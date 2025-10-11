España

Lydia Lozano, rota de dolor por el estado de salud de su marido tras ser operado de urgencia: “Menos mal que llegamos a tiempo”

La colaboradora de televisión fue la gran ausente de la noche de este viernes, 10 de octubre, en ‘¡De Viernes!’

Eveling Díaz Soriano

Eveling Díaz Soriano

Lydia Lozano en 'Mañaneros' (RTVE).
Lydia Lozano en 'Mañaneros' (RTVE).

La emisión de ¡De Viernes! llevada a cabo la noche de este viernes, 10 de octubre, ha estado marcada por la ausencia de uno de los rostros habituales del formato. Lydia Lozano, colaboradora y periodista reconocida del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, no pudo acudir al plató junto al resto de sus compañeros por un motivo de peso. Y es que la comunicadora se encuentra atravesando un delicado momento en el terreno personal tras conocerse que su marido, Charly, hace frente a un duro bache en su salud.

El espacio de Mediaset estableció conexión en directo con la que fuera colaboradora de Sálvame para que esta pudiese explicar con sus palabras cómo evoluciona su pareja, quien lleva varios meses batallando con problemas de espalda. “No estoy, pues porque después de varios meses que hemos tenido una serie de problemas con la espalda de Charly, el martes lo han operado de urgencia“, ha comenzado a decir Lydia Lozano, dejando entrever que la situación es grave.

Lydia Lozano, muy afectada por
Lydia Lozano, muy afectada por el estado de salud de su marido, Charly (Mediaset)

De acuerdo con el testimonio de la madrileña, Charly continúa ingresado en el hospital y bajo los cuidados de los sanitarios. “Él se va a poner bien. Es que estoy muy cansada. Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Y menos mal que llegamos a tiempo”, ha confesado, visiblemente emocionada al hablar del tema.

Una recuperación lenta

Aunque Lozano ha dejado claro que la intervención quirúrgica se llevó a cabo de manera exitosa, lo cierto es que el proceso de recuperación no será inmediato. De esta manera, Charly se enfrenta a un proceso largo de rehabilitación. "Han sido unos meses muy duros. Él está dopado, sabe que le quedan unos meses duros de rehabilitación porque ha sido complicado. Ya puedo decir que tengo un torero, porque vaya cicatriz le ha quedado", ha dicho entre lágrimas, intentando hacer alarde del sentido del humor que tanto la caracteriza.

La tertuliana también ha puesto de manifiesto que tanto el apoyo de los compañeros del programa como la atención recibida por parte del entorno profesional sanitario le han resultado fundamentales en estos días. “A partir de esta semana, para mí eres un gran presentador. Tengo que decir que Santi me ha llamado todos los días para saber. Me han llamado todos los compañeros, pero Santi me ha llamado la atención. Ya estás dentro de mis favoritos", ha dicho, haciendo referencia a Santi Acosta. Y es que el conductor de televisión ha tenido una gran constancia a la hora de interesarse por su estado y el de Charly, contactando a diario con Lydia Lozano para conocer su evolución y avances.

A pesar de no encontrarse en el set de televisión, Lozano ha señalado que está muy al pendiente del desarrollo del programa desde su domicilio, siguiendo minuto a minuto las novedades del espacio donde habitualmente colabora. En su intervención, ha compartido las cuestiones que le habría planteado personalmente a Carlo Costanzia, invitado destacado en la emisión. “Yo creo que debería sentarse con su madre y preguntarle por qué retiró las denuncias. ¿No te vas a sentar con tu madre para que te explique todo lo que ha escrito en el libro? ¿Cómo es su relación en el programa? ¿Le ha preguntado a su tía Marián sobre su madre y aquella noche que la acompañó al hospital?“, ha manifestado.

Lydia LozanoGente EspañaFamosos EspañaTelecincoMediaset EspañaEnfermedades de FamososEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

