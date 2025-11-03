España Cultura

Pablo Maurette, ganador del Premio Herralde 2025 por su novela 'El contrabando ejemplar'

El premio, que celebra su 43ª edición, está dotado con 25.000 euros y garantiza la publicación de la obra en la editorial Anagrama

El jurado del Premio Herralde de Novela ha decidido otorgar el galardón en su edición 2025 a la novela El contrabando ejemplar, del escritor argentino Pablo Maurette, por considerarla una obra que combina fuerza narrativa, originalidad temática y una voz distintiva dentro de la literatura contemporánea en español. La editorial Anagrama, convocante del certamen, ha anunciado el fallo del premio esta mañana a las 12:00. El jurado estuvo compuesto por Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé.

La novela se impuso entre un amplio número de manuscritos inéditos, demostrando una potente propuesta literaria. En esta 43ª edición del premio, dotada con 25.000 y la publicación de la obra, la editorial Anagrama refrenda su compromiso con la difusión de voces. La victoria de Pablo Maurette se interpreta como un estímulo al panorama narrativo actual. La obra ganadora se publicará en la colección de Anagrama en los próximos meses, y ya genera expectativas entre lectores, libreros y crítica literaria.

Sobre el Premio Herralde de novela

El Premio Herralde de novela, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos y tardíos del calendario anual, suele mantener en vilo a lectores de España y buena parte de Latinoamérica. No es para menos, su historial, ahora con cuarenta y tres ediciones a sus espaldas, está poblado de figuras esenciales de la narrativa contemporánea, como Álvaro Pombo, Javier Marías, Adelaida García Morales, Roberto Bolaño, Jaime Bayly, Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, Martín Caparrós, Guadalupe Nettel, Marta Sanz, Mariana Enriquez o Cristina Morales.

En 2022 el premio vivió un giro inesperado, quedó desierto por falta de consenso entre los miembros del jurado, lo que desató una fuerte controversia. La edición de 2023 recuperó la normalidad con El desierto blanco, de Luis López Carrasco, como obra ganadora, y La reina del baile, de Camila Fabbri, como finalista. Sin embargo, en 2024 la ceremonia volvió a sorprender. Lejos de declarar desierto el galardón, el jurado sorprendió al anunciar dos novelas vencedoras, un hecho inédito en la historia de este célebre premio. De esta manera, Clara y confusa de Cynthia Rimsky y Los hechos de Key Biscayne de Xita Rubert se convirtieron en las dos obras premiadas.

Con este nuevo fallo, el Premio Herralde vuelve a situarse como uno de los grandes referentes de la novela inédita en español. La historia de la literatura contemporánea española y latinoamericana sumará un nuevo capítulo con El contrabando ejemplar de Pablo Maurette, que ahora inicia una etapa de mayor visibilidad editorial y mediática.

