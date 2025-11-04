La tabla de goleadores de LaLiga de España al cierre de la jornada 11

Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

El torneo de LALIGA EA SPORTS continúa, los equipos comienzan a posicionarse en la tabla de posiciones y los delanteros se hacen presentes en los marcadores.

En consecuencia aquí está la lista completa de los máximos goleadores de la competición de futbol española, el número de goles que han anotado y en cuantos enfrentamientos.

Tabla de goleadores de LaLiga

La lista de máximos anotadores de LaLiga está encabezada por Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, quien suma 13 anotaciones en 11 enfrentamientos, con un promedio de 1.18 goles por enfrentamiento.

En segundo lugar se encuentra Julián Álvarez, del Club Atlético de Madrid SAD, con 7 anotaciones en 11 jugados, consiguiendo un promedio de 0.64 goles por encuentro.

El último del podio es Karl Edouard Blaise Etta Eyong, del Levante Unión Deportiva SAD, con 6 goles en 11 jugados, con una media de 0.55 goles por enfrentamiento.

LaLiga tiene a varios de los mejores delanteros del mundo (REUTERS)

En cuarto lugar está Ferran Torres, del Fútbol Club Barcelona, con 5 goles en 10 partidos y un promedio de 0.5 goles por encuentro.

Finalmente, está Vedat Muriqi, del Real Club Deportivo Mallorca SAD, con 5 anotaciones en 10 enfrentamientos, más un promedio de 0.5 goles por encuentro.

El jugador que más tantos realice durante una temporada de la LALIGA EA SPORTS es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 13Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 1.18

2. Julián ÁlvarezEquipo: Club Atlético de Madrid SADGoles: 7Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.64

3. Karl Edouard Blaise Etta EyongEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 6Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.55

4. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 5Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.5

5. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 5Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.5

6. Vinícius José Paixão de Oliveira JúniorEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 5Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.45

7. Tajon BuchananEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 4Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.36

8. Jorge de FrutosEquipo: Rayo Vallecano de Madrid SADGoles: 4Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.4

9. Iván RomeroEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 4Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.44

10. Mikel OyarzabalEquipo: Real Sociedad de Fútbol SADGoles: 4Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.36

La historia de LaLiga

Fundada en 1929, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes a nivel mundial. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del orbe.

Ya que a lo largo de su historia varios de las más importantes leyendas y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus canchas.

Con sede central en Madrid, la liga está presente en 41 naciones, mediante 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegaron a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Lionel Messi no solo es el máximo goleador de la historia de LaLiga, sino quien más Pichichis ha obtenido (Reuters)

A lo largo de la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del orbe, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Abajo de ellos se encuentra se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

En cuanto a los máximos goleadores históricos de del torneo, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

El Trofeo Pichichi tiene ese nombre en honor al histórico goleador del Athletic Club y de la Selección de España de nombre Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi.

En la historia de este galardón al máximo anotador de LaLiga, el delantero que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres leyendas del balompié mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.