Meghan Markle en el centro de una nueva polémica por su nueva y carísima receta navideña

Fuente: Netflix

La Navidad está cada vez más cerca y Meghan Markle está centrada en explotar al máximo su marca As Ever, sacando a la venta diferentes objetos que son, en su opinión, perfectos para esta temporada. Si bien vende una cada vez más amplia colección de artículos, en esta ocasión la mujer del príncipe Harry está centrada en ingredientes para hacer recetas.

Su última propuesta, de hecho, va en ese sentido y lo que la ha hecho regresar a los titulares. En el perfil de Instagram de As Ever, Meghan ha colgado u vídeo en el que se la puede ver preparado una propuesta de una bebida caliente ha dejado perplejos a muchos de sus seguidores. Se trata de su versión de una infusión especiada, elaborada únicamente con agua hervida y un costoso kit de especias de su marca, lo que ha desatado burlas y críticas por la sencillez y el precio de la preparación.

En el clip, Meghan Markle muestra cómo utiliza el Spiced Cider Mulling Spice Kit, valorado en 16 dólares, para preparar lo que describe como una “bebida cálida y reconfortante”. La receta consiste en hervir una olla grande de agua, retirarla del fuego y añadir el kit de especias para infusionar. Posteriormente, sirve la mezcla en vasos, incorpora ramas de canela, rodajas de limón y una cucharadita de miel de su propia marca, cuyo precio asciende a 28 dólares, con el objetivo de potenciar los sabores. La duquesa sugiere que quienes lo deseen pueden añadir un licor de su preferencia para darle un toque más adulto, aunque asegura que la bebida resulta “la más reconfortante” sin alcohol, especialmente en épocas frías.

Meghan Markle llenando una cacerola de agua. (Instagram @meghan)

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Muchos se mostraron desconcertados por la simplicidad de la receta, que algunos calificaron como “agua especiada”. Un usuario en X escribió: “Si no me equivoco, Meghan Markle acaba de hacer agua especiada. ¿No se supone que las especias se añaden a la sidra de manzana o al vino? ¿No al AGUA?”. Otro comparó la bebida con los ambientadores que los agentes inmobiliarios utilizan para perfumar las casas durante las visitas, añadiendo: “Nunca los había visto servirlos en una taza”. Un tercer comentario ironizó sobre la destreza culinaria de la duquesa: “Parece que estaba haciendo un té especiado porque no tiene idea de lo que realmente está haciendo”.

Las críticas continuaron, señalando que las especias suelen emplearse para realzar bebidas como la sidra, el vino, el café o el té, y no simplemente agua. Un usuario recordó otro episodio polémico: “Tengan en cuenta que esta es la misma mujer que nos ‘enseñaba’ a conservar alimentos mientras sostenía las pinzas al revés. Esto no es un hot toddy; es lo que el resto usamos como popurrí para aromatizar la casa”.

Meghan Markle y la mermelada de albaricoque de As Ever (ASEVER.COM).

El amplio catálogo de Meghan Markle con ‘As Ever’

El lanzamiento de la colección navideña de As Ever incluyó, además del kit de especias para mulled, un set para hot toddy, presentado en una bolsa de 43 gramos con ocho porciones. Según la descripción en la web de la marca, se trata de un “esencial para las reuniones festivas” con un aroma potente que “inspira la conversación”. El kit contiene una mezcla de canela orgánica, hierba limón, piel de limón y raíz de jengibre, todo en una bolsa de muselina.

La página sugiere servir la bebida en tazas vintage, acompañada de frutas y una selección de licores, o disfrutarla sin alcohol, infusionando varias bolsitas en una cantimplora para compartir al aire libre. También recomienda acompañar la experiencia con una película, palomitas de maíz y mantas suaves.

Meghan Markle preparando su versión de una receta italiana. (Netflix)

No es la primera vez que las propuestas culinarias de Meghan Markle generan controversia. Su programa de cocina, With Love, Meghan, estrenado este año, prometía “elevar lo cotidiano” con consejos inspirados en sus experimentos en la mansión de Montecito.

Tráiler de la segunda temporada de 'With love, Meghan'. (Netflix)

Sin embargo, los espectadores se mostraron desconcertados por recetas poco convencionales y métodos inusuales, como una pasta que provocó la indignación de los italianos. En el primer episodio, junto a su amigo y maquillador Daniel Martin, la duquesa preparó un “skillet spaghetti” para el príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet. En lugar de cocer la pasta en abundante agua salada, vertió “tres tazas” de agua hirviendo directamente sobre los espaguetis, lo que desató una ola de críticas. Un usuario comentó: “Netflix pagó mucho dinero solo para que sepamos que Meghan Markle no sabe cocinar pasta”.