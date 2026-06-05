España

Cómo está el euro frente al dólar este 5 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Guardar
Google icon
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que la divisa norteamericana registre variaciones en su cotización en los mercados mundiales. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la zona euro y la estabilidad de superávit corriente.

PUBLICIDAD

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversores, empresas multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 5 de junio.

Precio del dólar hoy

El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8609 euros.

PUBLICIDAD

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cáncer de apéndice: causas, síntomas y tratamiento de este tumor raro

Este cáncer poco frecuente suele detectarse accidentalmente por otras pruebas médicas

Cáncer de apéndice: causas, síntomas y tratamiento de este tumor raro

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 5 de junio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 5 de junio

La reflexión de Oscar Wilde sobre las relaciones: “Cuando un hombre ha amado a una mujer, hará cualquier cosa por ella, excepto seguir amándola”

El dramaturgo irlandés plasmó en una de sus obras más conocidas una reflexión sobre el amor

La reflexión de Oscar Wilde sobre las relaciones: “Cuando un hombre ha amado a una mujer, hará cualquier cosa por ella, excepto seguir amándola”

Descubren que las bacterias de la momia de Ötzi, el famoso Hombre de Hielo, siguen vivas más de 5.000 años después

Una investigación documenta por primera vez que microorganismos especializados en ambientes fríos pueden sobrevivir, estar metabólicamente activos y replicarse

Descubren que las bacterias de la momia de Ötzi, el famoso Hombre de Hielo, siguen vivas más de 5.000 años después

La rosaleda más antigua del mundo está a menos de una hora de París y reúne miles de especies históricas

Un parque de 14 hectáreas ofrece un recorrido por la evolución y conservación de la rosa en un entorno catalogado como Jardín Notable

La rosaleda más antigua del mundo está a menos de una hora de París y reúne miles de especies históricas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

Leire Díez quería “purgar” a los mandos de la UCO que investigaban al PSOE buscando pruebas de que estaban a sueldo de Repsol

El pueblo madrileño donde gobierna la izquierda con el partido antitaurino Los Verdes y que se va a gastar 180.000 euros en encierros

Todos los cortes de tráfico, autobús y metro en Madrid este viernes 5 de junio por la visita del papa León XIV

La directora de la Guardia Civil admite sus citas con Leire Díez pero niega haber interferido en ninguna operación contra el cuerpo

La Justicia ordena desahuciar a un trabajador con incapacidad permanente que llevaba desde 1989 viviendo en una casa cedida por su empresa

ECONOMÍA

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

ACS de Florentino Pérez vs. Grupo Cox de Enrique Riquelme: dos modelos empresariales a la sombra del Real Madrid

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición