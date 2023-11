Las revistas del corazón esta semana: Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca acaparan la actualidad con sus fotos juntos

Portadas de las revistas del miércoles 8 de noviembre de 2023.

‘Lecturas’

La portada de este medio ha generado un gran revuelo tanto en España como en Dinamarca, pues en su portada aparece el príncipe heredero, Federico, paseando con Genoveva Casanova por las calles de Madrid. Según Lecturas, el royal visitó a la ex de Cayetano Martínez de Irujo en Madrid y durmió en su apartamento.

Esta no es la única noticia protagonizada por el hijo de Margarita II y es que esta semana, acompañado de su mujer, ha recibido a los reyes Felipe y Letizia en su país natal con motivo de su Viaje de Estado.

Portada de la revista 'Lecturas'.

‘¡Hola!’

El Viaje de Estado de los reyes Felipe y Letizia a Dinamarca acapara la portada de ¡Hola!, que saca en primer plano a la Reina para mostrar el impresionante look que llevó para la ocasión. Para la cita, lució algunas de las joyas más deslumbrantes de la familia real, incluida la tiara Flor de Lis y unos pendientes de zafiro de su suegra.

Precisamente, la reina Sofía es la otra protagonista de esta edición, ya que el pasado 2 de noviembre celebró su 85 cumpleaños.

Portada de la revista '¡Hola!'.

‘Semana’

Gustavo, el que fuera chófer de María Teresa Campos durante largos años, regresa al foco público tras su salida de Gran Hermano VIP de la mano de Semana, donde concede una íntima entrevista. En ella, asegura que “pude despedirme de Teresa”, pero que cuando lo hizo “ya no me reconoció”. Unas tristes palabras que se suman a una confesión sobre Carmen Borrego y Terelu Campos, de quienes dice que “me siento más unido a ellas que nunca”. Tampoco se ha ‘olvidado’ de Edmundo Arrocet, quien asegura se “aprovechó de Teresa” y que si ella “hubiera seguido en televisión (Bigote) no la habría dejado”.

La visita de Carmen Janeiro y Carmen Bazán al cementerio, a visitar la tumba de Humberto Janeiro y la relación sorpresa de Dani Martínez e Irene Arcos son los otros dos grandes temas de la revista.

Portada de la revista 'Semana'.

‘Diez Minutos’

La luna de miel de Isa Pantoja y Asraf es el tema principal de Diez Minutos, que cuenta todos los detalles del bonito viaje de la pareja por Kenia, donde han disfrutado de la naturaleza salvaje del país. Por otro lado, abordan el tema judicial de Cándido Conde-Pumpido, el ex de Lara Dibildos, que se encuentra en libertad sin cargos tras una denuncia por una presunta agresión sexual.

Las sobrinas de Felipe VI; Victoria Federica e Irene Urdangarin, también aparecen en la portada. La primera por estar totalmente alejada del resto de la familia y, la segunda, por estar en Madrid sacándose el carnet de conducir.