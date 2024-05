Marta Riumbau, expareja de Diego Matamoros, anuncia que está embarazada de cuatro meses: “El mayor sueño de mi vida”

Marta Riumbau, expareja de Diego Matamoros, en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo (Javier Ramírez / Europa Press)

La influencer Marta Riumbau se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su vida. La expareja de Diego Matamoros no ha podido acallar más su secreto y ha gritado a los cuatro vientos que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo y que será “madre soltera” a sus 36 años.

Una buena nueva que llega tan solo dos meses después de que la creadora de contenido haya puesto fin a su historia de amor de cinco años con el hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores. Para anunciar su embarazo, Riumbau ha compartido un emotivo vídeo en sus redes sociales, donde ha presumido de tripita tras cuatro meses de gestación y ha mostrado las imágenes de sus primeras ecografías.

El post, publicado en su cuenta de Instagram, ha explicado que fue el pasado 15 de enero cuando tomó la decisión de ser “mamá soltera” y, además, ha detallado cómo ha ido afrontando esta etapa en solitario tras someterse al proceso de vitrificación, un método de congelación de óvulos.

Diego Matamoros y Marta Riumbau en la boda Marta López Álamo y Kiko Matamoros (Javier Ramírez / Europa Press)

Se trata de una idea que ha estado sopesando desde hace un tiempo, pues en 2020 pensó en recurrir al congelamiento de óvulos. Sin embargo, finalmente ha optado por la vitrificación de óvulos. Y es que la influencer tomó la decisión de someterse a este proceso debido a que su reserva ovárica es “anormalmente baja” para su edad como consecuencias de la endometriosis que sufre. Así lo explicó hace dos años en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 700 mil seguidores.

“De 11 embriones iniciales, ha llegado a sobrevivir uno. Finalmente, fuiste tú. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te explicaré todo, te contaré que eres el bebé más deseado del mundo”, se le escucha decir en el vídeo a Riumbau, palabras que dirige al que dentro de cinco meses será su primogénito.

“Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más a conocerte y que somos tú y yo. Que eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero, por ahora, pórtate bien unas 23 semanas más aquí dentro, mientras yo preparo todo nuestro mundo aquí fuera”, ha zanjado la creadora de contenido en el clip.

“El mayor sueño de mi vida”

Sin lugar a dudas, este embarazo ha hecho realidad uno de los mayores deseos de Riumbau. Así lo afirma en una entrevista para la revista ¡Hola! “Siento que aún no es real. Voy a cumplir el mayor sueño de mi vida. Voy a ser madre”, confiesa a la revista del corazón en la publicación de este miércoles, 8 de mayo.

“Siempre he querido ser madre joven, soñaba con una familia numerosa de cuatro hijos. Con seis años, le pedía a mi madre cambiarle los pañales a mi hermano y así ha sido siempre, pero por circunstancias de la vida no ha podido ser”, desvela a la ya citada publicación. La influencer explica que a principio de 2023, y coincidiendo con su ruptura con Matamoros, fue cuando tomó la decisión de ser madre soltera.

Marta Riumbau en una imagen de redes sociales (Instagram)

“Me encontré con 36 años, sin pareja y sin hijos. Mi yo del pasado te hubiese dicho que ser madre soltera era un fracaso. No sabes las innumerables veces que me he dicho a mí misma: ‘No merezco ser madre soltera, no lo seré’. Fue un gran trabajo de deconstrucción sobre mi propio pensamiento y volver a construirlo”, detalla, haciendo referencia al concepto de ‘familia’ que parte de la fórmula “boda, casa e hijos”.

“Y cuando por fin pude eliminar todo eso de mi cabeza, fue una libe­ración. Se apoderó de mí una felicidad que me hizo no dudar ni un segundo. No necesitaba a nadie, podía hacerlo yo sola”, afirma, con gran felicidad. Marta Riumbau también añade que, inicialmente, su idea era convertirse en madre de forma natural y tener un segundo hijo a través de la vitrificación de óvulos. Sin embargo, “las cosas cambiaron y pasó a ser mi primera opción”.