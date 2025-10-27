Rubén Ramos, experto en estilo: “Estás cometiendo un error si te pones champú por todo el pelo”

Cómo hay que lavarse la cabeza adecuadamente (Pexels)

El especialista en maquillaje y cabello, Rubén Ramos, reconocido en redes sociales como @theawakingofstyle, ha publicado en su perfil de TikTok un video que alerta sobre malos hábitos al lavar el cabello. En su mensaje, el embajador de L’Oréal Pro destaca que muchas personas están cometiendo un error fundamental al aplicar champú por toda la melena.

Por este motivo, ha indicado “los cinco errores más comunes al lavarte el cabello, que a 2026 ya debemos superar”. En este sentido, ha priorizado la aplicación del “champú por todo el pelo” como el primer paso a tener en cuenta. Tal y como ha asegurado dicho producto capilar “no lava”. Por lo que, “estás cometiendo un error si aplicas el champú por todo el pelo pensando que así estará más limpio”, advierte Ramos.

“Un sulfato que se adhiere a la grasa para que el agua lo pueda arrastrar”

Según el experto, el champú está compuesto principalmente de sulfatos cuya función es adherirse a la grasa para que el agua pueda arrastrarla y, así, limpiar el cuero cabelludo. En concreto, lo ha expresado de la siguiente manera: “El champú es mayormente un sulfato que se adhiere a la grasa para que el agua lo pueda arrastrar y así acceder. Sin ese desgrasante, el agua no podría acceder porque todos sabemos que el agua y el aceite no se juntan, pero lo que limpia y arrastra la polución es el agua, así que solo debes aplicar champú donde hay grasa”, explica en el video publicado en su plataforma.

Rubén Ramos insiste en que el error más extendido consiste en aplicar el producto desde la raíz hasta las puntas, lo que, lejos de limpiar en profundidad, retira las moléculas orgánicas necesarias. “¿Y dónde se produce la grasa? En el cuero cabelludo. Eso significa que de medios a puntas no debes aplicar champú, porque no hay nada que desgrasar, ni lo que cae ni nada", ha puntualizado de nuevo. Por ello, ha aconsejado “protegerlo para que ni siquiera lo que cae lo toque”.

Cómo hay que lavarse la cabeza adecuadamente (Montaje Infobae, @theawakingofstyle)

En este momento, ha gesticulado la mejor forma de administrarlo: “Lo aplicaríamos protegiendo los medios y puntas y luego aplicando esta cantidad más o menos y repartiéndolo por el cráneo emulsionándolo previamente en la mano. No aplicándolo así o directamente del bote y asegurándonos que el champú solo toca la piel de la cabeza”, describe en el video. El embajador de L’Oréal detalla, así, que la aplicación del champú debe restringirse únicamente al cuero cabelludo, con lo que se evita arrancar “todos los lípidos necesarios para que el cabello no esté quebradizo y esté hidratado”, advierte. Además, recomienda proteger los largos y puntas usando la espuma que se genera tras emulsionar el producto en la mano, en lugar de aplicarlo directamente de la botella.

A modo de consejo adicional, Ramos sugiere dividir la rutina en dos fases. “Separando la parte de arriba para luego primero trabajando el cuero cabelludo de la nuca y parte de atrás de tu cabeza y después la parte más accesible”, expresa reflejando la importancia del cuidado capilar.