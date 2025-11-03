España

La rutina para proteger tu cerebro, corazón y memoria que recomiendan los neurólogos para los mayores de 40 años

Los déficits cognitivos relacionados con la edad comienzan muy temprano en la edad adulta. Para ello, es importante crear hábitos saludables que incluyen ejercicio, nuevas habilidades e interacciones sociales

Guardar
Otra recomendación es adquirir nuevas
Otra recomendación es adquirir nuevas habilidades y conocimientos, como, por ejemplo, aprender un idioma. (Composición fotográfica/Canva)

Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen necesidades distintas según la edad. Según indica la revista internacional Educational Magazine, hay una variedad de tareas que los adultos mayores no realizan tan bien, en comparación con los adultos jóvenes: algunos ejemplos son la memoria, la capacidad espacial y la velocidad de procesamiento.

Pero también hay algunas tareas en las que las personas mayores obtienen mejores resultados que los más jóvenes, como, por ejemplo, la comprensión lectora y el vocabulario. Contra lo que suele pensarse, los déficits cognitivos relacionados con la edad comienzan muy temprano en la edad adulta; se ha medido que la disminución de la cognición se inicia a partir de los 25 años. Sin embargo, este cambio resulta visible solo avanzada la edad.

El Dr. Riccardo Borgacci, licenciado en Nutrición Humana, Dietética y Ciencias del Deporte, ha publicado recientemente un artículo en My Personal Trainer, donde recomienda una serie de ejercicios y actividades que usar para proteger nuestro cerebro, corazón y memoria.

¿Cómo proteger el cuerpo y la mente con la edad?

Existen varias formas de estimular la memoria, el corazón y el cerebro para mantenerlos activos.

  • Aprender nuevas habilidades

Una de las maneras más efectivas de mantener el cerebro joven es participar en actividades que impliquen aprender algo nuevo. No importa si se trata de tocar un instrumento, aprender un idioma o probar a tejer o jugar al ajedrez; lo importante es la estimulación cognitiva.

Cuando adquiere una nueva habilidad, el cerebro crea y fortalece conexiones entre las áreas involucradas, haciendo la transmisión de información más eficiente. Este proceso, conocido como plasticidad cerebral, contribuye a una mayor resiliencia de la memoria y a la capacidad de adaptación. Lo más importante es disfrutar de esta nueva habilidad: solo si nos apasiona, tendremos ganas de ser constantes.

  • Actividad física diaria

Varios estudios, como, por ejemplo, uno publicado en la Universidad de Utah, destacan la importancia de la actividad física y sus beneficios para personas de edad avanzada. El deporte reduce la presión arterial, disminuye los niveles de colesterol, ayuda a controlar el peso y libera sustancias beneficiosas que mejoran el estado de ánimo.

Se recomienda elevar la frecuencia cardíaca durante al menos 20 minutos, tres o cuatro veces por semana, pero incluso sesiones cortas diarias tienen un impacto positivo. El ejercicio también actúa indirectamente sobre el cerebro, promoviendo la liberación de moléculas producidas por los músculos que parecen tener un efecto protector sobre las células nerviosas.

  • Caminar con regularidad

Caminar a diario, subir las escaleras en lugar de usar el ascensor o dar paseos cortos y regulares tiene un importante efecto preventivo. Según las investigaciones, estos pequeños gestos cotidianos, si se mantienen a lo largo del tiempo, protegerán la salud cerebral y cardiovascular.

Por otro lado, hacer esta actividad en compañía aporta un valioso beneficio social. Iniciativas como las caminatas grupales promovidas por Buena Vida Senior demuestran cómo la actividad física puede convertirse en una oportunidad para la socialización y el apoyo mutuo.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.
  • Mantenerse conectado

La soledad y el aislamiento social son factores de riesgo reconocidos para la demencia. Cultivar relaciones y compartir actividades con otros estimula la memoria, fomenta el intercambio de ideas y ofrece la oportunidad de interactuar con los demás. Asistir a reuniones, eventos culturales o incluso charlar con amigos y familiares ayuda a mantener la mente ágil.

  • Controlar la presión arterial

Uno de los factores que más se subestiman en la prevención de la demencia es el control de la presión arterial. Los neurólogos destacan cómo los niveles de presión arterial entre los 30 y los 40 años pueden influir significativamente en el riesgo de desarrollar problemas cognitivos en la vejez.

La hipertensión arterial persistente puede dañar los vasos sanguíneos cerebrales. Por tanto, es fundamental controlar la presión arterial regularmente y corregir cualquier desequilibrio mediante cambios en el estilo de vida o, si fuera necesario, tratamientos médicos, para proteger la memoria y las capacidades cognitivas.

Lo más importante es la constancia

Mantener el cerebro y el corazón sanos no supone un esfuerzo extraordinario, sino constancia. Con tan solo 20 minutos al día dedicados a nuevas actividades mentales, ejercicio físico, caminatas e interacción social, se pueden reducir los riesgos asociados con la demencia, el colesterol y la hipertensión.

Lo importante es elegir actividades que nos entusiasman, integrarlos en la rutina diaria y prestar atención a las señales del cuerpo; una inversión sencilla, pero valiosa para garantizar el bienestar y la claridad mental.

Temas Relacionados

Fitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaHacer deporteHacer ejercicioCaminarInteracciones socialesEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación

‘El susurro del fuego’ y otros nueve libros populares de Amazon España que no puedes perderte

Novelas históricas, memorias reales y thrillers psicológicos forman parte del listado actual que apasiona a los lectores

‘El susurro del fuego’ y

Sophia Khan, la nueva y discreta novia de Juan Urdangarin que también trabaja para el yerno de Aznar

El hijo mayor de la infanta Cristina ha sido visto recientemente por las calles de Londres junto a su pareja, una joven canadiense de origen indio a la que ha conocido en su entorno laboral

Sophia Khan, la nueva y

David Céspedes, doctor: “Diez sentadillas cada 45 minutos equivalen a 10.000 pasos diarios”

Esto es todo lo que tienes que tener en cuenta

David Céspedes, doctor: “Diez sentadillas

La experta Jill Allen, sobre cómo conservar el queso para que dure 10 meses en la nevera: “Se puede conservar más tiempo si se mantiene la temperatura y se evita la luz”

Según la experta, los cajones destinados a verduras en el frigorífico resultan útiles porque mantienen una temperatura constante y protegen de la luz, lo que favorece la conservación del queso cheddar y otros tipos

La experta Jill Allen, sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal acusa al PP de

Abascal acusa al PP de “entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez”: critica que coincida la dimisión de Mazón con la declaración del fiscal general

Maribel Vilaplana confiesa el motivo de la reunión con Mazón y de qué hablaron: de fútbol, pero no del tiempo, y ni rastro de palabras como “DANA”, “Cecopi” o “lluvias”

La UCO revela nuevos mensajes de Koldo con el ministro Ángel Víctor Torres: “Estoy encima de tu pago...”

En directo: última hora de la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana y el futuro político de la Comunidad Valenciana

El fiscal que investigó a González Amador niega haber recibido órdenes superiores ni haber llegado a un pacto con su abogado: “En 20 años de carrera...”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Federico Sturzenegger: “Argentina es hoy uno de los cinco países del mundo con superávit fiscal”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Tarifa de la luz en España este martes

La nueva propuesta para los autónomos: subir la cotización a los que ganan más de 6.000 euros al mes para bajar las cuotas del resto

DEPORTES

La esperanza de Oier Lazkano

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1