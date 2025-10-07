España

Por qué muchas personas activan el modo avión al cargar el teléfono móvil: tiene una explicación

Activar el modo avión durante la carga se ha convertido en un truco sencillo que puede ahorrar tiempo y alargar la vida de nuestras baterías

Por Clara Barceló

Persona cargando el móvil (Freepik)
Persona cargando el móvil (Freepik)

Quedarse sin batería es una de las situaciones que más estrés puede generar entre los usuarios de teléfonos móviles. Y es que tener que recargar el dispositivo se ha convertido en una costumbre diaria, prácticamente imprescindible para que pueda durar toda la jornada. La degradación de las baterías obliga a muchos a tener que conectar el cargador varias veces al día, sobre todo cuando el terminal ya tiene un tiempo de uso.

Aunque la mayoría de los móviles actuales cuentan ya con sistemas de carga rápida que completan la batería en cuestión de minutos, esto no siempre resulta suficiente. Muchas veces el usuario necesita ganar tiempo extra en situaciones urgentes y cualquier alternativa que agilice el proceso resulta bienvenida.

Según informa la startup española Yup Charge, activar el modo avión mientras se está cargando el móvil reduce el tiempo total hasta un 25%. El motivo es sencillo: al desactivar las conexiones como WiFi, Bluetooth o datos móviles, el dispositivo deja de gastar energía en mantenerlas activas. Toda la potencia se destina a la carga, acelerando el proceso de forma natural y sin riesgos.

Cargadores adecuados para proteger la batería

Imagen de un cargador (Freepik)
Imagen de un cargador (Freepik)

Los expertos también recuerdan la importancia de utilizar siempre el cargador correcto, ya sea el original del fabricante o uno homologado. Cada terminal está diseñado para recibir un voltaje y amperaje determinados, por lo que usar un accesorio inadecuado puede provocar sobrecalentamientos y dañar la batería. A largo plazo, esta práctica acelera su deterioro y reduce su duración útil.

Evitar el uso durante la carga

Otro consejo muy importante es el de no utilizar el dispositivo de forma intensiva mientras se está cargando. Navegar por internet, ver vídeos o jugar a videojuegos mientras se carga puede generar un exceso de calor. El sobrecalentamiento no solo ralentiza el proceso de carga, sino que además perjudica los componentes internos, acortando la vida del teléfono.

Video de TikTok sobre el modo avión durante la carga

Además de esta parte más técnica, los especialistas también recomiendan mantener limpio el puerto de carga. El polvo o la suciedad pueden acumularse en la ranura y dificultar la conexión del cable, lo que podría provocar cargas incompletas o incluso daños en el conector. Una limpieza cuidadosa con aire comprimido o herramientas específicas puede ayudar a prevenir este problema.

En definitiva, activar el modo avión mientras se carga el teléfono se presenta como un truco sencillo, rápido y al alcance de todos. Aunque no sustituye a otros cuidados básicos de la batería, puede marcar la diferencia en momentos de prisa. Combinado con el uso de cargadores adecuados, evitar el sobrecalentamiento y mantener el dispositivo limpio, se logra no solo una carga más rápida, sino también una batería que dure más.

