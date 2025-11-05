España

Lucas, de Andy y Lucas, “ahogado por las deudas hipotecarias”: el dinero que debe y que terminaría de pagar en 2048

El gaditano tiene tres de sus cinco propiedades hipotecadas, según ‘Lecturas’

Guardar
Lucas González de Andy y
Lucas González de Andy y Lucas en 'Me quedo conmigo' (MEDIASET ESPAÑA).

Lucas González vuelve a estar en el foco mediático, no solo por el hecho de que se haya desintegrado el dúo Andy y Lucas ni por el deterioro de su relación profesional con su compañero. Su rostro vuelve a ocupar los titulares de la prensa debido a su complicada situación económica.

Pese a que el cantante asegura estar gozando de un buen momento a nivel financiero, lo cierto es que este miércoles, 5 de noviembre, Lecturas ha sacado a la luz que su realidad es bastante diferente: “ahogado por la deudas hipotecarias”. De acuerdo con la información adelantada en exclusiva por la revista del corazón, el gaditano estaría atravesando dificultades financieras relacionadas con su patrimonio inmobiliario, a pesar de una carrera de más de veinte años en la música, con numerosos discos editados y miles de conciertos a sus espaldas.

Entrevista a Andy y Lucas.

A día de hoy, tres de sus cinco propiedades se encuentran hipotecadas. Ante la falta de liquidez, Lucas se vio en la obligación de solicitar una moratoria de nueve mees al bando, un año y medio antes del inicio de la gira de despedida del grupo, Los últimos acordes. De acuerdo con las fuentes consultadas por la publicación, Lucas González tiene una deuda de casi 400.000 euros, lo que supondría un desembolso mensual de 2.300 euros.

Las viviendas de Lucas González

En 2018, Lucas González adquirió una vivienda familiar en el municipio de Yeles (Toledo), de aproximadamente 370 metros cuadrados, construidos sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados. En el mismo terreno se encuentra una casa auxiliar de más de 53 metros cuadrados. Actualmente, es la propiedad en la que reside con su actual pareja y sus hijos.

Según Lecturas, para poder adquirir esta vivienda, pidió una hipoteca de más de 326.000 euros que, de cumplir el plazo de amortización, terminará de pagar en 2048. La publicación asegura que el inmueble se encuentra tasado en algo más de 405.000 euros y que el cantante podría estar pagando por él unos 1.300 euros al mes.

Lucas, de Andy y Lucas
Lucas, de Andy y Lucas en la Gala de los Premios Independiente del Año 2024 (José Velasco / Europa Press)

No obstante, la trayectoria inmobiliaria del cantante comenzó años antes. En 2011, compró una vivienda de 83 metros cuadrados en Cádiz gracias a una hipoteca de 190.000 euros, cuyo plazo expirará en febrero de 2042 y por el que estaría pagando unos 800 euros al mes. Según detalla Lecturas, la normativa vigente impediría destinar este inmueble al alquiler turístico, lo que podría afectar a su rentabilidad. Previamente, en 2008, amplió su cartera inmobiliaria en Cádiz con otra vivienda de algo más de 52 metros cuadrados construidos y un garaje incluido. En el mismo periodo, se hizo también con una propiedad contigua de 95 metros cuadrados.

Una década después, llevado por la necesidad de obtener dinero para comprarse la vivienda en la que reside actualmente, pidió un nuevo préstamo de 50.000 euros sobre la vivienda de 95 metros cuadrados de Cádiz y que terminará de pagar en 2048. Además, en 2005, González compró una vivienda en Conil de la Frontera. Se trata de una casa de más de 155 metros cuadrados, situada en una parcela de más de 755 metros cuadrados. Para su compra, solicitó una hipoteca de 240.000 euros, cuyo pago estaría completado desde agosto de este año. “De estar arrendado, podría sufragar parte de las cantidades mensuales que le requieren los préstamos que pesan sobre sus propiedades”, zanja la revista del corazón.

Temas Relacionados

Andy y LucasFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El secreto de la felicidad, según el filósofo José Carlos Ruiz: “Nos han hecho creer que se puede comprar”

La felicidad no se compra, se consigue con pequeños actos cotidianos y una vida virtuosa, lejos del consumismo y de las falsas promesas laborales

El secreto de la felicidad,

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

El entrenador pacense es una de las sensaciones en los banquillos de La Fábrica

Julián López de Lerma, el

Javier Fernández, nutricionista: “Recomendamos mínimo realizar de forma diaria 12 horas de ayuno”

El farmacéutico y nutricionista desvela cómo debe realizarse el ayuno intermitente sin poner en riesgo la salud

Javier Fernández, nutricionista: “Recomendamos mínimo

Un equipo de investigadores descubre las primeras huellas fósiles de elefantes prehistóricos en la costa de Murcia

Las marcas tienen aproximadamente 125.000 años y revelan que en la zona pudo haber corredores para migraciones estacionales de estos grandes mamíferos

Un equipo de investigadores descubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra contra los gorrillas: la

Guerra contra los gorrillas: la primera ciudad española que se revuelve para no pagarles “ni un euro” cada vez que aparques

Moncloa nunca tuvo el email filtrado del abogado de González Amador, solo una captura que le proporcionó un medio de comunicación, según los testigos

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Montse Cespedosa, experta en vivienda: “Quien esté tramitando una hipoteca necesita cerrar la negociación lo antes posible”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 5 noviembre

Esto es lo que cuesta hacer la compra en Suiza, según un español que vive allí: “Es uno de los supermercados más caros que hay y es domingo”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Julián López de Lerma, el

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”