Los cinco trabajos más demandados en Suiza, según un español que vive allí: “Se paga muy bien”

Mudarse a Suiza se ha convertido en una de las opciones más atractivas para muchos jóvenes españoles que buscan mejores condiciones laborales y un nivel de vida más alto.

Con sueldos que pueden duplicar a los de España y una economía estable, el país se ha consolidado como uno de los destinos europeos favoritos para aquellos que buscan encontrar nuevas oportunidades laborales.

Charlie y Bea son una pareja española que reside actualmente en el país y se han hecho virales en TikTok con su cuenta @beasuiz, donde comparten curiosidades, consejos y experiencias de su día a día. En uno de sus vídeos más recientes, la pareja ha revelado cuáles son los cinco empleos con mayor demanda en Suiza actualmente, información muy útil para aquellos que planean dar el salto.

Médicos y farmacéuticos: los profesionales mejor pagados

En el quinto puesto de la lista se encuentran los médicos y farmacéuticos, profesiones que están muy demandadas en todo el país.

La sanidad en Suiza está en plena expansión y los profesionales sanitarios está muy bien valorados, tanto en los hospitales públicos como en los privados. Además, los salarios en este sector son de los más altos de Europa, llegando incluso a triplicar los sueldos medios de España.

Eso sí, es muy necesario tener una titulación homologada y dominar uno de los idiomas oficiales del país para poder ejercer.

Carpinteros: un oficio clásico que no pasa de moda

En el cuarto lugar se encuentran los carpinteros. En Suiza, los oficios tradicionales siguen siendo oficios con una gran reputación y son esenciales para la economía local.

Charlie y Bea han explicado que las empresas buscan constantemente profesionales cualificados para trabajar en reformas, construcción o mobiliario a medida.

Ventas y atención al cliente: una oportunidad en las ciudades

En el tercer puesto del ranking se encuentran los empleos en ventas y atención al cliente, especialmente en las grandes ciudades como Zúrich, Ginebra o Basilea.

El comercio y los servicios turísticos demandan personal constantemente, sobre todo para personas que sepan hablar varios idiomas.

Electricistas

El puesto de electricista. Foto: Academia 3E

El segundo puesto de oficios más demandados lo ocupan los electricistas, un perfil muy solicitado por el boom de la construcción y las reformas.

Se trata de un oficio estable y con gran proyección de futuro, ideal para aquellas personas con una formación técnica o experiencia previa en instalaciones eléctricas.

Enfermeros: el empleo más demandado en Suiza

El primer puesto, y con gran diferencia, lo ocupa el personal de enfermería. Según los datos que han compartido en el video, actualmente hay más de 6.000 vacantes abiertas en hospitales y centros médicos.

Los profesionales españoles son especialmente valorados por su formación y por la capacidad de adaptación.

Suiza no solo ofrece sueldos altos, sino también seguridad, servicios públicos de calidad y una fuerte cultura laboral. No obstante no todo es fácil: el coste de vida es elevado y la adaptación necesita tiempo.

Aun así, cada vez más jóvenes españoles se animan a mudarse. Si tienes ganas de trabajar y una buena actitud, Suiza es un destino perfecto.