España

Receta de bagels caseros, los panecillos famosos en Nueva York que puedes preparar fácilmente en casa

Este bollo redondo suele actuar como desayuno, y se disfruta con rellenos como el queso crema con salmón y alcaparras o la crema de cacahuete con mermelada

Receta de bagels caseros
Receta de bagels caseros (Adobe Stock)

Lo que hasta hace unos años era algo que solo veíamos en las películas de Hollywood, hoy ya es un básico en los desayunos y brunch de las cafeterías españolas, así como un producto común en nuestros supermercados. Hablamos de los bagels, los panecillos más famosos de Nueva York y una receta de pan sencillísima para preparar en casa.

Para quien aún no los conozca, los bagels son una especie de panecillos redondos con un característico agujero en medio, un pan con un toque dulce que se suele consumir relleno y que es todo un clásico en las urbes estadounidenses. Allí, este bollo redondo suele actuar como desayuno, con rellenos que van desde queso crema con salmón y alcaparras hasta crema de cacahuete y mermelada, pasando por combinaciones como huevo y bacon o mostaza, pepinillos y jamón cocido. Por encima, pueden coronarse con la fórmula que más nos guste, desde sal en escamas o sésamo hasta canela o queso gratinado.

Prepararlos en casa es bastante más sencillo de lo que podría parecer, pues para su elaboración solo necesitamos harina de fuerza, levadura seca de panadería o levadura fresca, sal, azúcar y miel. La clave para conseguir su textura característica está en su doble cocción, la cual le proporciona una densidad mayor a la miga mientras mantienen un exterior firme. Primero, se escaldan en agua hirviendo con miel durante unos segundos, para luego hornearlos con un ligero baño de huevo para conseguir un exterior dorado y crujiente.

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

Receta de bagels

La receta tradicional de bagels destaca por su doble cocción: primero se hierven brevemente, para obtener esa textura firme y masticable, para después hornearse, lo que garantiza esa deliciosa corteza característica. El proceso también permite añadir un toque de miel en el agua de cocción, que intensifica el color y brillo exterior. El resultado es un pan dorado, de corteza fina y brillante, interior compacto y sabor ligeramente dulzón.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 15 minutos
  • Primer levado: 60 minutos
  • Formado y reposo: 30 minutos
  • Cocción (hervido): 10 minutos
  • Horneado: 20-25 minutos

Tiempo total aproximado: 2 horas 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina de fuerza
  • 7 g de levadura seca de panadería (o 20 g de levadura fresca)
  • 10 g de sal
  • 30 g de azúcar
  • 300 ml de agua templada
  • 1 cucharada de miel (opcional, para el agua de hervir)
  • Semillas al gusto: sésamo, amapola, cebolla seca, etc.

Cómo hacer bagels, paso a paso

  1. Mezclar la harina, la sal y el azúcar en un bol grande.
  2. Disolver la levadura en el agua templada.
  3. Hacer un hueco en la harina, verter el agua con levadura y amasar hasta conseguir una masa elástica y suave. Amasar durante 10 minutos.
    1. Amasar bien para desarrollar el gluten: esto resulta en una miga firme y elástica.
  4. Dejar levar la masa en un bol engrasado, tapado, durante una hora o hasta que doble de tamaño.
  5. Dividir la masa en 8 porciones iguales, formar bolas y, con el dedo, abrir y agrandar el agujero en el centro hasta 3-4 cm.
  6. Disponer los bagels formados sobre papel de horno, tapar y dejar reposar 20-30 minutos.
  7. Hervir agua en una olla amplia y añadir la miel.
  8. Cocer los bagels por tandas: sumergir cada uno en el agua hirviendo durante 1 minuto por cada lado.
    1. No sobrecargar la olla: los bagels necesitan espacio para hervirse adecuadamente.
  9. Sacar con una espumadera y colocar en la bandeja de horno.
  10. Pincelar con agua o huevo batido y espolvorear semillas al gusto.
    1. El baño de huevo aporta brillo y ayuda a fijar las semillas.
  11. Hornear en horno precalentado a 220℃ durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados.
    1. Hornea en la parte media-alta para evitar que se doren en exceso por abajo.
  12. Enfriar sobre una rejilla antes de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 unidades de tamaño mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aprox. 250 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 1,5 g
  • Hidratos de carbono: 49 g
  • Azúcares: 3,5 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bagels se mantienen en perfectas condiciones hasta dos días a temperatura ambiente, en bolsa o caja hermética. También pueden congelarse (ya fríos y preferiblemente fileteados) hasta tres meses.

