España

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

El fundador de Inditex invierte en el sector logístico al adquirir el 49% de la empresa británica PD Ports a través de su sociedad Pontegadea

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Amancio Ortega adquiere el 49%
Amancio Ortega adquiere el 49% de la empresa de logística portuaria británica PD Ports (Montaje Infobae con imágenes de PD Ports y Europa Press)

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, a través de su sociedad de inversión Pontegadea, ha reforzado su estrategia de expansión con la entrada en el sector de la logística portuaria. Según explica Xataka, este movimiento se consolida tras la adquisición del 49% de la compañía británica PD Ports, alejando al empresario del enfoque tradicional centrado en el mercado inmobiliario de locales comerciales, oficinas y hoteles ubicados en grandes ciudades.

La operación, comunicada en julio de 2025, supone que Pontegadea pasa a ser el segundo mayor accionista de PD Ports, mientras que la canadiense Brookfield Asset Management mantiene el 51% y el control mayoritario. El importe de la adquisición no se ha hecho público, aunque fuentes del mercado señalan que la valoración global de la empresa británica podría situarse por debajo de los 2.300 millones de euros.

PD Ports desempeña un papel clave en la economía del noreste de Inglaterra, especialmente en la región de Teesside, donde aporta unos 1.400 millones de libras anuales (aproximadamente 1.600 millones de euros). La empresa gestiona una decena de puertos en Reino Unido, entre los que destaca Teesport, el sexto mayor del país y uno de los diez principales de Europa.

En total, la compañía genera más de 22.000 empleos indirectos y emplea directamente a más de 1.400 personas en once instalaciones. Según la información aportada por Expansión, el grupo presentó en 2024 una cifra de negocio de más de 270 millones de euros y un beneficio neto cercano a cinco millones de euros, cifras que subrayan el peso económico del operador portuario.

Además, PD Ports asume responsabilidades de autoridad portuaria en el río Tees, ocupándose de la seguridad de la navegación, la gestión del tráfico marítimo y la policía portuaria, así como de la conservación de los canales para el acceso de grandes buques desde el Mar del Norte.

Ortega pone a sus hombres de confianza en altos cargos de PD Ports

La entrada de Pontegadea no se limita a un papel pasivo como accionista. Según ha detallado Economía Digital Galicia, el consejo de administración de PD Ports ha incorporado a Roberto Cibeira, actual consejero delegado de Pontegadea e integrante de la cúpula directiva de Inditex.

Junto a él, se unen al consejo otros dos altos cargos gallegos: Andrés Moreno Fernández e Ignacio Iglesias Botas, ambos vinculados a la gestión de inversiones no inmobiliarias e infraestructuras dentro del grupo. Esta presencia refuerza la influencia española en la toma de decisiones estratégicas del operador británico y supone un espaldarazo para la política de expansión de Amancio Ortega en sectores hasta ahora menos explorados por su grupo.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

El magnate apuesta por la diversificación de activos

Xataka también recoge que este movimiento continúa la senda marcada por Ortega en los últimos años, centrada en inversiones que garanticen rentabilidad y estabilidad a largo plazo. En la misma línea de adquisiciones en energías renovables o telecomunicaciones, el grupo busca activos capaces de generar dividendos recurrentes sin necesidad de asumir el control total de las empresas en las que participa.

El plan de expansión abarca además otros sectores logísticos más allá del negocio portuario. Recientemente, Pontegadea ha realizado compras en la costa oeste del Reino Unido, como la adquisición del centro logístico PLP Knowsley cerca de Liverpool, un espacio de 80.000 metros cuadrados alquilado casi en exclusiva a Amazon

En el plano global, Pontegadea suma así más de 20.000 millones de euros en activos inmobiliarios y participa en importantes compañías de infraestructuras y energía, como Telxius, Redeia, Enagás, REN y Q-Park, según apunta Expansión.

Asimismo, el ejercicio pasado supuso otro récord para el patrimonio gestionado por Ortega, con más de 110.000 millones de euros en activos, una cifra que ilustra el tamaño y el alcance internacional de la sociedad. La entrada en el negocio portuario británico confirma la estrategia de diversificación y búsqueda de estabilidad de Pontegadea, integrando nuevos sectores y fortaleciendo la posición del empresario gallego más allá del sector textil.

Temas Relacionados

Amancio Ortega Inditex Reino UnidoEmpresasInversiónPuertosLogísticaBarcosPatrimonioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pablo Urdangarin, ante su debut con la Selección Española: “En partidos muy calientes recibo insultos, me dicen cosas sobre mis apellidos”

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha hablado ante los medios con motivo de su estreno con los Hispanos

Pablo Urdangarin, ante su debut

Las claves de Luis Zahera para mantenerse joven: “Puede ser la solución que transforme tu rutina”

El intérprete ha revelado su rutina de salud definitiva que le ha proporcionado serenidad, disciplina y equilibrio

Las claves de Luis Zahera

Mar Lucas, creadora de contenido: “Con una campaña publicitaria anual en TikTok podría comprarme un buen piso”

La influencer, con más de 15 millones de seguidores, se sincera sobre su éxito económico, su independencia y las heridas emocionales que dejó una relación pasada

Mar Lucas, creadora de contenido:

La combinación de dos medicamentos aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico

Esta novedosa terapia muestra “mayor eficacia” que la terapia convencional al reducir en un 44% el riesgo de progresión de la enfermedad

La combinación de dos medicamentos

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

La Policía ha señalado que se trata de un dispositivo especial iniciado en 2024 por la Sección de Fugitivos

Dos nuevos pederastas de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos nuevos pederastas de la

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El equipo de fútbol del

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin