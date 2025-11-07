Mazón fue informado del borrador del Es-Alert hora y media antes de su envío definitivo el día de la DANA

Mazón fue informado del borrador del Es-Alert hora y media antes de su envío. (Rober Solsona/Europa Press)

Ha pasado más de un año de aquel fatídico 29 de octubre. 229 víctimas mientras el ahora presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, comía en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. El contenido de la reunión no ha salido a la luz.

Sin embargo, ahora sí sabemos que la documentación remitida al juzgado ha revelado que la Generalitat Valenciana disponía de un borrador del mensaje a las 18:37 horas. No obstante, el mensaje definitivo fue enviado a las 20:11.

Mazón todavía no había llegado a la reunión del Cecopi. Es más, el presidente en funciones fue informado a las 17:00 de la posibilidad de mandar mensajes a los móviles advirtiendo a la población de las zonas más afectadas.

Primer borrador: quedarse en casa

El correo que confirma el borrador, remitido por Juan Carlos Cuevas, jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, ha sido incorporado a la causa penal, investigada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En el mensaje figuraba como asunto “Es-Alert” y proponía un texto que pedía a la ciudadanía “permanecer en sus domicilios”.

“Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales”, se puede leer en el borrador.

Ese primer mensaje no incluía la orden de subirse a pisos altos, considerada esencial más adelante ante el riesgo de riadas. Además, el borrador respondía al temor por una posible rotura de la presa de Forata, en la cuenca del río Magro.

Carlos Mazón fue recibido en el funeral de Estado al grito de "rata" o "asesino" por familiares de víctimas de la DANA.

Un Es-Alert errático: llegó tarde, fue genérico y sin orden de refugio

La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha señalado que el mensaje enviado finalmente a las 20:11 fue “tardío y de contenido errado”, y ya que no advirtió a la población de ponerse a salvo en altura, sino que se limitó a recomendar “cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia”.

El alcance de la alerta se amplió a toda la provincia, incluyendo zonas que en ese momento ya sufrían inundaciones graves. Según los datos oficiales, 193 de las 229 personas fallecidas murieron por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Mazón: "Si el Gobierno hubiera alertado del desbordamiento del Poyo a tiempo, habría salido antes el mensaje de alerta". (Rober Solsona/Europa Press)

Un posible aviso a las 17:00 que nunca llegó

La Conselleria de Emergencias también ha confirmado que el subdirector, Jorge Suárez, informó al Cecopi a las 17:00 horas de la posibilidad de enviar “mensajes a los móviles de Utiel”. “De acuerdo a lo que decidamos podemos enviar un mensaje a todos los móviles de esa zona”, dijo Suárez en un vídeo grabado por Emergencias y ahora remitido al juzgado.

Ese material estuvo oculto desde el 29 de octubre de 2024, hasta que Emergencias admitió su existencia en septiembre de este año.

El Gobierno pidió enviar el Es Alert una hora y media antes que la Comunidad Valenciana.

Una “explosión meteorológica”

Una acusación popular ha solicitado incorporar un vídeo en el que se escucha a Salomé Pradas, consellera de Interior y hoy imputada, informar a Mazón tras su llegada al Cecopi a las 20:28: “Es una explosión, una explosión meteorológica nunca conocida en años. Esa es la palabra. Es una explosión. Es que ha habido hasta tornados. En Utiel es que no pueden acceder, no saben lo que hay. Ni la UME”.

El vídeo aparece en el documental “Cecopi: les hores crítiques” emitido por RTVE y grabado por À Punt, pero no consta que la radiotelevisión valenciana lo enviara al juzgado.

A día de hoy, la jueza ha tomado declaración a más de 350 personas y considera determinante la gestión de la alerta y la falta de instrucciones precisas para salvar vidas. El retraso del Es-Alert y su contenido se han convertido en el principal eje de la investigación.