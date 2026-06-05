Del bautismo de Pío XII a la bendición de Juan XXIII: todas las veces que Juan Carlos I y la reina Sofía coincidieron con un papa

La relación entre la monarquía española y el Vaticano siempre se ha considerado muy cercana. La llegada de León XIV y el despliegue que esto ha conllevado en nuestro país provocará un nuevo encuentro entre los reyes y el pontífice; sin embargo, pocos miembros de la Corona han protagonizado una relación tan prolongada con la Santa Sede como el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía. A lo largo de sus décadas de vida pública, ambos mantuvieron contacto con siete pontífices distintos, convirtiéndose en testigos privilegiados de algunos de los momentos más relevantes de la Iglesia católica contemporánea.
Desde los años de la posguerra europea hasta el reciente fallecimiento del papa Francisco el pasado 2025, los encuentros entre los reyes y los sucesivos líderes de la Iglesia han reflejado no solo una relación institucional, sino también la continuidad de unos lazos históricos que siguen teniendo un importante peso simbólico para Casa Real. A esperas del encuentro de la reina Sofía con León XIV en los próximos días, recordamos todas las citas de los eméritos con los anteriores soberanos de la Ciudad del Vaticano.
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Pío XII
Según informa Roma Reports, Juan Carlos I puede presumir de una circunstancia poco común entre los jefes de Estado europeos: haber conocido personalmente a siete papas. Su relación con la Santa Sede comenzó incluso antes de ocupar el trono. Nacido en Roma en 1938, durante el exilio de la familia real española, fue bautizado en la capital italiana en un contexto marcado por las tensiones que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Aquel episodio lo vinculó indirectamente con quien años después sería el papa Pío XII.
Juan XXIII
Posteriormente, durante el pontificado de Juan XXIII, la Iglesia desempeñó un papel decisivo en la futura boda entre Juan Carlos y Sofía de Grecia. La diferencia de confesión religiosa entre ambos —él católico y ella ortodoxa— obligó a realizar complejas gestiones canónicas que finalmente recibieron el respaldo del Vaticano. Tras su matrimonio, los recién casados fueron recibidos por el pontífice en 1962.
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Pablo VI y Juan Pablo I
La relación continuó con Pablo VI, con quien mantuvieron diversos encuentros durante los primeros años de protagonismo institucional del entonces príncipe de Asturias. También coincidieron con Juan Pablo I, cuyo breve pontificado apenas se prolongó durante 33 días.
Juan Pablo II
Entre todos los pontífices, Juan Pablo II fue probablemente quien mantuvo una relación más estrecha con la familia real española. El papa polaco visitó España en cinco ocasiones —1982, 1984, 1989, 1993 y 2003— recorriendo numerosas ciudades y participando en multitudinarios actos religiosos. Su primer viaje fue especialmente significativo, ya que constituyó la estancia más larga realizada por el pontífice en un único país.
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Durante aquellos años se consolidó una relación de confianza con Juan Carlos y Sofía. Además de los encuentros oficiales, Juan Pablo II recibió en audiencia privada a los hijos de los reyes y a sus respectivos cónyuges tras sus matrimonios. De hecho, cuando falleció en abril de 2005, los entonces monarcas españoles acudieron a Roma para asistir a unas exequias que congregaron a representantes de todo el mundo.
Benedicto XVI y Francisco
Según indica el citado medio, durante el pontificado de Benedicto XVI se produjeron tres encuentros oficiales, mientras que con Francisco los contactos continuaron hasta fechas relativamente recientes. Una de las audiencias más comentadas tuvo lugar en Roma en abril de 2014, apenas unas semanas antes de que Juan Carlos I anunciara su decisión de abdicar en favor de su hijo Felipe.
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El privilegio de vestir de blanco
Un detalle protocolario que simboliza la cercanía histórica entre la monarquía española y la Iglesia es el denominado “privilegio de blanco”. Esta prerrogativa, reservada a determinadas reinas católicas europeas, permite que tanto Sofía como Letizia puedan vestir de blanco durante sus audiencias con el Papa, en lugar del tradicional negro exigido a la mayoría de mujeres que visitan al pontífice.
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