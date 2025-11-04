España

Los cinco trabajos más demandados en Suiza, según un español que vive allí: “Se paga muy bien”

Cada vez más jóvenes españoles se mudan al país atraídos por los altos salarios, la estabilidad laboral y la calidad de vida

Guardar
(Shutterstock)
(Shutterstock)

Mudarse a Suiza se ha convertido en una de las opciones más atractivas para muchos jóvenes españoles que buscan mejores condiciones laborales y un nivel de vida más alto.

Con sueldos que pueden duplicar a los de España y una economía estable, el país se ha consolidado como uno de los destinos europeos favoritos para aquellos que buscan encontrar nuevas oportunidades laborales.

Charlie y Bea son una pareja española que reside actualmente en el país y se han hecho virales en TikTok con su cuenta @beasuiz, donde comparten curiosidades, consejos y experiencias de su día a día. En uno de sus vídeos más recientes, la pareja ha revelado cuáles son los cinco empleos con mayor demanda en Suiza actualmente, información muy útil para aquellos que planean dar el salto.

Médicos y farmacéuticos: los profesionales mejor pagados

Médico (Freepik)
Médico (Freepik)

En el quinto puesto de la lista se encuentran los médicos y farmacéuticos, profesiones que están muy demandadas en todo el país.

La sanidad en Suiza está en plena expansión y los profesionales sanitarios está muy bien valorados, tanto en los hospitales públicos como en los privados. Además, los salarios en este sector son de los más altos de Europa, llegando incluso a triplicar los sueldos medios de España.

Eso sí, es muy necesario tener una titulación homologada y dominar uno de los idiomas oficiales del país para poder ejercer.

Carpinteros: un oficio clásico que no pasa de moda

carpintero
carpintero

En el cuarto lugar se encuentran los carpinteros. En Suiza, los oficios tradicionales siguen siendo oficios con una gran reputación y son esenciales para la economía local.

Charlie y Bea han explicado que las empresas buscan constantemente profesionales cualificados para trabajar en reformas, construcción o mobiliario a medida.

Ventas y atención al cliente: una oportunidad en las ciudades

En el tercer puesto del ranking se encuentran los empleos en ventas y atención al cliente, especialmente en las grandes ciudades como Zúrich, Ginebra o Basilea.

El comercio y los servicios turísticos demandan personal constantemente, sobre todo para personas que sepan hablar varios idiomas.

Electricistas

El puesto de electricista. Foto:
El puesto de electricista. Foto: Academia 3E

El segundo puesto de oficios más demandados lo ocupan los electricistas, un perfil muy solicitado por el boom de la construcción y las reformas.

Se trata de un oficio estable y con gran proyección de futuro, ideal para aquellas personas con una formación técnica o experiencia previa en instalaciones eléctricas.

Enfermeros: el empleo más demandado en Suiza

Imagen de una enfermera (Freepik)
Imagen de una enfermera (Freepik)

El primer puesto, y con gran diferencia, lo ocupa el personal de enfermería. Según los datos que han compartido en el video, actualmente hay más de 6.000 vacantes abiertas en hospitales y centros médicos.

Los profesionales españoles son especialmente valorados por su formación y por la capacidad de adaptación.

Suiza no solo ofrece sueldos altos, sino también seguridad, servicios públicos de calidad y una fuerte cultura laboral. No obstante no todo es fácil: el coste de vida es elevado y la adaptación necesita tiempo.

Aun así, cada vez más jóvenes españoles se animan a mudarse. Si tienes ganas de trabajar y una buena actitud, Suiza es un destino perfecto.

Temas Relacionados

Empleos en EspañaSalarios EspañaAhorrosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 4 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años en Zaragoza: su pareja ya ha sido detenida

De confirmarse el caso, serían 36 las mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año en España

La Policía Nacional investiga como

Una veterinaria resuelve si los perros deben llevar alguna prenda de abrigo cuando pasean en invierno

Según la experta, esto depende de factores como la raza, el tipo de pelaje y la tolerancia personal de cada animal al frío

Una veterinaria resuelve si los

Una investigación revela el mejor tratamiento para el dolor de rodilla

Hasta el 40% de las personas de mediana edad sufren esta dolencia

Una investigación revela el mejor

La Aemet pronostica un cambio de tiempo por un frente: las lluvias se extienden por España y las temperaturas caen en picado

El organismo meteorológico activa los avisos en ocho provincias este martes, ante el escenario de viento, precipitaciones y oleaje

La Aemet pronostica un cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las fechas tras la marcha

Las fechas tras la marcha de Mazón: tres perfiles y un relevo que puede retrasarse hasta seis meses

Disparan y atropellan al conductor de un camión para robarle: la Guardia Civil los detiene por intento de homicidio

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 4 noviembre

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Amancio Ortega lidera con 109.900 millones de euros una lista Forbes cada vez más envejecida: las cien personas más ricas de España tienen 84,5 años de media

Un cura revela cuánto gana al mes: “Cobro menos de un sueldo mínimo”

Montse Bueno, 70 años, salió adelante tras la muerte de su marido y se compró un piso: “Me encuentro con muchas mujeres que se estancan cuando envejecen”

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals