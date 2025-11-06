David Verdaguer cuenta que vivió su primer ataque de ansiedad en medio de una situación embarazosa: “Acababa de llegar al clímax”

David Verdaguer en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este miércoles, 5 de noviembre, La Revuelta ha recibido a David Verdaguer y Amaia Salamanca, quienes acudieron al espacio conducido por David Broncano para promocionar la película Siempre es invierno, dirigida por David Trueba. La visita de los actores estuvo marcada por la coreografía que llevaron a cabo nada más entrar en plató y con la que quisieron recrear algunos pasos que caracterizan ciertas escenas de la película, animando al propio presentador a unirse al baile.

Tras la escena, Broncano ha mostrado una gran curiosidad por las consecuencias físicas de estas coreografías y ha preguntado si alguna vez se les había cargado el psoas, músculo clave para la flexión de la cadera y la postura erguida. Ante la consulta, Verdaguer respondió: “Nunca se me ha cargado ese músculo, pero sí que me ha salido un bultito en la ingle”, ha confesado el intérprete catalán, mientras se tocaba la zona de la que hablaba.

David Verdaguer y Amaia Salamanca en 'La Revuelta' (RTVE)

La respuesta del actor dio lugar a la intervención del colaborador Grison, quien rápidamente le dijo un diagnóstico. “Eso va a ser una hernia inguinal”, ha afirmado, ofreciéndole al actor la posibilidad de examinar el bulto. “Déjame que te lo toco. Yo tengo dos, una en cada lado”, ha manifestado. Broncano, tras observar la escena, ha asegurado que “Marcos sabe mucho de esto. Enséñaselo. Déjale que te toque, que de verdad sabe mucho de esto”.

Verdaguer aceptó acercarse para una revisión superficial. Después, Grison ha insistido en que se trata de una hernia. “Sí, tío. Es una hernia. ¿No te duele cuando te lo metes para dentro? Tienes que ir al médico”, ha dicho el colaborador del programa de RTVE. El actor, que reconoció su tendencia a preocuparse por su salud, ha contestado: “Soy muy rayado, no me digas eso”. “Eso son dos puntos por dentro. Es como un globo de agua que pinchan y ya”, le ha replicado Grison, hablando de su propia experiencia con este tipo de dolencias.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Verdaguer ha mostrado inquietud por el origen de su dolencia y explicó: “¿De qué puede ser? Estaba haciendo la plancha en el gimnasio…”. El colaborador ha aclarado que se debe al hecho de “hacer fuerza. Además, que si sale, por un lado, luego sale por el otro”. “Eso si haces un sobreesfuerzo sale más. Lleva cuidado”, ha agregado Broncano, después de participar en la inspección. El actor ha terminado confesando: “Ahora me duele. Me quiero ir”.

El primer ataque de ansiedad de David Verdaguer

Durante la charla, Amaia Salamanca ha aportado información sobre los antecedentes médicos de Verdaguer: “Es que es hipocondriaco. Se ha pasado toda la peli malo, que si tenía Covid…”. El actor ha corroborado esta afirmación: “Es que me petó el tímpano, tuve herpes zóster, me bajaron las defensas. Estuve muy mal. He dado mucho bajón”.

Los actores respondieron además a las clásicas preguntas del programa, momento en el que Verdaguer ofreció datos concretos sobre su situación financiera: “Tenía 70.000 y ahora 200.000”, además de detallar: “tres puntos de relaciones y 20 de masturbación”.

David Verdaguer y Amaia Salamanca en 'La Revuelta' (RTVE)

La franqueza caracterizó toda la intervención de Verdaguer, quien compartió una experiencia personal ligada a la ansiedad. Durante una estancia en un hotel de Madrid, vivió su primer ataque de ansiedad en una situación embarazosa. “Me estaba masturbando y, cuando llegué al clímax...”, ha comenzado a decir, agregando que empezó a experimentar síntomas físicos alarmantes: “Empecé a notar que me ahogaba, era la primera vez que me pasaba, fui arrastrándome al lavabo, con todo el pene ahí y pensando: me voy a morir”.