Estos son los 5 países con más reservas de oro del mundo

Lingotes recién fundidos de oro. (Ilya Naymushin/Reuters)

El pasado 8 de octubre, el precio del oro alcanzó los 4.034,65 dólares por onza, según datos de Bloomberg, lo que representó un máximo nunca antes registrado en los mercados internacionales, superando por primera vez la barrera de los 4.000 dólares. Desde entonces, la cifra ha vuelto a caer por debajo de esa frontera, tras el nuevo acercamiento comercial entre Estados Unidos y China. Y es que el oro es considerado un ‘activo refugio’, es decir, uno tan sólido como sus lingotes, inmune a los bruscos vaivenes y por tanto preferido por los inversores en tiempos de incertidumbre política y económica. Y de “incertidumbre” política y económica, el mundo actual va sobrado.

En este contexto, ¿cuáles son los países del mundo con las mayores reservas de oro? Estas son las cifras oficiales, según los datos del Banco Mundial.

Estados Unidos

Estados Unidos mantiene, desde hace décadas, la primera posición global en reservas de oro. En 2025, el país cuenta con 8.133 toneladas del metal custodiadas principalmente en Fort Knox y otras localizaciones estratégicas. Esta cifra representa cerca del 75% de las reservas de divisas estadounidenses.

Fort Knox, uno de los lugares más misteriosos de Estados Unidos. (Foto: Wiki Commons)

El origen de esta acumulación masiva surge principalmente de decisiones tomadas en los años 30, cuando la tenencia privada fue prohibida y el Gobierno absorbió grandes cantidades de oro, que hasta entonces estaban en manos de los ciudadanos. Este proceso llevó las reservas estadounidenses hasta un máximo de 20.000 toneladas durante el siglo XX. Aunque la cifra descendió tras la liberalización posterior a 1970, el volumen actual se mantiene estable y duplica ampliamente al segundo país del ranking.

Alemania

Alemania cuenta con el segundo mayor stock de oro a nivel mundial, con un total de 3.350 toneladas. Parte de este patrimonio tiene raíces en la posguerra: al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el país adoptó el dólar estadounidense como respaldo principal y, mediante la venta de marcos para adquirir dólares y el posterior intercambio por oro, formó una de las reservas más sólidas de Europa.

En la actualidad, un alto porcentaje del oro alemán sigue en bóvedas extranjeras, en especial en Nueva York, aunque en años recientes una parte fue repatriada a Frankfurt.

Italia

Italia ocupa la tercera posición mundial con 2.452 toneladas. Estas reservas son administradas por la Banca d’Italia y han sido objeto de intenso debate nacional. En el pasado reciente, la posibilidad de vender parte del oro para hacer frente al déficit público surgió como propuesta, respaldada incluso por enmiendas legales que facilitaban la decisión del Estado para intervenir en las reservas de la banca central.

Francia

Francia se sitúa en el cuarto lugar mundial, con 2.437 toneladas de oro. Este volumen es resultado de procesos históricos ligados al patrón oro, cuando la Banque de France fue parte activa en la acumulación masiva del metal para asegurar la convertibilidad del franco durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.

Catacumbas de París, Francia (Shutterstock).

El oro francés llegó al país por múltiples vías: compras internacionales, intercambios con el Próximo Oriente y Rusia, y transferencias desde colonias africanas e indochinas. Bajo París, una enorme sala subterránea alberga la mayor parte de estas reservas, reforzando la imagen del oro como garantía suprema de soberanía y solidez.

Rusia

Rusia completa el top cinco mundial, sumando 2.330 toneladas en 2025. En los años recientes, Moscú adoptó una política proactiva de compra de oro, acumulando más de 30 toneladas en el último lustro, con el objetivo de reforzar activos tangibles y reducir la dependencia del dólar.

La estrategia rusa responde no solo al deseo de blindar la economía ante tensiones internacionales, sino también a mostrar autonomía frente a presiones externas. Rusia supera levemente a China en el ranking.

El Banco de España. (Europa Press)

¿Y España?

A nivel europeo, países como Suiza y Países Bajos ostentan reservas superiores a las 600 toneladas.

Portugal acumula unas 382,66 toneladas de reservas de oro, una cifra que supera a la de España, cuyo total se eleva a 281,58 toneladas. Estas reservas se reparten entre el Banco de España y distintas entidades en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.