La nueva vida de Genoveva Casanova, dos años después de su escandalosa portada con Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova ha comenzado una demanda contra la revista "Lecturas" debido a una publicación que la relaciona románticamente con el príncipe Federico de Dinamarca Europa Press

Una de las grandes polémicas que han marcado la vida de Genoveva Casanova ha sido las imágenes que protagonizaron la portada de Lecturas en noviembre de 2023. Entonces, la expareja de Cayetano Martínez de Irujo fue pillada paseando por las calles de Madrid junto al entonces príncipe Federico de Dinamarca. De acuerdo con la información publicada por la revista del corazón, el ya rey de Dinamarca visitó a la modelo mexicana y durmió en su apartamento.

Pese a que ambos aseguraron que entre los dos no había nada más que una buena amistad, lo cierto es que aquella filtración dio la vuelta al mundo y provocó un escándalo sin precedentes, sobre todo por las fotografías en las que se ve al royal salir del apartamento de la actriz. Durante largo tiempo, Genoveva Casanova permaneció alejada de los focos y las cámaras, formando parte de algunos programas de televisión como Mask Singer, El Desafío y MasterChef Celebrity, aunque con un papel bastante breve.

Portada de 'Lecturas' con la fotografía de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova juntos en Madrid.

Aunque parece ser que este capítulo ha quedado atrás, el pasado mes de septiembre, casi dos años después, se conoció que la mexicana ha llevado a juicio a la revista del corazón y le ha exigido una indemnización millonaria por los daños ocasionados a su imagen y privacidad. De acuerdo con la información publicada por El Español, la demanda, admitida a trámite en junio de 2024, cuenta de 400 páginas y solicita una indemnización de un millón de euros. Y es que, según su testimonio, las fotografías fueron interpretadas de manera tendenciosa, pues entre ella y el ahora rey Federico X de Dinamarca solo existe una amistad.

Un cambio de rumbo

La polémica que desataron aquellas fotografías provocaron una gran repercusión en el terreno personal de la actriz, quien se vio en la obligación de abandonar su vivienda en el barrio Jerónimos de Madrid con el fin de tener mayor privacidad y un cambio de etapa. Entonces, se trasladó temporalmente a México, su ciudad natal.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo (Europa Press)

Desde entonces, poco o nada se conocía acerca de Genoveva Casanova. Hasta ahora. La que fuera nuera de la duquesa de Alba ha dado un cambio radical a su vida, pues ha pasado de residir temporalmente en México a establecerse de manera definitiva en el país de Latinoamérica. Su cambio de residencia, de Madrid al país azteca, lo ha llevado a cabo en la más estricta discreción.

Pero esto no es todo. De acuerdo con la información revelada por Informalia, en los planes futuros de Genoveva Casanova figura viajar desde México a Estados Unidos para estudiar un máster que durará, como mínimo, un año. Sin embargo, parece ser que sus planes de empezar una nueva profesional prefiere mantenerlo en el seno de su intimidad. Y es que si bien acostumbra a compartir diferentes detalles de su vida personal a través de sus redes sociales, lo cierto es que lleva dos meses inactiva. Por el momento, habrá que esperar para conocer qué formación tiene pensado hacer y si pretende continuar residiendo en México o volverá a recuperar su domicilio en Madrid.