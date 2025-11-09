España

Marta Riumbau confiesa que ha perdido al bebé que esperaba: “Esta madrugada he sufrido un aborto”

La influencer, que tiene una hija de un año, ha confesado en sus redes sociales la mala noticia

MARTA RIUMBAU.
Marta Riumbau, una de las creadoras de contenido más reconocidas de nuestro país, está atravesado uno de los episodios más difíciles de su vida. La influencer, madre soltera de una niña llamada Julieta, ha comunicado este 9 de noviembre a través de un vídeo en sus redes sociales que ha perdido el bebé que esperaba tras sufrir un aborto espontáneo a las seis semanas de gestación.

La noticia llega meses después de que Marta revelara su intención de volver a ser madre. En abril, contó a su comunidad que planeaba darle un hermanito a su hija mediante la transferencia de un embrión congelado, fruto del mismo proceso de fecundación in vitro que le permitió concebir a su hija. En aquel momento, confesaba que guardaba la esperanza con cautela, consciente de que “haber tenido a Julieta en la primera transferencia fue una suerte increíble”.

Sin embargo, la ilusión con la que afrontó este nuevo intento se ha visto truncada. En un vídeo de apenas tres minutos publicado este domingo, 9 de noviembre, Riumbau ha relatado con serenidad y tristeza cómo había transcurrido todo. “Hoy debería haber sido un domingo normal, pero sin embargo, esta madrugada he sufrido un aborto”, comienza diciendo la creadora de contenido, visiblemente afectada pero con un tono contenido.

Ha explicado que se encontraba en una fase muy temprana del embarazo y que aún no lo había compartido ni siquiera con su familia. “Nadie sabía que estaba embarazada. De hecho, a mi familia se lo he tenido que decir esta mañana para poder decir que había abortado”, ha confesado.

Según su relato, los primeros días transcurrieron sin complicaciones hasta que, a comienzos de la semana, experimentó un pequeño sangrado. “Me pasó lo mismo que con Julieta, fui a la clínica, me exploraron y estaba todo bien”, ha contado. Sin embargo, la situación cambió el viernes por la noche, cuando volvió a sangrar. Acudió entonces a urgencias, donde los médicos detectaron un hematoma. “Allí ya se pudo ver el hematoma, pero estaba dentro de lo malo en lo mejor, porque no iba a arrastrarlo. Me dijeron que me pinchara otra vez progesterona y me fui con muchísimo dolor”, ha explicado.

Marta Riumbau en un video
Marta Riumbau en un video compartido en sus redes sociales (INSTAGRAM).

"Mañana será otro día”

Esta noche, sin embargo, los dolores se intensificaron. “Me fui a la cama con tal dolor que dije, esto es imposible que sea bueno. Era como contracciones y de alguna forma ya lo sabía”, ha recordado. Al despertar, supo que algo había cambiado. “Me he despertado sin dolores, sin náuseas, y no sé por qué, pero he ido directa a la ducha… y se ha desprendido. Era algo muy claro, muy evidente”, ha contado con una franqueza que ha conmovido a miles de seguidores.

Pese al dolor del momento, Marta decidió acudir de nuevo al hospital para comprobar que todo estuviera bien. “Me ha sorprendido la frialdad con la que he actuado. Ahora me estoy rompiendo un poco más, pero supongo que ha sido por Julieta o porque yo ayer ya lo sabía de alguna forma”, ha reflexionado.

Al final del vídeo, la influencer ha querido transmitir un mensaje de aceptación y vulnerabilidad compartida. “No llegué a decir que estaba embarazada, pero creo que esto necesita que lo cuente. El dolor no es menos dolor si te lo quedas solo para ti, sigue siendo una pérdida”, ha expresado, visiblemente emocionada. Y, aun en medio del duelo, la creadora ha querido centrarse en su hija, su mayor apoyo en este momento. “Voy a hacer algún plan con Julieta hoy, porque esto es una bolita de un año que me va a tener al 100%. Mañana será otro día”, ha concluido.

