La historia del escolta de la infanta Elena que se matriculó con ella y acabó graduándose en Magisterio

La princesa Leonor ya ha definido su futuro académico. Tal y como ha confirmado este pasado lunes la Casa de S.M. el Rey, la heredera al trono cursará sus estudios universitarios en España, concretamente en Madrid, siguiendo así la tradición familiar marcada por Felipe VI. No obstante, la princesa de Asturias ha optado por un itinerario propio en lo que respecta tanto a la universidad como al grado elegido, siempre con el apoyo de sus padres.

En septiembre de 2026, Leonor iniciará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, en el campus de Getafe. A diferencia de la mayoría de estudiantes, que deben esperar a los resultados de la EBAU para acceder a la titulación deseada, en su caso el proceso de admisión se ha realizado a través del sistema conocido como Early Admission. Este procedimiento no implica privilegio alguno, sino una vía alternativa dirigida a alumnos con perfiles académicos internacionales.

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La princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. (Fotomontaje: Europa Press/UC3M)

Este nuevo paso en la vida de la heredera recuerda inevitablemente a otros miembros de la familia que también vivieron su etapa universitaria en España. Entre ellos, destaca especialmente infanta Elena, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer de la Casa Real en acceder a la universidad. Sin embargo, más allá de ese hito, su paso por las aulas dejó una anécdota tan insólita como desconocida.

La curiosa anécdota universitaria de la infanta Elena

Corría 1986 cuando la hija mayor de Juan Carlos I y Reina Sofía acudía a diario a sus clases en la Escuela Universitaria ESCUNI de Madrid, donde cursaba Magisterio con especialidad en Filología Inglesa y Lengua Española. Como era habitual, lo hacía acompañada por su equipo de seguridad. Pero uno de sus escoltas decidió ir un paso más allá.

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La infanta Elena en una imagen de archivo. (Europa Press)

Al darse cuenta de que debía permanecer en el aula durante las clases, aquel agente tomó una decisión poco común: matricularse en la misma carrera que la infanta. De este modo, pasó de ser su protector a convertirse también en su compañero de estudios, compartiendo con ella no solo el día a día académico, sino también exámenes, trabajos y rutina universitaria.

La historia, que con el tiempo se ha convertido en una de las más singulares de la crónica social, tuvo un desenlace tan sorprendente como su inicio. Ambos terminaron licenciándose el mismo año, culminando juntos una etapa que había comenzado por motivos muy distintos.

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Sin embargo, sus caminos profesionales no fueron paralelos. Mientras la infanta Elena sí ejerció como maestra, aquel escolta nunca llegó a dedicarse a la enseñanza. Su vocación continuó ligada a la seguridad, permaneciendo en el dispositivo de la Casa Real.

La infanta Elena. (Europa Press)

Elena, por su parte, regresó al colegio Santa María del Camino, donde había estudiado, para impartir clases de inglés a alumnos de Enseñanza General Básica. Posteriormente trabajó en la escuela infantil Micos y amplió su formación en Reino Unido, especializándose en Sociología y Educación. A su regreso a España, completó sus estudios en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Ciencias de la Educación en 1993.

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Años después, su trayectoria profesional dio un giro hacia el ámbito social al incorporarse a Fundación Mapfre como directora de Proyectos Sociales y Culturales, labor que sigue desempeñando en la actualidad. De su escolta nada se sabe, pero todo apunta a que siguió dedicándose a la protección personal.