‘La Revuelta’ rompe su norma y anuncia el nombre de los invitados de toda esta semana en TVE: una actriz, un cantante y una estrella internacional

El programa presentado por David Broncano ha comenzado la semana recibiendo a Gabriel Rufián y Javián, de ‘OT 1′

Alba García

Por Alba García

David Broncano en una imagen
David Broncano en una imagen de archivo. (Europa Press)

La Revuelta está cambiando poco a poco su modus operandi. De una manera discreta, el espacio de David Broncano parece querer acercarse a su gran rival, El Hormiguero. O al menos eso es lo que parece tras romper su primera regla: no desvelar el nombre del invitado hasta que no comience el programa. Si hace varias semanas ya lo hicieron, este lunes 20 de octubre el espacio de TVE ha repetido la estrategia.

Tras la visita de Javián, de Operación Triunfo 1, y Gabriel Rufián, que contaba los detalles sobre su baile viral con Ester Expósito, el presentador ha adelantado los nombre de los invitados que estarán esta semana. Eso sí, no ha desvelado todos los nombres, pues el misterio sigue siendo uno de los must de La Revuelta.

Tal y como ha desvelado David la próxima en sentarse en el raído sofá del programa será la actriz Michelle Jenner, que acudirá al espacio de TVE para presentar su nueva serie, Dime tu nombre, un proyecto que se podrá ver en Amazon Prime Video y en la que también participan Darío Grandinetti, Raúl Arévalo y Younes Bouab.

Gabriel Rufián en 'La Revuelta'
Gabriel Rufián en 'La Revuelta' (RTVE)

El miércoles será el turno de uno de los cantantes más conocidos del panorama nacional, Fito Cabrales, voz e Fito y los Fitipaldis y exintegrante de Platero y tú. El músico presentará a Broncano y al resto del equipo su nuevo álbum de estudio, El monte de los aullidos. Será además su primera vez en el programa de TVE, aunque es cierto que ya conoce a David Broncano porque estuvo en La Resistencia.

En cuanto al cartel del jueves es todo un misterio. Ni David Broncano ni La Revuelta ha querido desvelar la identidad de los protagonistas, y lo decimos en plural porque sí que avanzó que se trata de “una actriz española de mucho éxito y una estrella internacional”.

Javián, 25 años después de ‘Operación Triunfo 1′

6.000 euros por cantar tres canciones en el primer bolo de OT”; así recuerda Javián, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, el brusco salto económico tras años en escenarios modestos. En palabras para La Revuelta, relató cómo pasó de recibir “60 euros por noche haciendo tres pases con una orquesta” a manejar cifras muy superiores de un día para otro, señalando que “eso hay que gestionarlo en la cabeza”, en referencia a la dificultad de asimilar un cambio así de repentino.

El actor ha acudido al programa presentador por David Broncano para presentar su nueva película, 'La Cena'

Actualmente, como vocalista en la orquesta La Edad de Oro del Pop Español, el artista sevillano reconoció que tras aquel “todo tan maravilloso, de repente, te ves sin trabajo”, aludiendo a la fugacidad del éxito tras el fenómeno televisivo de OT. A pesar de esa desaparición de oportunidades, negó verse como un “juguete roto” después de casi veinticinco años: “juguete roto es quien no llega nunca a conseguir lo que quiere. ¿Qué me falta a mí?”, planteó durante su entrevista.

Para Javián, su mayor fortuna va más allá de lo estrictamente económico. “La riqueza es la mujer que tengo, la familia, los amigos, el trabajo, lo bien que me siento” y poder seguir dedicándose a la música, señaló, restando importancia al dinero: “lo demás es solo dinero y no me falta de nada, pero tampoco me sobra”.

