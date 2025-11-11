Calabaza gratinada al horno: una receta fácil y saludable perfecta para una comida familiar

La calabaza al horno gratinada es uno de esos platos que sorprenden por su sencillez y sabor. Su textura suave y el gratinado dorado la convierten en una opción ideal para quienes buscan una alternativa ligera y reconfortante, perfecta para compartir en una comida familiar o como acompañamiento festivo.
Existen muchas variantes de esta preparación a lo largo de España y Latinoamérica. Su origen se asocia a cocinas tradicionales donde la calabaza es producto de temporada y se aprovecha en recetas sencillas, realzando su dulzor natural. Se puede gratinar con quesos como el Cheddar o el feta, maridar con vinos blancos frescos y acompañar con una ensalada verde o proteínas ligeras.
Receta de Calabaza al horno gratinada
Esta receta consiste en cocinar la calabaza en cubitos hasta que esté tierna y mezclarla con patatas, espinaca y dos tipos de queso, para luego hornear la mezcla y gratinarla hasta que tome un color dorado y apetecible. El resultado final es una guarnición cremosa y sabrosa, adecuada para vegetarianos o como parte de un menú principal.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos (pelar, cortar y microondas)
- Cocción al horno: 25 minutos
- Reposo: 5 minutos
- Tiempo total estimado: 50 minutos
Ingredientes
- 4 tazas de calabaza en cubitos
- 2 patatas medianas, peladas y cortadas en trozos
- ½ manojo de espinaca picada
- 200 gramos de queso feta, en grumos
- ¾ taza (90 gramos) de queso Cheddar rallado
- 8 huevos, ligeramente batidos
- 1 cebolla roja pequeña, cortada en rodajas finas
Cómo hacer calabaza al horno gratinada, paso a paso
- Precalienta el horno a 200ºC y engrasa ligeramente una fuente para hornear cuadrada de 25cm. Cubre la base con papel de hornear.
- Coloca la calabaza en un recipiente apto para microondas, cubre y cocina a máxima potencia durante cinco minutos, removiendo a mitad de tiempo, hasta que esté tierna.
- Pon las patatas en otro recipiente para microondas, cubre y cocina hasta que se ablanden lo suficiente para perforar con un tenedor, unos cuatro minutos.
- Mezcla la calabaza y las patatas en un bol grande. Agrega la espinaca picada, el queso feta, el queso Cheddar y los huevos. Remueve bien.
- Vierte la mezcla en la fuente ya preparada y cubre con las rodajas de cebolla roja.
- Hornea en el horno precalentado hasta que la mezcla esté firme y el queso se haya gratinado bien, aproximadamente 25 minutos.
- Deja reposar cinco minutos fuera del horno antes de servir para que los sabores se asienten y la textura sea óptima.
- Sirve caliente, idealmente acompañado de una ensalada fresca o como guarnición de carnes blancas.
Consejos destacados:
- No sobrecocines la mezcla en el horno para evitar que el huevo se reseque. Vigila el gratinado para lograr un dorado uniforme.
- Elige quesos con buena capacidad de gratinado para potenciar la costra dorada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente cuatro porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: aprox. 320 kcal
- Proteínas: 17 g
- Grasas: 16 g
- Hidratos de carbono: 27 g
- Fibra: 4 g
- Azúcares: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La calabaza al horno gratinada puede conservarse bien tapada y refrigerada hasta tres días. Se recomienda recalentar en el horno o microondas antes de servir.