España

El precio de la luz impulsa la inflación hasta el 3,1% en octubre, pese al abaratamiento de la gasolina

La caída del precio de la gasolina modera parcialmente el repunte, que responde principalmente al encarecimiento de la electricidad y el transporte aéreo y por ferrocarril respecto al año anterior

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

El aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 3,1% interanual en octubre coloca este indicador en su punto más alto desde junio de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte de una décima respecto a septiembre en la tasa interanual responde principalmente al alza de los precios de la electricidad, que subieron más que en el mismo mes del año anterior, así como al encarecimiento en los servicios de transporte aéreo y ferroviario.

Una mujer repostando en una
Una mujer repostando en una estación de servicio de Cepsa. (A. Pérez Meca / Europa Press)

La estimación avanzada de la inflación por parte del organismo dependiente del Ministerio de Economía confirma la tendencia al alza de los dos meses anteriores: en agosto, la cifra anual se situaba en 2,7%, pasando al 3% en septiembre, y ahora alcanzando el 3,1 % en octubre. La instutución ha detallado que, aunque la subida del coste de la electricidad y los transportes ha sido determinante, el encarecimiento se ha visto parcialmente reducido por una bajada en el precio de las gasolinas.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

InflaciónIPCInsituto Nacional de EstadísticaViviendaTransporteElectricidadCarburantesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex

“Los chihuahuas son perros fáciles de malcriar”: un adiestrador canino explica los principales problemas que hay con esta raza

A menudo los perros pequeños pueden presentar conductas de comportamiento complicadas debido a una estrategia errónea de crianza

“Los chihuahuas son perros fáciles

Planta amarilis: la flor de Navidad por excelencia gracias a su fácil cultivo en interiores y su floración durante los meses de invierno

Su aspecto exótico y sus flores de gran tamaño la convierten en una de las flores más bonitas para adornar el hogar durante la temporada invernal

Planta amarilis: la flor de

La calabaza, una hortaliza para disfrutar más allá de Halloween: baja en grasas, rica en antioxidantes y buena para la vista

Esta verdura es muy utilizada como decoración de Halloween, pero sus propiedades nutricionales la convierten en un alimento imprescindible del otoño

La calabaza, una hortaliza para

El misil nuclear de Francia tiene una nueva versión: los submarinos podrán lanzar el M51 con mayor alcance, precisión y capacidad

Estará disponible en los submarinos nucleares de la Force Océanique Stratégique (FOST)

El misil nuclear de Francia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

60 autocaravanas se instalan ilegalmente

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | Rifirrafe entre Sánchez y el presidente de la Comisión: “Es un sarcasmo”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

Cuántos euros me dan por un dólar este 30 de octubre

Medio sueldo por una habitación en un piso: alquilar en Madrid y Barcelona ya cuesta más de 600 euros

Los hipotecados que tienen revisión semestral sufrirán la primera subida de cuotas en 20 meses tras el repunte del euríbor

DEPORTES

El exjugador de la NBA

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”