Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Carlos Mazón (Rober Solsona - Europa Press)

Carlos Mazón ha vuelto al edificio donde hace menos de 24 horas fue recibido con insultos y abucheos en el Funeral de Estado de la DANA. En esta ocasión, según recoge EFE, a las puertas del Museo de las Ciencias de Valencia, ha asegurado que llevará a cabo “una reflexión más profunda”, aunque no ha mencionado la dimisión.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado que se hace “cargo del día de ayer”. Los familiares de las víctimas del desastre ocurrido hace un año rechazaron su asistencia al homenaje. Mazón decidió acudir y algunos de los asistentes le gritaron “rata” o “asesino”, mientras otros exigían que abandonara el cargo.

El próximo 17 de noviembre, el político del PP tendrá que asistir a la comisión de investigación del Congreso por la DANA. Tendrá que responder sobre lo que estaba realizando en el momento de las riadas, las llamadas que realizó o las decisiones que fue asumiendo durante las primeras horas y días de las inundaciones.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

“Reflexión más profunda”

Las exigencias de que Mazón dimita se extienden desde manifestaciones y protestas al Congreso de los Diputados o el homenaje a las víctimas. Parte de los familiares le dejaron clara su postura ayer miércoles, a través de insultos y reproches mientras portaban imágenes de sus seres queridos fallecidos. En el pleno de esa misma mañana, la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió que abandonara el cargo, mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, apuntó directamente a prisión.

El caldo de cultivo con Mazón es más tenso conforme avanzan los meses. A las protestas por la gestión realizada durante el momento en el que transcurría la DANA se han añadido los enfados por lo que muchos consideran falta de capacidad de asumir la responsabilidad. El estado de la reconstrucción y la llegada de ayudas también generan el señalamiento hacia el presidente comunitario.

El político valenciano ha vuelto al Museo de las Ciencias para asistir a un congreso de cooperativas agroalimentarias. “Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda, que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días”, ha relatado antes de entrar el político valenciano, tal y como recoge EFE.

Carlos Mazón en el funeral (REUTERS/Eva Manez)

Próximos pasos de Mazón

Según informa la agencia, Mazón no ha respondido a las preguntas sobre si va a dimitir. Se ha limitado a anunciar esta reflexión tras lo vivido en el funeral y ha señalado que “habrá una comparecencia en los próximos días”. De momento, el próximo momento en el que se sabe que hablará próximamente es en la comisión de investigación.

Además, Mazón tiene previsto remodelar su Gobierno la próxima semana tras la salida de su vicepresidente y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. Este antiguo militar estuvo liderando los planes de reconstrucción antes de abandonar el puesto, después de considerar que los pasos a seguir ya estaban diseñados. Por otro lado, el líder del PP valenciano también considera que es el momento de hablar con los afectados, asegurando que “hoy mismo” recibe a una familia.

(Noticia en ampliación).