España

El Supremo descarta declarar abusivas todas las hipotecas ligadas al IRPH y deja la decisión a los jueces

Cada caso de clientes afectados por préstamos referenciados al índice oficial deberá evaluarse individualmente en tribunales para determinar si existe falta de transparencia o abusividad

Guardar
Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de declarar como abusivas todas las cáusulas de hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), una decisión que marca un punto de inflexión en uno de los actuales litigios más relevantes del sector financiero. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha resuelto que no puede establecerse una respuesta única sobre la transparencia ni sobre el posible carácter injusto de las cláusulas que vinculan los préstamos hipotecarios a este índice, por lo que serán los juzgados los que, caso por caso, deban analizar si en la comercialización del IRPH se dio de forma adecuada y la cláusula es lícita.

En dos sentencias del Supremo, fechadas del pasado 11 de noviembre, se suman los dictámenes previos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TJUE, en diciembre del año pasado, señaló que el IRPH, pese a tratarse de un índice oficial, no está automáticamente exento de generar situaciones de abusividad, especialmente si durante la comercialización del préstamo no se cumplió el deber de transparencia exigida por la normativa europea.

El tribunal no ve una respuesta “unívoca”

El Supremo, alineándose con el criterio europeo, recalca que la transparencia debe evaluarse en cada caso particular. De acuerdo con el Alto Tribunal, sólo puede considerarse transparente una cláusula si un consumidor medio tiene capacidad suficiente para comprender cómo afecta el método de cálculo del IRPH más el diferencial pactado en sus obligaciones financieras. Basta con que la información esencial esté a su alcance, destacando que la publicación oficial del índice en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayuda a cumplir con los requisitos de transparencia, siempre que la entidad lo indique de forma explícita al cliente. “La superación o no del control de transparencia de las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia no admite una respuesta única”, sostiene el Supremo.

Escaparate de una inmobiliaria. (EuropaPress)
Escaparate de una inmobiliaria. (EuropaPress)

La sentencia aclara que el banco no está obligado a informar en detalle sobre la fórmula de cálculo ni la evolución anterior del IRPH, siempre que esta información sea de acceso público y comprensible por medios razonables. Además, la utilización del IRPH como referencia para calcular intereses no impide que el consumidor pueda comparar las condiciones del préstamo con las de otros productos financieros basados en índices alternativos, como el euríbor.

Los jueces deberán valorar cada caso

En cuanto al posible carácter abusivo, el Supremo aclara que la falta de transparencia, por sí sola, no implica que la cláusula sea nula automáticamente, aunque sí habilita al juez a analizar su posible abusividad. Esta revisión deberá hacerse valorando las circunstancias concretas del caso: la existencia o no de desequilibrio en contra del consumidor depende realmente del tipo de interés final aplicado resultado de sumar al IRPH el diferencial acordado y de si ese tipo resulta desproporcionado respecto a las condiciones generales de mercado cuando se firmó el contrato.

Las hipotecas a tipo fijo ya representan el 36% del saldo hipotecario de los bancos españoles.

En la sentencia, el Supremo establece parámetros para orientar a los jueces: será necesario comprobar la normativa aplicable según las fechas y cuantía del préstamo, verificar si se entregó la información legalmente exigida y si las referencias al concepto TAE, diferencial y circulares relevantes estaban presentes en la documentación y explicaciones al cliente.

Temas Relacionados

IRPHHipotecasCompra de ViviendaJuiciosSentenciasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

el líder de Vox ya avanzó que las condiciones de un futuro pacto pasarían por mano dura en la inmigración y llevar a cabo políticas en contra del pacto verde

Abascal fija las condiciones para

Canarias suspende las clases presenciales en todas las islas el jueves por el paso de la borrasca Claudia

Los centros permanecerán cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni socioeducativo

Canarias suspende las clases presenciales

Comunidades y Sanidad vuelven a reunirse por los cribados del cáncer: Extremadura da sus cifras mientras el PP acusa de “falta de rigor”

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebra una reunión para conocer los datos de los cribados en las autonomías

Comunidades y Sanidad vuelven a

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Cuál es el precio de

Paris Jackson muestra cómo el consumo de drogas le ha perforado el tabique nasal

La hija de Michael Jackson ha compartido un video en su perfil de TikTok en el que revela las secuelas físicas más visibles de sus adicciones

Paris Jackson muestra cómo el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los peritos confirman que el

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

La Guardia Civil libera a una mujer que fue encerrada y agredida en una casa en Murcia: hay tres detenidos y uno es menor de edad

El fiscal general “fue colaborador” e indicó que se había cambiado de móvil “desde el primer momento” en la entrada y registro de la UCO en su despacho

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una chica de 28 años deja su carrera en medicina para trabajar como niñera de multimillonarios y ahora cobra 130.000 euros al año y viaje en megayates

Estos son los 5 mejores anuncios de la Lotería de Navidad: de la historia de Julián al gesto solidario en el bar de Antonio

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Alcaraz y Sinner juntos en

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025