España

El PP tiene 10 días para designar al relevo de Mazón y la alianza con Vox es la única vía para evitar las elecciones

El PSOE presiona para que haya comicios y el partido de Santiago Abascal fija sus condiciones

Guardar
Santiago Abascal y Feijóo en
Santiago Abascal y Feijóo en el Congreso (Eduardo Parra - Europa Press)

Pasan los días y el PP no revela un nombre como próximo presidente de la Generalitat Valenciana para sustituir a Carlos Mazón. El 19 de noviembre, las Cortes valencianas tendrán que conocer al nuevo líder autonómico o, de lo contrario, convocar elecciones. Vox presiona a los populares para que presenten ya un candidato firme y dispuesto a heredar la alianza que mantenían con Mazón. El PSOE espera con ansias unas elecciones que considera la “única salida democrática”.

El pasado viernes, los dos partidos se reunieron para conversar cómo dar forma al nuevo Gobierno valenciano. Vox ya ha dejado claro cuáles son sus condiciones y ha asegurado que tomarán una decisión según el plan presentado y las medidas, y no fijándose en la figura del candidato. La lucha contra la migración ilegal y la agenda verde se postulan como los principales objetivos del organismo de Santiago Abascal. Según ha informado EFE este sábado por la tarde, el encuentro terminó “sin novedades”.

Vox espera que el PP le haga llegar una "propuesta formal" para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al "relato mediático". (Fuente: Congreso)

La alianza con Vox para parar la cuenta atrás

El PP todavía tiene margen para negociar y reflexionar sobre el candidato. Pero lo que resulta inevitable es que, si desea formar gobierno sin pasar por los comicios, tendrá que ser de la mano de Vox. Carlos Mazón llegó al poder gracias a un pacto con el partido conservador y ahora, para mantener la posición, necesitarán no perder este apoyo. Vox parece de acuerdo con seguir adelante con la alianza, pero no lo hará a cualquier precio.

Sus intereses se dividen en dos vías. La primera es la materia migratoria, donde el partido de Abascal ha endurecido su postura en los últimos meses, al localizar un tema que genera preocupación entre parte de los potenciales votantes. El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguró que ejercerán una “confrontación total” contra la migración ilegal.

Abascal dijo el pasado miércoles que Vox sería “más firme y contundente” en estas negociaciones. Junto a su rechazo a la migración ilegal, se apoyará también en su oposición a la pelea por el cambio climático. La agenda verde es el otro ‘enemigo’ a batir que ha puesto la formación de derechas en su diana.

Como adelanto de lo que puede suceder, el viernes la alcaldesa del PP de Valencia, María José Catalá, uno de los nombres que ha sonado entre los favoritos para ocupar el puesto de Mazón, llegó a un acuerdo con Vox para crear presupuestos municipales para el próximo año. En los próximos días, o incluso horas, podríamos ver un nuevo pacto, pero a nivel autonómico.

Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana: "Ya no puedo más".

El PSOE quiere elecciones

Por su parte, el PSOE huele sangre. El recibimiento a Mazón en el funeral de las víctimas de la DANA evidenció un descontento bastante extendido en la comunidad. La falta de conocimiento sobre qué hacía el presidente autonómico en el momento en el que avanzaban las aguas torrenciales lo han debilitado hasta optar por la dimisión. Ahora, el PP tendrá que reorientar a su votante con un relevo convincente.

La secretaria general del PSOE, Diana Morant, opinó que las negociaciones responden a intereses tácticos y no a las verdaderas necesidades de la ciudadanía valenciana. La política socialista llegó a calificar a uno de los favoritos para el cargo, Vicent Mompó, de “otro gestor inútil”, y definió al Gobierno valenciano como “coalición negacionista”.

De esta manera, el PSOE ha cargado contra el papel del PP en la Comunidad Valenciana y las consecuencias de gobernar con Vox. El partido busca incentivar el voto socialista en unas elecciones que no tendrían que producirse, pero que se acercan conforme avanzan los días sin que se decanten por un candidato.

Temas Relacionados

PPVoxCarlos MazónPSOEEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Valencia este 9 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Reporte meteorológico: las temperaturas que

La mitad de los compradores de vivienda se hipoteca sin pareja y los bancos les aprietan las tuercas: “Les piden más garantías y les prestan menos”

El perfil del comprador en solitario es el de una persona de 38 años, con contrato de trabajo indefinido y un sueldo medio de 3.000 euros

La mitad de los compradores

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

En esta entrevista con ‘Infobae España’, reflexiona sobre los errores más comunes de los candidatos en una entrevista de trabajo, las habilidades más valoradas por los reclutadores y cómo las redes sociales pueden ser aliadas o enemigas en la búsqueda de empleo

Francisco Fernández Yuste, el experto

Si ganas al año 67.000 euros netos o más eres rico en España, pero no en otros países: en Luxemburgo necesitas más del doble

En promedio, la vara del rico europeo se coloca en torno a 71.000 euros, según los datos de la Unión Europea

Si ganas al año 67.000

Judith, 28 años, de traductora a gestora del Estado en solo seis meses opositando: “Me sentía estancada y quería algo más”

La opositora charla con ‘Infobae España’ acerca de su oposición, sus momentos más duros, la precariedad y la paradoja laboral que sufren los titulados universitarios

Judith, 28 años, de traductora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren tres personas y quince

Mueren tres personas y quince resultan heridas por varios golpes de mar en Tenerife

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos: “Me voy a dejar la piel”

La Justicia confirma que una madre podrá tramitar la nacionalidad española de su hijo: el padre se interpuso por miedo a que el menor pudiera “abandonar España”

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

ECONOMÍA

La mitad de los compradores

La mitad de los compradores de vivienda se hipoteca sin pareja y los bancos les aprietan las tuercas: “Les piden más garantías y les prestan menos”

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

Si ganas al año 67.000 euros netos o más eres rico en España, pero no en otros países: en Luxemburgo necesitas más del doble

Resultados del Super Once del 8 noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados