar. Bustamante ha admitido que pasa cerca de cinco horas diarias consultando el teléfono: “La última vez que lo vi no me gustó nada, unas cinco horas, una barbaridad”. Aunque reconoce que el dispositivo reúne trabajo, ocio y noticias, el propósito de reducir ese tiempo ocupó parte de la charla.

En el plató, el ambiente relajado trajo recuerdos de épocas pasadas. Antes del estrellato, Bustamante ya había sido tuno, futbolista amateur y albañil: “Armaba 35 metros de ladrillo de 7 diarios. Retejar, por ejemplo, lo odiaba, porque tengo vértigo”. De los días con botas de fútbol, ha mantenido una costumbre que nunca falta antes de actuar: “Con la derecha siempre, tres veces. Soy incapaz de salir al escenario sin hacerlo. Cuando vengo a los ensayos o cuando vengo a calentar o a cualquier cosa siempre lo tengo que hacer. Salgo más tranquilo”.

La charla dio pie a una sorpresa relacionada con la nueva colonia de Bustamante, que acaba de lanzar la número trece, y a un intercambio de bromas con Broncano sobre el éxito olfativo del cantante: “Tú has jugado una carta muy buena: colonias asequibles para el público que huelen muy bien. Pues yo voy a llevar tu táctica al extremo y venderla en garrafas de 10 litros a un euro”. La anécdota se completó con la dedicatoria de un libro del extenista Roberto Carretero a Broncano: “Ahora en adelante, prueba a jugar... llevando la fragancia de David Bustamante”. El programa reservó también espacio para la parte más musical: a guitarra y voz, Bustamante escogió el tema “Sé”, una canción que, según sus palabras, le ha servido para sanar.

La gira ‘Inédito’ encara su tramo final con conciertos pendientes en Logroño, Gijón y el cierre en Madrid, donde el propio promotor invitó tanto al público del programa como al equipo a acompañar al cántabro en la despedida. La escena deja la sensación de una etapa nueva, en la que la disciplina, la energía y el sentido del humor acompañan al cantante en pleno renacimiento artístico y personal.