El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

El aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 3,1% interanual en octubre coloca este indicador en su punto más alto desde junio de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte de una décima respecto a septiembre en la tasa interanual responde principalmente al alza de los precios de la electricidad, que subieron más que en el mismo mes del año anterior, así como al encarecimiento en los servicios de transporte aéreo y ferroviario.

La estimación avanzada de la inflación por parte del organismo dependiente del Ministerio de Economía confirma la tendencia al alza de los dos meses anteriores: en agosto, la cifra anual se situaba en 2,7%, pasando al 3% en septiembre, y ahora alcanzando el 3,1 % en octubre. La instutución ha detallado que, aunque la subida del coste de la electricidad y los transportes ha sido determinante, el encarecimiento se ha visto parcialmente reducido por una bajada en el precio de las gasolinas.

