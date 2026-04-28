Estos son los trucos para limpiar tu vitrocerámica y que quede reluciente, según un cocinero

Los mejores trucos para dejar brillante la cocina. (Freepik)

Muchos piensan que limpiar la vitrocerámica es una tarea sencilla, pero la mayoría lo hace mal sin saberlo. La acumulación de suciedad, restos de comida y manchas puede arruinar la apariencia de la placa y, con el tiempo, dificultar su funcionamiento. Lo que parece una superficie reluciente a simple vista suele esconder residuos que no se eliminan con una pasada rápida, y terminan por adherirse de forma persistente.

En medio de la confusión de productos milagrosos y consejos contradictorios, surge la voz de un experto con millones de seguidores en redes sociales. Se trata de @lacocinadelpirata, un conocido cocinero en TikTok que ha revolucionado con su forma de limpiar la vitrocerámica. En un vídeo, el cocinero comparte su método, asegurando que con unos pocos pasos sencillos y sin necesidad de comprar productos caros, cualquier persona puede dejar su placa como nueva.

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La propuesta del cocinero destaca por su simplicidad y porque desmonta mitos habituales sobre la limpieza. El cocinero insiste en que no existen fórmulas mágicas: lo importante es seguir el procedimiento correcto, usar las herramientas adecuadas y tener un poco de paciencia. En pocos minutos, incluso las zonas más castigadas pueden recuperar su brillo original.

Trucos paso a paso para limpiar la vitrocerámica

El primer paso, según el cocinero, es empezar en seco. “Lo primero, pasar la cuchilla”, recomienda, y aclara que siempre debe hacerse en una sola dirección. El objetivo de este gesto es levantar toda la suciedad pegada que resiste a los métodos tradicionales. Esta cuchilla específica para vitrocerámica permite desprender incluso los restos más incrustados sin dañar la placa, siempre que se utilice correctamente.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Una vez eliminados los residuos sólidos, llega el momento de pasar un paño húmedo. Aquí no hace falta empapar la superficie: basta con humedecer ligeramente el trapo para arrastrar la suciedad suelta. El propio cocinero muestra que incluso las manchas formadas por el calor pueden retirarse fácilmente con este método, evitando así el uso de productos agresivos o estropajos abrasivos.

El tercer paso consiste en aplicar el producto limpiador. Según @lacocinadelpirata, “el producto en sí da igual, no hay ninguno mágico, son todos iguales”. La clave está en utilizar una esponja suave y extender el producto con mucha delicadeza, “con un dedito, con mucho cariño y con mucho amor”, según sus palabras. Después, es fundamental dejarlo actuar unos cinco minutos, algo que muchos olvidan y que marca la diferencia, ya que permite que el limpiador despegue la suciedad más resistente antes de retirarlo.

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Consejos finales y el truco estrella para un acabado brillante

Pasado el tiempo de espera, hay que frotar la superficie con movimientos circulares, sin apretar demasiado. El cocinero recalca que solo hace falta insistir un poco en las zonas más afectadas, evitando así rayar la placa. Una vez que la suciedad se ha desprendido, toca eliminar los restos del producto con un trapo húmedo bien limpio. El resultado, según el propio experto, es una vitrocerámica “nueva, pero nueva, nueva”.

Los consejos para que la vitrocerámica quede como nueva. (Canva)

Para quienes buscan un acabado aún más brillante, el cocinero comparte su truco estrella: “Si quieres que quede superreluciente y brillante, con un poquito de papel y limpiacristales, le pegas un poquito y queda perfecto”. Esta combinación aporta un brillo inmediato y elimina cualquier marca de agua o huella, dejando la superficie impecable.

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El cocinero insiste una vez más en la sencillez de sus trucos: no es necesario gastar en productos caros ni buscar soluciones secretas. “El producto en sí da igual”, repite, desmitificando la idea de que solo los limpiadores más costosos funcionan. Con una cuchilla, un paño, un producto estándar y algo de paciencia, cualquiera puede mantener su vitrocerámica como el primer día, siguiendo los consejos prácticos y directos de @lacocinadelpirata.