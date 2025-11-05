Lucas, de Andy y Lucas, “ahogado por las deudas hipotecarias”: el dinero que debe y que terminaría de pagar en 2048

Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

Lucas González vuelve a estar en el foco mediático, no solo por el hecho de que se haya desintegrado el dúo Andy y Lucas ni por el deterioro de su relación profesional con su compañero. Su rostro vuelve a ocupar los titulares de la prensa debido a su complicada situación económica.

Pese a que el cantante asegura estar gozando de un buen momento a nivel financiero, lo cierto es que este miércoles, 5 de noviembre, Lecturas ha sacado a la luz que su realidad es bastante diferente: “ahogado por la deudas hipotecarias”. De acuerdo con la información adelantada en exclusiva por la revista del corazón, el gaditano estaría atravesando dificultades financieras relacionadas con su patrimonio inmobiliario, a pesar de una carrera de más de veinte años en la música, con numerosos discos editados y miles de conciertos a sus espaldas.

Entrevista a Andy y Lucas.

A día de hoy, tres de sus cinco propiedades se encuentran hipotecadas. Ante la falta de liquidez, Lucas se vio en la obligación de solicitar una moratoria de nueve mees al bando, un año y medio antes del inicio de la gira de despedida del grupo, Los últimos acordes. De acuerdo con las fuentes consultadas por la publicación, Lucas González tiene una deuda de casi 400.000 euros, lo que supondría un desembolso mensual de 2.300 euros.

Las viviendas de Lucas González

En 2018, Lucas González adquirió una vivienda familiar en el municipio de Yeles (Toledo), de aproximadamente 370 metros cuadrados, construidos sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados. En el mismo terreno se encuentra una casa auxiliar de más de 53 metros cuadrados. Actualmente, es la propiedad en la que reside con su actual pareja y sus hijos.

Según Lecturas, para poder adquirir esta vivienda, pidió una hipoteca de más de 326.000 euros que, de cumplir el plazo de amortización, terminará de pagar en 2048. La publicación asegura que el inmueble se encuentra tasado en algo más de 405.000 euros y que el cantante podría estar pagando por él unos 1.300 euros al mes.

Lucas, de Andy y Lucas en la Gala de los Premios Independiente del Año 2024 (José Velasco / Europa Press)

No obstante, la trayectoria inmobiliaria del cantante comenzó años antes. En 2011, compró una vivienda de 83 metros cuadrados en Cádiz gracias a una hipoteca de 190.000 euros, cuyo plazo expirará en febrero de 2042 y por el que estaría pagando unos 800 euros al mes. Según detalla Lecturas, la normativa vigente impediría destinar este inmueble al alquiler turístico, lo que podría afectar a su rentabilidad. Previamente, en 2008, amplió su cartera inmobiliaria en Cádiz con otra vivienda de algo más de 52 metros cuadrados construidos y un garaje incluido. En el mismo periodo, se hizo también con una propiedad contigua de 95 metros cuadrados.

Una década después, llevado por la necesidad de obtener dinero para comprarse la vivienda en la que reside actualmente, pidió un nuevo préstamo de 50.000 euros sobre la vivienda de 95 metros cuadrados de Cádiz y que terminará de pagar en 2048. Además, en 2005, González compró una vivienda en Conil de la Frontera. Se trata de una casa de más de 155 metros cuadrados, situada en una parcela de más de 755 metros cuadrados. Para su compra, solicitó una hipoteca de 240.000 euros, cuyo pago estaría completado desde agosto de este año. “De estar arrendado, podría sufragar parte de las cantidades mensuales que le requieren los préstamos que pesan sobre sus propiedades”, zanja la revista del corazón.