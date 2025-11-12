España

Cuándo el dolor del costado izquierdo es un motivo de alarma

La mayoría de las veces, los dolores en los costados están vinculados a cuestiones estomacales por una mala digestión y no trascienden más allá

El dolor muscular en el costado es muy frecuente y suele estar vinculado a problemas digestivos. / Freepick - captura de TikTok

El dolor localizado en el costado izquierdo del abdomen ha sido identificado como una de las molestias más habituales que pueden surgir tanto después de las comidas como en cualquier momento del día, incluso sin una causa aparente. En tales casos, siempre es recomendable observar la intensidad del dolor y acudir al médico en caso de duda.

Sin embargo, y según ha explicado el doctor Julio Santiago Marcelo en su canal de TikTok, la mayoría de estos episodios suelen estar relacionados con gases o alteraciones digestivas leves. Engullir comida demasiado rápido, tragar aire al comer o incluso una mala respiración durante la realización de ejercicios deportivos suele ser la causante de estas molestias en el costado.

El gastroenterólogo y divulgador en redes sociales, así lo ha señalado en una de sus intervenciones en la plataforma TikTok, donde ha precisado que “si te duele el costado izquierdo suele ser por gases o problemas de digestión”. En su canal, son frecuentes las intervenciones para abordar dolores momentáneos, aunque muchas de estas declaraciones son opinativas.

No obstante, el especialista ha advertido de la importancia de diferenciar el origen exacto del dolor. En palabras del doctor Santiago Marcelo, “si el dolor está debajo de la costilla izquierda hay que ver que no sea en la costilla y que no se trate de un problema muscular”. Esta matización resulta relevante, ya que en ocasiones la molestia puede deberse a una causa muscular y no digestiva, lo que requiere una valoración distinta. Además, el gastroenterólogo ha recordado que, aunque el estreñimiento y la acumulación de gases son los motivos más frecuentes, la persistencia o el aumento de la intensidad del dolor justifican una consulta médica. “Recuerda que lo mejor siempre es una evaluación médica”, ha subrayado el especialista en el vídeo publicado en TikTok, insistiendo en la necesidad de evitar el autodiagnóstico.

Prevención y señales de alerta

Los expertos han señalado que la prevención de este tipo de molestias pasa por mantener una alimentación equilibrada, evitar comidas excesivas y reducir el consumo de alimentos que favorecen la formación de gas, como las legumbres o las bebidas carbonatadas. Una dieta saludable es la base principal para evitar la mayoría de los problemas intestinales, según ha relatado el doctor de TikTok.

Sin embargo, han advertido de que si el dolor se extiende a otras zonas, se acompaña de fiebre o malestar general, es imprescindible acudir a un profesional sanitario para descartar patologías más graves, tanto digestivas como musculares.

Sea como fuere, el autor de los vídeos ha reiterado que, aunque la mayoría de los casos de dolor en el costado izquierdo del abdomen tienen un origen benigno y suelen estar vinculados a problemas digestivos leves, no debe descartarse la consulta médica ante síntomas persistentes o preocupantes. En resumidas cuentas, el vídeo aporta numerosas recomendaciones y advertencias del doctor Julio Santiago Marcelo, quien ha insistido en la importancia de una valoración profesional para garantizar un diagnóstico adecuado, no solo en este caso, sino en todos. El autodiagnóstico es peligroso per se y no cuenta con ninguna garantía para la salud.

