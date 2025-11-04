España

Violeta Mangriñán confiesa que ha pagado 10.000 euros en multas de tráfico: “No me digáis nada”

La creadora de contenido ha contado a través de sus redes sociales que ha tenido que abonar una gran cantidad de dinero debido a las infracciones de tráfico cometidas durante su estancia en Madrid

Guardar
Violeta Mangriñán en una imagen
Violeta Mangriñán en una imagen de archivo

Violeta Mangriñán ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras revelar uno de los episodios más costosos y frustrantes que ha vivido en su día a día. La influencer, con una sólida presencia en el panorama digital nacional, ha comunicado a sus seguidores a través de las redes sociales que ha tenido que afrontar el pago de 10.000 euros en multas de tráfico. El motivo, según su testimonio, se origina en un descuido administrativo relacionado con una antigua mudanza y el retraso en la actualización de su domicilio ante el registro pertinente.

Establecida actualmente en su nueva vivienda familiar, a la que ha llamado Villa Canela, Violeta reside junto a su pareja, el cantante Fabio Colloricchio, y sus hijas, Gala y Gia. En este periodo de transición y crecimiento, tanto en el ámbito personal como profesional, la fundadora de la empresa Maison Matcha se ha visto sorprendida por la acumulación de sanciones de tráfico que desconocía por completo. “Hoy he pagado la friolera de 10 mil euros en multas de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Diez mil euros en multas en ocho años que llevo en Madrid”, ha compartido en un story de Instagram la creadora de contenido.

Violeta Mangriñán cuenta la cantidad
Violeta Mangriñán cuenta la cantidad de dinero que ha tenido que pagar por las multas de tráfico (Instagram / @violeta)

La influencer ha explicado que la raíz del problema fue no haber notificado su cambio de dirección, provocando que las notificaciones de las infracciones siguieran llegando a la primera vivienda que ocupó en Madrid. “Resulta que las multas de tráfico me llegaban al primer piso en el que viví en Madrid y nadie me lo notificó hasta hace tres meses”, ha precisado. La mayor parte del importe pagado corresponde, según sus estimaciones, a intereses acumulados por demora. Mangriñán no ocultado el tono de ironía y agotamiento con el que recibió la noticia. “Hola. ¿Puede terminar ya el día de hoy? Gracias”, fueron las primeras líneas que escribió en el story publicado en redes, para más tarde expresar: “Quiero pegarme un tiro, ¿vale? No me digáis nada porque hoy estoy que muerdo”.

Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio
Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio en una imagen de archivo

El testamento de Violeta Mangriñán

El episodio se suma a otras anécdotas que la joven comparte con regularidad en sus plataformas sociales, donde relata aspectos cotidianos y decisiones trascendentales de su vida. Recientemente, la empresaria comunicó que había realizado el trámite de su testamento, un paso que describió como propio de la adultez. “Hoy en cosas de adultos: firma de testamento. ¿Tú tienes testamento? Yo no tenía. No me digas por qué, es un trámite que siempre me ha dado yuyu. Mis asesores me han recomendado tenerlo y aquí estoy”, detalló ante su audiencia digital.

En relación con el reparto de sus bienes, Mangriñán indicó: “45% Gala, 45% Gia y 10% Lila”, citando a sus dos hijas y a su hermana respectivamente. “Ale, si me pasa algo ya estáis al tanto. Si veis que no se cumple me hacéis una señal y vuelvo del más allá para hacer que se cumpla”, comentó, fiel a su estilo desenfadado y cercano. Las declaraciones no pasaron inadvertidas entre los usuarios, quienes rápidamente señalaron la ausencia de Fabio Colloricchio en el testamento. Ante las preguntas y comentarios de sus seguidores, Violeta Mangriñán aclaró: “Si me caso hay que cambiar el testamento”, sugiriendo que su situación patrimonial podría modificarse en el futuro si formaliza su unión con el cantante. La empresaria cerró el asunto con un mensaje dirigido a su pareja: “Así que Fabio, tú te lo pierdes”.

Entre gestiones legales, el manejo de su empresa y la vida familiar en una casa recién inaugurada, Violeta Mangriñán continúa compartiendo con franqueza los aciertos y dificultades que atraviesa, manteniendo a sus seguidores informados y entretenidos en cada etapa. Este último contratiempo administrativo no ha hecho más que consolidar su imagen de transparencia y espontaneidad, elementos que han cimentado su popularidad en el entorno digital.

Temas Relacionados

Violeta MangriñánInfluencersFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasMultas De Tráfico

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

Amancio Ortega se mantiene a la cabeza de una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

La revista ha dado a conocer este martes el nombre y patrimonio de las figuras más destacadas del panorama empresarial español, pero alerta de la ausencia de respresentación de sectores innovadores

Amancio Ortega se mantiene a

Los cinco trabajos más demandados en Suiza, según un español que vive allí: “Se paga muy bien”

Cada vez más jóvenes españoles se mudan al país atraídos por los altos salarios, la estabilidad laboral y la calidad de vida

Los cinco trabajos más demandados

Uno de los mejores mecánicos explica cómo hacer que el motor de tu coche llegue a los 650.000 kilómetros

Scotty Kilmer comenta que es una cuestión de mantenimiento y buena conducción

Uno de los mejores mecánicos

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

El PP no quiere elecciones anticipadas, pero es consciente de que la formación de Santiago Abascal tiene la llave de la gobernabilidad

Las fechas tras la marcha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las fechas tras la marcha

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Amancio Ortega se mantiene a la cabeza de una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

Los cinco trabajos más demandados en Suiza, según un español que vive allí: “Se paga muy bien”

Un cura revela cuánto gana al mes: “Cobro menos de un sueldo mínimo”

Montse Bueno, 70 años, salió adelante tras la muerte de su marido y se compró un piso: “Me encuentro con muchas mujeres que se estancan cuando envejecen”

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals