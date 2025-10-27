Agencias

David Bustamante, muy claro ante el posado de su hija Daniela en una revista

Tan solo unos días después de la publicación del sorprendente posado de su hija Daniela en la revista ELLE donde años antes también lo hacía su madre, Paula Echevarría, David Bustamante se ha pronunciado al respecto siendo muy claro y mostrándole un apoyo incondicional a su hija en este nuevo paso que ha dado tras su mayoría de edad.

"si yo no hubiera estado de acuerdo no hubiera posado. Mientras ella sea feliz y le haga feliz seguir ese destino, es normal con su madre que quiera seguir su camino con la moda y todo. Yo lo que quiero es que ella sea feliz" reconocía David ante los micrófonos de Europa Press tras su asistencia al 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Sobre la prudencia que se tiene que tener en este mundo, sobre todo ante las cámaras, el cantante sacaba su vena más protectora: "Prudencia y bajarle tres puntos y ser todos más amables, todos más amables".

Tras haber protagonizado algunos de los titulares de nuestro país por su oscilación de peso, Bustamante se mostraba rotundo con este tema una vez más poniendo el foco en su trabajo y no en su aspecto físico. "Hago demasiadas cosas. Hago cosas muy bonitas. Me encantaría que comentárais y que hablárais también de la calidad que hago en mis directos. Llevo 25 años cantando en directo sin ningún tipo de artilugio. Me gustaría que se diera eco a eso, no al estado físico, que es secundario" comentaba el cantante mostrando su descontento al respecto. Feliz a pesar de todo, David aseguraba que está en uno de los mejores momentos de su vida en todos los aspectos: "En un momento muy bonito. Un año increíble, lleno de momentos mágicos, con una gira maravillosa, con nueva música, con nuevos proyectos, así que muy feliz".

