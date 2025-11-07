España

Una mujer hace la misma compra en Mercadona, Carrefour y Lidl para descubrir la diferencia en los precios: “Definitivamente este es el más económico”

Una creadora de contenido demuestra cómo pequeñas diferencias de precio entre Lidl, Carrefour y Mercadona pueden suponer un ahorro importante a final de mes

Guardar
Qué supermercado es más barato?
Qué supermercado es más barato?

Ahorrar es algo que todo el mundo desea, y empezar por descubrir qué diferencias de precio hay entre los supermercados ya es un paso para gastar menos, aunque sean solo algunos céntimos.

No todos los productos tienen el mismo coste en las distintas cadenas de España, de manera que uno puede dejar de gastar tanto dinero por exactamente lo mismo.

Así lo ha señalado Sonia Sánchez González, la creadora de contenido conocida en redes sociales como “Soniasg”, que ha vuelto a hacerse viral por un experimento sencillo pero revelador. En un vídeo reciente, ha visitado tres de los supermercados más populares de España para comparar el precio de algunos productos básicos de consumo diario.

Tres productos, tres supermercados

Lata de atún de Hacendado
Lata de atún de Hacendado

Para su análisis, Sonia ha seleccionado tres alimentos muy presentes en la mayoría de cestas de la compra: atún claro al natural, queso fresco batido y anacardos. Los supermercados elegidos fueron Carrefour, Mercadona y Lidl, tres de las cadenas más frecuentes en los hogares españoles.

“Hoy no venimos a hacer la compra para cuatro personas por menos de 50 euros, explica en el vídeo, hoy hemos venido a diferentes supermercados a hacer una comparativa de los alimentos en su precio.”

Los resultados son bastante llamativos. El atún claro cuesta 3,75 euros en Lidl, 3,79 euros en Carrefour y 4,20 euros en Mercadona.

En el caso del queso fresco batido, el precio más bajo también se encuentra en Lidl, 0,98 euros, frente a 0,99 euros en Carrefour y 1,01 euros en Mercadona.

Finalmente, los anacardos cuestan 1,79 euros en Lidl, 2,35 euros en Carrefour y 2,40 euros en Mercadona.

El supermercado más barato

Supermercado- REUTERS/File Photo
Supermercado- REUTERS/File Photo

“Definitivamente, de los tres, el más económico es Lidl”, concluye Sonia al finalizar su recorrido. Aunque las diferencias de precio puedan parecer pequeñas, explica que, si se extrapolan a una compra semanal o mensual, el ahorro total puede llegar a ser considerable.

Por ejemplo, si una familia compra semanalmente productos similares, podría ahorrar más de 100 euros al año simplemente eligiendo el supermercado más económico. Además, señala que el coste no siempre se relaciona con la calidad. A veces, los productos más baratos tienen los mismos valores nutricionales o incluso mejores que los más caros.

En los últimos años, comparar precios se ha convertido en una práctica habitual, especialmente entre los más jóvenes. Plataformas como TikTok o Instagram se han llenado de vídeos que analizan la relación calidad-precio de diferentes supermercados, lo que demuestra el creciente interés por el ahorro cotidiano.

FOTO DE ARCHIVO: carrito
FOTO DE ARCHIVO: carrito de la compra en el supermercado REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo

El contexto económico actual , con la subida del coste de la vida y los precios de los alimentos, ha impulsado esta tendencia. Muchos consumidores deciden planificar mejor sus compras, aprovechar ofertas y buscar alternativas más asequibles sin renunciar a la calidad.

En definitiva, como muestra Sonia Sánchez en su vídeo, la clave para ahorrar no siempre está en dejar de comprar, sino en saber dónde hacerlo. Comparar precios puede parecer un gesto pequeño, pero a largo plazo se convierte en una herramienta eficaz para mejorar la economía sin renunciar a una alimentación equilibrada.

Temas Relacionados

DineroAhorrar DineroAhorrosEurosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lois Raposo, afilador: “Los chavales piensan que no van a tener un buen sueldo, pero nuestros hijos saben lo que ganamos”

El vizcaíno, de 56 años, se adentró hace una década en el rubro, después de haber pasado por muchos trabajos precarios

Lois Raposo, afilador: “Los chavales

‘Gran Hermano’ estrena su nueva edición: una expulsión inesperada, novedades en la mecánica y la estrategia de la organización

La casa más popular de Telecinco ha regresado a la pequeña pantalla con un sinfín de secretos y sorpresas

‘Gran Hermano’ estrena su nueva

Una psicóloga explica cómo puedes mejorar tu caligrafía: el secreto está en las vocales

Si un niño escribe con una letra difícil de leer o se cansa rápido, no es debido a la falta de esfuerzo. Muchas veces el problema está en cómo se está formando la letra desde el principio

Una psicóloga explica cómo puedes

Un matrimonio alemán se vino a vivir a España pero se tuvo que volver porque “la realidad fue muy diferente”: “No puedo llegar a fin de mes”

Jennifer y Lukas se mudaron a Denia buscando sol, tranquilidad y calidad de vida, pero el alto coste de la vivienda y los bajos salarios les obligaron a volver a Alemania

Un matrimonio alemán se vino

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Raúl Martín Presa se pasó por ‘El Partidazo’ para aclarar la polémica previa al encuentro

El presidente del Rayo Vallecano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una célula de la

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

ECONOMÍA

Lois Raposo, afilador: “Los chavales

Lois Raposo, afilador: “Los chavales piensan que no van a tener un buen sueldo, pero nuestros hijos saben lo que ganamos”

Un matrimonio alemán se vino a vivir a España pero se tuvo que volver porque “la realidad fue muy diferente”: “No puedo llegar a fin de mes”

Lola Meño se jubiló de manera anticipada tras 47 años trabajando pero con una penalización del 24% de su pensión: “Es la injusticia por la que estamos luchando”

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 7 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

El presidente del Rayo Vallecano

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición