Lydia Lozano revela el estado actual de su marido, Charly: “Una bacteria le ha comido parte del corazón”

La colaboradora de televisión ha reaparecido en ‘¡De Viernes!’ y ha ofrecido nuevos detalles sobre el estado de salud de su pareja

Lydia Lozano rompe en llanto
Lydia Lozano rompe en llanto al hablar del estado de su marido, Charly, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Tras dos semanas alejada de los focos y las cámaras, Lydia Lozano ha retomado su participación como colaboradora en el programa ¡De viernes! La periodista se había ausentado del formato de Mediaset debido a la delicada situación de salud de su marido, Charly, quien se encuentra hospitalizado por varias complicaciones médicas. La comunicadora ha reaparecido en el plató visiblemente afectada y ha compartido nuevos detalles sobre el actual estado de su esposo, revelando así la magnitud del trance personal que atraviesa.

Hace unas semanas, Lozano sorprendió a la audiencia al revelar con emoción la reciente operación a la que fue sometido Charly y la posterior evolución de su cuadro clínico. La pareja, que suma 35 años de relación, enfrenta uno de los momentos más difíciles, marcado por la preocupación y la intensa dedicación de la periodista. Según ha relatado, las últimas semanas han estado marcadas por el sufrimiento: “Cuando yo os dije el viernes pasado que no podía venir es porque a Charly le operan del corazón”, ha explicado ante las cámaras, con la voz entrecortada por la emoción.

Lydia Lozano y su marido,
Lydia Lozano y su marido, Charly, en una imagen de archivo (Europa Press)

El estado de Charly se complicó durante la recuperación de una intervención de espalda, debido a una infección bacteriana. La que fuera tertuliana de Sálvame ha relatado el episodio en directo: “Gracias a Dios el doctor vio que había un líquido amarillo”. Ese hallazgo llevó a los médicos a descubrir que “la bacteria se comió una válvula del corazón”. La gravedad del diagnóstico sorprendió a la pareja, especialmente cuando se les comunicó la necesidad de una operación cardíaca urgente: “Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho”, ha agregado la colaboradora.

El impacto emocional ha quedado reflejado incluso fuera del plató. Recientemente, Lydia Lozano apareció en la portada de la revista Semana en unas fotografías en las que se la veía visiblemente afectada en la calle. La periodista también ha abordado estos momentos de vulnerabilidad ante la audiencia. “Cuando hay fotógrafos en la puerta, pues me preguntan por Charly y ahí me derrumbo... Era el día siguiente de ¡De viernes! y estaba hablando en ese momento con el médico", ha manifestado Lozano, justificando la reacción que captaron los reporteros gráficos.

Charly continúa bajo observación médica

En su regreso al programa, Lozano explicó el procedimiento seguido por el equipo médico: “Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido”. Según su relato, la situación requiere de un seguimiento hospitalario intensivo, por lo que Charly deberá permanecer ingresado al menos cinco o seis semanas más, recibiendo tratamiento antibiótico de forma intravenosa y sometiéndose a controles regulares.

Lydia Lozano en 'Mañaneros' (RTVE).
Lydia Lozano en 'Mañaneros' (RTVE).

Ante este escenario, Lydia Lozano ha optado por acompañar a su esposo el máximo tiempo posible. “Paso todo el rato con él”, ha asegurado la periodista, recalcando su compromiso personal y emocional con el proceso de recuperación. En sus palabras, también ha dedicado un agradecimiento especial al personal de enfermería, que le ha ofrecido apoyo e incluso la animó a retomar su faceta televisiva: “Quiero agradecer a las enfermeras por el apoyo y por animarme a volver al programa”.

