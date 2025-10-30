España

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

El presidente de la Generalitat lo ha afirmado ante los medios en las puertas del Museo de las Ciencias

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Carlos Mazón (Rober Solsona -
Carlos Mazón (Rober Solsona - Europa Press)

Carlos Mazón ha vuelto al edificio donde hace menos de 24 horas fue recibido con insultos y abucheos en el Funeral de Estado de la DANA. En esta ocasión, según recoge EFE, a las puertas del Museo de las Ciencias de Valencia, ha asegurado que llevará a cabo “una reflexión más profunda”, aunque no ha mencionado la dimisión.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado que se hace “cargo del día de ayer”. Los familiares de las víctimas del desastre ocurrido hace un año rechazaron su asistencia al homenaje. Mazón decidió acudir y algunos de los asistentes le gritaron “rata” o “asesino”, mientras otros exigían que abandonara el cargo.

El próximo 17 de noviembre, el político del PP tendrá que asistir a la comisión de investigación del Congreso por la DANA. Tendrá que responder sobre lo que estaba realizando en el momento de las riadas, las llamadas que realizó o las decisiones que fue asumiendo durante las primeras horas y días de las inundaciones.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, mantienen un encuentro con diez familiares de víctimas de la dana en Valencia. (EFE)

“Reflexión más profunda”

Las exigencias de que Mazón dimita se extienden desde manifestaciones y protestas al Congreso de los Diputados o el homenaje a las víctimas. Parte de los familiares le dejaron clara su postura ayer miércoles, a través de insultos y reproches mientras portaban imágenes de sus seres queridos fallecidos. En el pleno de esa misma mañana, la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió que abandonara el cargo, mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, apuntó directamente a prisión.

El caldo de cultivo con Mazón es más tenso conforme avanzan los meses. A las protestas por la gestión realizada durante el momento en el que transcurría la DANA se han añadido los enfados por lo que muchos consideran falta de capacidad de asumir la responsabilidad. El estado de la reconstrucción y la llegada de ayudas también generan el señalamiento hacia el presidente comunitario.

El político valenciano ha vuelto al Museo de las Ciencias para asistir a un congreso de cooperativas agroalimentarias. “Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda, que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días”, ha relatado antes de entrar el político valenciano, tal y como recoge EFE.

Carlos Mazón en el funeral
Carlos Mazón en el funeral (REUTERS/Eva Manez)

Próximos pasos de Mazón

Según informa la agencia, Mazón no ha respondido a las preguntas sobre si va a dimitir. Se ha limitado a anunciar esta reflexión tras lo vivido en el funeral y ha señalado que “habrá una comparecencia en los próximos días”. De momento, el próximo momento en el que se sabe que hablará próximamente es en la comisión de investigación.

Además, Mazón tiene previsto remodelar su Gobierno la próxima semana tras la salida de su vicepresidente y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols. Este antiguo militar estuvo liderando los planes de reconstrucción antes de abandonar el puesto, después de considerar que los pasos a seguir ya estaban diseñados. Por otro lado, el líder del PP valenciano también considera que es el momento de hablar con los afectados, asegurando que “hoy mismo” recibe a una familia.

(Noticia en ampliación).

Temas Relacionados

DANACarlos MazónPPGobiernoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

El exclusivo restaurante de Barcelona en el que Lady Gaga ha disfrutado de una comida entre concierto y concierto: un menú de 450 euros en una mesa especial

La artista celebra tres conciertos en la misma semana, todos ellos en el Palau Sant Jordi, con motivo de su gira ‘The Mayhem Ball’

El exclusivo restaurante de Barcelona

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

Jenson Button dejará las competiciones profesionales este próximo fin de semana en Baréin para dedicar más tiempo a su familia y oficios

Un campeón de F1 anuncia

Juana Rivas insiste en denunciar los malos tratos de Arcuri en su declaración por presunta sustracción de su hijo menor: “No me voy a rendir”

La mujer de Macarena se ha presentado en los juzgados de Granada este jueves como investigada, tras la denuncia de su expareja, que tiene la custodia de Daniel

Juana Rivas insiste en denunciar

Pablo Urdangarin, ante su debut con la Selección Española: “En partidos muy calientes recibo insultos, me dicen cosas sobre mis apellidos”

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha hablado ante los medios con motivo de su estreno con los Hispanos

Pablo Urdangarin, ante su debut
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos nuevos pederastas de la

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje