El triángulo amoroso que dinamitó la relación de Andy y Lucas: “El productor del dúo pilló a su mujer con Lucas”

Marta Riesco ha revelado el episodio que dividió a los cantantes y que supuso el inicio del fin de su amistad

Noé Guzmán

Noé Guzmán

Lucas recibiendo apoyo de Andy
Lucas recibiendo apoyo de Andy tras hablar de la polémica de su nariz

En los últimos meses se han sucedido las informaciones y especulaciones sobre la mala relación entre Andy Morales y Lucas González, de Andy y Lucas. Tras dos décadas de éxitos sobre los escenarios, el mítico dúo se ha disuelto con una gira de despedida marcada por los conflictos y las polémicas, pero ahora se ha revelado el episodio que dinamitó el vínculo de amistad entre los dos artistas y que acabaría dando al traste con su carrera conjunta.

Según ha contado Marta Riesco este lunes en el programa No somos nadie, el origen del conflicto entre Andy y Lucas se remonta a dos años atrás, cuando ocurre “un suceso bastante fuerte” que perjudica personal y profesionalmente al dúo.

La periodista ha asegurado que Andy y Lucas tenían un productor de confianza cuya esposa, María José, era íntima amiga de la entonces novia de Lucas y madre de su hijo, Soraya. Con el paso del tiempo, el equipo de los artistas empieza a detectar “cosas extrañas entre Lucas y la mujer del productor”, afirma Riesco.

La situación estalla el día que el productor llega a su casa y, según la información de la reportera, “se encuentra a su mujer manteniendo relaciones íntimas con Lucas”. “Esto provoca una pelea entre el productor y Lucas, en la que se llega a las manos”, ha contado Marta Riesco.

María Patiño y Marta Riesco,
María Patiño y Marta Riesco, en 'No somos nadie'.

Este triángulo amoroso provocó una “pelea a todos los niveles”, además de la ruptura profesional de Andy y Lucas con su productor, una situación ante la que Andy se siente “en medio” y acaba defendiendo al productor. “Lucas le dice que es lo que hay, que él y María José quieren estar juntos”, ha agregado la periodista.

El audio de Lucas

Para contrastar su información, Marta Riesco ha aportado un audio en que Andy se refiere a Lucas en unos términos tan escandalosos que no se puede emitir en televisión, aunque algunos colaboradores sí han podido escucharlo.

Entrevista a Andy y Lucas.

Kiko Matamoros, tras escuchar el audio de Andy, ha confirmado que contiene “unos puntos de violencia que lo hace inemitible”. “Es brutal, describe unas situaciones escalofriantes y define perfectísimamente la ruptura de estos dos”, ha asegurado el tertuliano.

Finalmente, Marta Riesco ha explicado que, en la actualidad, María José y Lucas mantienen una relación tras dejar a sus respectivas parejas. Ella, que en el pasado dirigía varias clínicas estéticas, ahora regenta junto al cantante la escuela Son de Amores en Yuncos, Toledo. Según la reportera, el productor se quedó “en una situación económica bastante complicada” tras la separación.

