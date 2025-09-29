España

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

La demanda creciente de profesionales con competencias en diferentes lenguas se traduce en mejores sueldos, mientras el inglés sigue siendo el requisito más común en las ofertas de empleo publicadas, según un estudio

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Saber más de uno, y más de dos idiomas puede ser una gran ventaja a la hora de encontrar un buen trabajo. (Crédito: Freepik)

Saber más de uno, y más de dos idiomas puede ser una gran ventaja a la hora de encontrar un buen trabajo. Dominar más de una lengua puede redefinir las perspectivas y ampliar horizontes profesionales, y aporta ventajas salariales concretas y cuantificables. Aunque no todas las lenguas valen lo mismo.

Según el último informe de la plataforma Preply, en España, hablar mandarín puede elevar el salario medio anual hasta los 85.565 euros, el triple que la media nacional. El inglés, el portugués y el japonés también destacan entre las lenguas extranjeras que concentran mayores oportunidades y mejores condiciones económicas para los hispanohablantes, aunque el impacto del mandarín supera con creces al resto.

Mandarín y portugués lideran los salarios y disparan la demanda de profesionales en España

El aumento de la demanda de profesionales bilingües parte de la internacionalización de empresas y sectores que han dinamizado las búsquedas de candidatos capaces de conversar, negociar y gestionar en más de un idioma. El estudio recoge que hablar mandarín permite acceder a una remuneración anual de más de 85.000 euros, frente a los 28.050 euros que marca el salario medio nacional. El portugués, con 84.456 euros, y el japonés, con 74.270 euros, son los otros dos idiomas con los que se gana más dinero, según los datos publicados.

En el caso del mandarín, las vacantes que solicitan esta competencia han crecido un 577% desde 2023, al pasar de apenas 133 a 768 ofertas. El informe vincula este auge con la mayor presencia de empresas chinas y multinacionales asiáticas que buscan establecer sedes o socios en el mercado español.

La plataforma ha observado que, aunque el inglés sigue como el idioma más solicitado por las empresas, las nuevas tendencias del mercado amplían el foco hacia otras lenguas como el portugués, el japonés y el francés. En total, el inglés aparece como requisito en más de 25.000 ofertas de trabajo, cifra que supera ampliamente a todos los demás idiomas en conjunto.

El curioso pueblo portugués de los tres idiomas: se habla una lengua única en el mundo

Estados Unidos y otras capitales concentran los salarios más altos para hispanohablantes

Por el contrario, para quienes buscan oportunidades laborales fuera de España, Estados Unidos se sitúa como el país con mejores condiciones salariales para los hispanohablantes. San Francisco lidera con un salario anual promedio de 80.169 euros, entre quienes cuentan con competencias lingüísticas demandadas por el mercado laboral, seguida de Nueva York, (77.610 euros) y Los Ángeles (72.493 euros). Fuera del país estadounidense, Melbourne, Múnich y Londres figuran como otras ciudades que ofrecen remuneraciones superiores a los 68.000 euros anuales.

En el ámbito nacional, los 10 idiomas con mayor influencia en el salario lo encabezan el chino (mandarín), portugués y japonés, seguidos por rumano, francés, árabe, inglés, italiano, ruso y alemán. Las diferencias de salario mensual entre estos grupos varían de 7.130 euros (mandarín) hasta 3.839 euros (alemán).

Además, después del inglés, los idiomas más solicitados por los anunciantes de empleo en España son el francés, (5.369 trabajos), alemán (3.263), portugués (1.599) y chino (mandarín), con 768 posiciones de trabajo ofertadas. El danés, aunque ocupa la última posición en la lista española, ha duplicado su presencia en mercados latinoamericanos, especialmente por el empuje del traslado de operaciones a países cercanos y la subcontratación tecnológica.

Desde Preply subrayan que el aprendizaje de idiomas sigue siendo una de las vías más ágiles para acceder a sectores de alta remuneración, elevar la empleabilidad y aprovechar la globalización que caracteriza el dinamismo vigente en los mercados de trabajo. Conocer varias lenguas extranjeras se consolida como un factor diferenciador dentro del mercado laboral.

