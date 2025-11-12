España

Cómo hacer espárragos blancos en conserva y algunas recetas para usarlos en casa

Más allá de las ensaladas, hay muchas maneras de dar salida a una conserva de espárragos blancos, un producto que podemos preparar en casa

Recetas para aprovechar los espárragos
Recetas para aprovechar los espárragos blancos de temporada (Adobe Stock)

Quien tiene una conserva tiene un tesoro. Las latas y botes de conservas, ya sean pescados como el atún o las sardinas, legumbres como los garbanzos o verduras como las alcachofas, son aliados imprescindibles para crear recetas fáciles y rápidas en aquellos días que no tenemos tiempo ni inspiración. Aunque lo más común es comprarlas directamente en el supermercado, es posible preparar estos productos en casa de una forma fácil y económica, consiguiendo llenar nuestra despensa con básicos como estos espárragos blancos.

Los espárragos blancos son una de las grandes estrellas de la temporada de primavera, un producto saludable y riquísimo que tiene una gran presencia en la cocina española. Prepararlos en conserva es una de las formas más tradicionales y eficaces de preservar su sabor y textura fuera de temporada. Este proceso no solo permite mantener intactas sus cualidades, sino también tener siempre a mano un ingrediente versátil ideal para entrantes, ensaladas o guarniciones.

Preparar esta conserva en casa es sencillo, pero es un proceso delicado con el que debemos tener cuidado y respetar todas las condiciones de higiene y de esterilización necesarias para que la conserva sea segura. Si seguimos todos los pasos no hay problema para disfrutar de forma segura de estos espárragos durante todo el año.

Propiedades nutricionales de los espárragos blancos

Gran parte del interés que los espárragos blancos generan tiene que ver con sus propiedades nutricionales. Hablamos de una hortaliza con un bajo contenido energético (18 kcal por cada 100 gramos), y un alto volumen en agua, lo que la convierte en una aliada fundamental en las dietas hipocalóricas.

Una receta sencilla con un
Una receta sencilla con un bote de espárragos blancos (Adobe Stock)

Se trata, además, de un alimento rico en vitaminas, especialmente en vitamina C y E; si bien los espárragos verdes son más ricos en minerales que los blancos, y el tratamiento al que se someten estos últimos, para la preparación de conservas, lleva una pérdida vitamínica añadida. Otro tipo de sustancias interesantes presentes en los espárragos son los flavonoides, antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y contribuyen a la salud cardiovascular al mejorar la circulación sanguínea.

Cómo hacer espárragos blancos en conserva

El proceso para preparar esta conserva casera incluye una breve cocción de los espárragos, un paso al que le sigue la preparación de una salmuera suave y la esterilización para asegurar una conservación segura y prolongada en el tiempo. El resultado son unos espárragos tiernos pero firmes, listos para realzar cualquier plato con su sabor delicado en cualquier momento del año.

Tiempo de preparación

  • Preparación de los espárragos: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Preparación de salmuera y envasado: 15 minutos
  • Esterilización final: 40 minutos

Tiempo total estimado: aproximadamente 1 hora y 30 minutos

Ingredientes

  • Espárragos blancos frescos (la cantidad deseada según los frascos)
  • Agua
  • Sal fina (10 g por litro de agua)
  • Azúcar (opcional, 1/2 cucharadita por litro de agua)
  • Zumo de limón (opcional, algunas gotas por litro de agua)
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética

Cómo hacer espárragos blancos en conserva, paso a paso

  1. Lava y pela los espárragos blancos, retirando la piel desde la yema hacia la base, y corta la parte inferior leñosa.
  2. Cuece los espárragos en agua hirviendo con sal (puedes añadir azúcar y zumo de limón) durante 10-15 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes.
  3. Escurre los espárragos y colócalos sobre un paño limpio.
  4. Esteriliza los frascos y las tapas hirviéndolos en agua durante 10 minutos.
  5. Introduce los espárragos en los frascos de manera vertical, procurando que queden bien ajustados.
  6. Prepara la salmuera: hierve agua con sal, azúcar y zumo de limón (si lo deseas).
  7. Cubre los espárragos en los frascos con la salmuera caliente hasta que queden completamente sumergidos.
  8. Cierra los frascos herméticamente y colócalos en una olla grande cubierta de agua.
  9. Esteriliza los frascos al baño María durante 30-40 minutos.
  10. Deja enfriar los frascos boca abajo y, tras enfriarse por completo, almacénalos en un lugar fresco, seco y oscuro. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad final depende del tamaño de los frascos y los espárragos empleados. Un kilo de espárragos suele llenar de dos a tres frascos medianos (de 500 ml), rindiendo aproximadamente de seis a nueve porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 25 kcal
  • Proteínas: 2,0 g
  • Carbohidratos: 4,0 g
  • Grasas: 0,2 g
  • Fibra: 1,2 g
  • Sodio: depende de la cantidad de sal empleada

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Si el proceso de esterilización se realiza correctamente y los frascos se mantienen cerrados, los espárragos blancos en conserva pueden guardarse durante un año en un lugar fresco, seco y oscuro. Tras abrir el frasco, consúmelo en un plazo de tres a cinco días y conserva en refrigeración.

Recetas con espárragos en conserva

  • Tortilla con espárragos blancos: mezclamos los espárragos troceados y pavo picado con huevo batido, sal y pimienta. Cocinamos la mezcla en sartén con aceite hasta cuajar por ambos lados.
  • Gazpacho de espárragos blancos: para elaborarlo, además de esta verdura en conserva, utilizaremos un pepino, pan duro y vinagre de Jerez, ingredientes también del gazpacho más clásico. Como añadido, al acabar la receta podremos añadir toppings como huevo duro picado, picatostes o taquitos de jamón, para darle así un punto extra de sabor, de textura y de nutrientes a esta cena.
  • Ensalada de la ribera: hacemos una base de tomate en rodajas. Añadiremos cogollos, espárragos blancos en conserva, huevo duro, escarola, anchoas y aceitunas. Aliñamos al gusto, con una vinagreta.
  • Espárragos con huevo poché y jamón: cocinamos un huevo poché en una olla con agua y un chorro de vinagre durante unos 3 minutos. Preparamos jamón crujiente colocando las lonchas entre dos papeles absorbentes y llevándolos 2 minutos al microondas, a máxima potencia. Hacemos a la plancha los espárragos un par de minutos por cada lado y emplatamos con un chorro de aceite de oliva, parmesano rallado y el jamón crujiente.
  • Espárragos rellenos de salpicón: picamos cebolleta, pimiento rojo y verde, huevos cocidos, langostinos y pulpo muy finamente, y añadimos sal, aceite de oliva y vinagre. Hacemos una abertura en cada espárrago para poder rellenarlos con el salpicón y ponemos una anchoa por encima.

