En solo 10 minutos puedes preparar esta cena ligera y muy fácil utilizando una lata de sardinas

En los últimos años, las sardinas han ocupado un lugar de honor en las mesas de los españoles, y no es de extrañar. Son muchas las razones por las que estas son un ingrediente ideal para incluir en nuestra dieta, no solo su enorme versatilidad y exquisito sabor, sino también su excelente contenido nutricional.

Este pescado azul presenta un gran contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en minerales, entre los que destaca el aporte de selenio y fósforo. Son además uno de los pescados más ricos en omega-3, un tipo de ácido graso esencial que desempeña un papel clave en la salud cardiovascular, reduce la inflamación y garantiza el buen funcionamiento del cerebro. Las sardinas en conserva son también una magnífica fuente de vitaminas B12 y D y minerales como el calcio, el fósforo, el selenio y el hierro.

Cuando vienen en lata, a todas estas virtudes se le suma una muy importante: la comodidad. Las conservas de pescado son un aliado fundamental para quien busca seguir una dieta completa pero carece de tiempo o del producto necesario para preparar recetas elaboradas con piezas frescas. En este caso, la lata de sardinas nos permitirá elaborar una cena ligera, saludable y muy original: un ceviche de sardinas para el que ni siquiera tendremos que encender los fuegos.

Aunque normalmente esta receta peruana se prepara con pescados crudos marinados o con mariscos como las gambas, también queda deliciosa utilizando las sardinas como protagonistas, especialmente si son en aceite, pues tendrán un sabor más suave. Para elaborar este plato, combinaremos el pescado en conserva con cebolla, tomate y pimientos, una mezcla que se aliña con lima o limón, aceite de oliva, pimienta, cilantro y guindilla. Acompañado de unas tostadas crujientes o galletas saladas, este ceviche se ganará un hueco entre tus cenas preferidas.

Receta de ceviche de sardinas en lata

El ceviche de sardinas en lata se prepara desmigando las sardinas y mezclándolas con zumo de lima o limón, hortalizas frescas y un toque de chile. La acidez del cítrico contrasta a la perfección con el sabor del pescado en conserva, resultando en un plato sencillo, refrescante y sabroso.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Marinado: 0 minutos (opcional).

Total: 10 minutos.

Ingredientes

1 lata grande de sardinas en aceite (120-150 g)

1/2 cebolla morada pequeña

1 tomate maduro pequeño

1/2 pimiento verde italiano

1 lima o un limón (su zumo)

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra

Sal fina

Pimienta negra molida

Cilantro fresco (opcional)

1 guindilla o chile fresco (opcional)

Cómo hacer ceviche de sardinas en lata, paso a paso

Escurre muy bien las sardinas y saca las espinas grandes si las hubiera. Desmenúzalas en un bol. Pica la cebolla morada, el tomate y el pimiento verde. Añade al bol de sardinas las verduras picadas y mezcla suavemente. Agrega el zumo de lima o limón, la sal, la pimienta y el aceite de oliva. Añade si deseas una pizca de cilantro fresco picado y la guindilla en rodajitas finas para dar un punto picante. Mezcla cuidadosamente y prueba el punto de acidez y de sal. Lleva el bol al refrigerador si prefieres más frío antes de servir o ponlo en vasitos individuales o sobre tostadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente para dos personas como entrante o para cuatro tapas pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Rico en proteínas y omega-3.

Bajo en carbohidratos.

Aporta calcio, fósforo y vitamina D.

Alto en sodio por la conserva.

Fuente de fibra si agregas hortalizas y cilantro.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Mantén el ceviche bien cubierto en la nevera. Consume antes de 24 horas para disfrutar su textura y sabor óptimos.