España

Una piloto explica qué pasa si no pones el móvil en modo avión durante el vuelo: “300 de golpe…”

Al contrario de lo que piensa la gente, las interferencias suceden con los instrumentos del avión y no con la torre de control

Guardar
Una piloto explica qué pasa
Una piloto explica qué pasa si no pones el móvil en modo avión durante el vuelo. (Infobae/Jovani Pérez)

La advertencia de la piloto española Savina Paül sobre el uso del móvil en pleno vuelo ha reabierto el debate sobre la necesidad de activar el modo avión, una rutina que, pese a repetirse en cada trayecto, muchos pasajeros siguen cuestionando. En el pódcast Supersónicos Anónimos, la piloto ha dejado claro el motivo de esta norma. “Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles de golpe sí”, ha afirmado.

Paül ha explicado que el riego de interferencias no radica en un único dispositivo, sino en la acumulación de señales que se genera cuando decena de teléfonos intentan conectarse a la red. Un escenario especialmente delicado cuando se acercan las fases críticas del vuelo, como los aterrizajes o despegues.

“En una aproximación de alta precisión, una categoría tres, que el avión hace autoland (aterrizaje automático) y tú necesitas de los automatismos y todos los sistemas de precisión al máximo... Ahí 300 móviles encendidos de golpe pueden generar una interferencia”, ha señalado.

Mucha gente piensa que las interferencias suceden con la torre de control. No obstante, la piloto ha aclarado que “la interferencia es con los instrumentos”, y aunque esto no implica un fallo catastrófico, sí puede provocar alertas indeseadas en la cabina.

Avisos en cabina y “espurios”: las consecuencias reales

Para ejemplificarlo, Savina Paül ha relatado un caso concreto vivido durante el rodaje en tierra: “De golpe te sale un ‘Master Caution’ (problema de precaución con alguno de los sistemas del avión) y pare solo. Se va, entra y se va”. Este tipo de avisos momentáneos, conocidos en la jerga aeronáutica como “espurios”, pueden aparecer cuando, tras el aterrizaje, los pasajeros encienden todos sus teléfonos a la vez.

“La gente llega a tierra, encienden todos el móvil y de golpe te aparece algo que no, y luego se va, porque el avión al final es un ordenador y le pasan estas cosas”, ha subrayado. Por ello, Paül recomienda esperar a que la tripulación dé la señal antes de desactivar el modo avión. “Entonces, un móvil no pasa nada, pero todos de golpe sí”, ha sentenciado.

Modo avión. (Pexels)
Modo avión. (Pexels)

“No es el fin del mundo, pero puede ser muy molesto”

El testimonio de Paül coincide con el de otros profesionales del sector. Un piloto estadounidense, conocido en TikTok como @perchpoint, explicó en un vídeo viral que olvidar poner el modo avión no provocará una emergencia aérea: “No es el fin del mundo, el avión no se va a caer del cielo y no afectará a los sistemas que hay a bordo, pero puede interferir en los auriculares”.

El comandante detalló que cuando varios teléfonos intentan conectarse a la red al mismo tiempo, “envía ondas de radio” que pueden colarse en los sistemas de comunicación entre la cabina y la torre de control. Con tres o cuatro móviles intentando recibir una llamada, “hay una posibilidad de que esas ondas puedan interferir con las que están usando los pilotos”, provocando un “zumbido muy molesto”, ha recordado.

Video de TikTok sobre el modo avión durante la carga

El 5G en Europa

Ahora, la introducción de 5G ha reducido el riesgo de interferencias. En la Unión Europea, esta tecnología fue aprobada para su uso en vuelos en 2022, ya que opera en frecuencias que no afecta a los sistemas de navegación aérea.

Aun así, la obligatoriedad para poner el modo avión sigue en manos de cada aerolínea. Tal y como recuerdan aquellas que sí estipulan que en sus aviones hay que ponerlo, la medida busca evitar interrupciones en la comunicación y mantener un entorno de trabajo óptimo.

Temas Relacionados

AvionesVuelosAerolíneasRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un trabajador reclama 220.000 euros por una caída en el trabajo: la Justicia no le da la razón

La sentencia, con fecha el pasado 31 de octubre, revela como el juzgado de lo social número 1 de Móstoles rechaza la demanda del trabajador que sufrió el accidente

Un trabajador reclama 220.000 euros

El palacio de Buckingham expone el armario de la reina Isabel II: 200 trajes históricos e inéditos y una fecha clave

La Casa Real Británica realizará una muestra con la que recordará el legado de estilo que ha dejado la difunta monarca

El palacio de Buckingham expone

Esta es la diferencia entre definir y tonificar el cuerpo: qué tienes que priorizar si empiezas a hacer deporte

Una buena rutina de entrenamiento debe compaginarse con una alimentación equilibrada para conseguir desarrollar la masa muscular y reducir la grasa corporal

Esta es la diferencia entre

Enfermedad del hígado graso: causas, síntomas y tratamiento

La obesidad o la diabetes son algunos de los detonantes de esta afección

Enfermedad del hígado graso: causas,

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Aston Martin reestructura el equipo:

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso