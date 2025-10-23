Estos son 6 comportamientos humanos que pueden herir los sentimientos de tu perro. (Freepik)

Los dueños de los perros se mostraron sorprendidos, y en muchos casos culpables, al descubrir que algunos de sus hábitos comunes podrían estar afectando emocionalmente a sus mascotas. Un vídeo publicado por Digit & Pip en TikTok, ha puesto en evidencia ciertas conductas, aparentemente inofensivas, pero que pueden provocar angustia en los perros y hacerles sentir no deseados.

“Apartar a tu perro cuando te da besos: están mostrando afecto, apartarlos podría hacerles pensar que los estás rechazando”, advirtieron Digit & Pip en su video.

Tras la publicación, cientos de usuarios confesaron haber incurrido en estos comportamientos y se disculparon públicamente con sus mascotas. “Enseguida me disculpo con mi perro”, comentó uno de los seguidores. “¿Qué clase de monstruo rechaza los besos de un cachorro?”, puso otro.

Seis hábitos humanos que dañan el vínculo emocional

En concreto, la publicación detalla seis acciones frecuentes que, lejos de fortalecer el vínculo, pueden dañar la confianza y el bienestar emocional de los perros. “Enfadarse con ellos: no entienden esta emoción, así que solo les enseña a tenerte miedo”, explicaron en el video.

Muchas personas reconocieron que alguna vez perdieron la paciencia, sin comprender que los perros no procesan el enfado como los humanos y que, en lugar de aprender, solo desarrollan miedo o ansiedad.

Manipular su comida “para demostrar autoridad”

Otra de las advertencias del vídeo se refiere a la alimentación: “Quitarles la comida o los premios mientras están comiendo, solo para demostrar que puedes hacerlo: esto podría enseñarles a volverse más posesivos y a temer perder su fuente de alimento”, indicaron Digit & Pip.

Desde el sindicato SUO denuncian las malas condiciones en las que viven los canes de la fuerza policial en la capital andaluza (SUP)

“Solo estaba jugando”: cuando el juego confunde

El vídeo también aborda ciertas formas de juego que pueden resultar confusas o estresantes para los perros. “Mostrarlos repetidamente, como soplarles en la cara o pincharlos al azar: tu perro puede confundirse porque no lo entiende y esto puede causarle ansiedad o estrés”, señalaron.

Según los especialistas, estos comportamientos pueden minar la confianza del animal.

Usar la orden “ven” como castigo

Otra práctica común consiste en utilizar la orden de llamada en contextos negativos: “Usar la orden ‘ven’ para algo que no les gusta: empezarán a asociarla con una orden de castigo”, advirtieron Digit & Pip.

Hay que tener en cuenta que los perros aprenden por asociación emocional y que el refuerzo positivo es clave para una buena comunicación.

Ignorar sus miedos

El último de los comportamientos señalados por los creadores de contenido se centra en la gestión del miedo.

“Los perros pueden temer a cosas irracionales, pero ignorar su miedo y obligarlos a enfrentarse de lleno a una situación puede causarles ansiedad y empezarán a pensar que es un castigo”, afirmaron Digit & Pip.

Una usuaria compartió su experiencia: “Mi cachorrita le tenía miedo a las escaleras, nunca subía ni bajaba. Un día la puse arriba y se acostó en la sala y esperé a que viniera. Lo hizo”, demostrando que la paciencia y la comprensión pueden valer más que una imposición o un castigo.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Los perros sí tienen emociones, pero no humanas

Según la Dra. Erin Hecht y su equipo del Proyecto Cerebros Caninos de la Universidad de Harvard, los perros experimentan emociones, aunque no de la misma manera que los humanos, según comenta el diario británico The Express. “Asignar palabras humanas y causas fundamentales a estas emociones, no siempre es la mejor manera de describirlas”, señalaron.

La Dra. Julia Espinosa, investigadora de la Fundación Nacional de Ciencias, coincidió en que el uso de términos como “celos” o “culpa” puede ser útil para conceptualizar, pero advirtió sobre los riesgos de la antropomorfización (asignar sentimientos humanos a los animales).

“La antropomorfización conlleva el riesgo de pasar por alto señales que explican con mayor precisión los sentimientos y necesidades de su perro”, explicó. “Un mejor enfoque implica considerar los sentimientos de su perro en una escala de muy negativos a muy positivos”.