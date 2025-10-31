Una renovación reluciente para un ícono del Rockefeller Center

El proceso de dorado de Prometeo requiere la aplicación manual de 20.000 hojas de pan de oro sobre la escultura de bronce. (Victor J. Blue for The New York Times)

Prometeo, en el Rockefeller Center, está recibiendo una piel nueva realmente espectacular. Es de oro de 23¾ quilates.

Y cuando mides 5,5 metros (18 pies) de altura, como él, no puedes decir que te están haciendo un pequeño retoque: te están haciendo mucho. Un estiramiento facial lleva tiempo cuando tu cara se extiende varios metros desde la línea del cabello hasta la barbilla.

Por eso una de las estatuas más famosas de Estados Unidos está ahora mismo detrás de lo que equivale a una enorme lona. Los patinadores de principios de temporada que giran en la pista a unos pocos metros y los turistas que toman fotos con sus teléfonos no pueden ver cómo los cosmetólogos de Prometeo trepan por toda la estatua.

Los cosmetólogos son restauradores de arte que prometen que Prometeo estará libre para el encendido del árbol navideño el 3 de diciembre.

Cuando terminen, Prometeo tendrá la piel muy fina. Cada hoja de pan de oro tiene solo 0,005 milímetros (0,0002 pulgadas) de grosor. Cubrir a Prometeo desde la antorcha hasta el torso y los pies requerirá 20.000 hojas de pan de oro, que vienen en pequeños cuadrados como calcomanías. “Las estamos colocando a mano, una por una, perfectamente”, dijo Marc Roussel, el conservador principal del proyecto.

Todo ese pan de oro pesa menos de medio kilogramo (una libra). Pero con el oro a 131.800 dólares el kilogramo (4.100 dólares la onza) la semana pasada, en total “estamos hablando de más de 60.000 dólares solo en materiales”, dijo Roussel.

El primer paso de los conservadores fue raspar la antigua piel de oro, dejando al descubierto el bronce de la estatua. Desde entonces han ido trabajando en la estatua de 5,5 metros (18 pies) de altura, sección por sección.

La estatua de Prometeo, de 5,5 metros de altura, permanece oculta tras una lona durante la restauración en Nueva York. (Victor J. Blue for The New York Times)

La sección en la que trabajan cada día la determina la última sección en la que trabajaron el día anterior. Comienzan aplicando una imprimación epoxi de tono amarillo como preparación. El epoxi necesita tiempo para secar, pero solo durante la noche. Con cada nuevo día, los doradores aplican la nueva piel.

Roussel y Bill Gauthier, el dorador principal, dijeron que trabajaban tanto con improvisación como con deliberación. “No sabemos exactamente cada paso que vamos a dar desde el principio”, dijo Gauthier. “Vamos aprendiendo sobre la pieza a medida que avanzamos”. Tienen un plan en mente, pero si necesitan revisarlo sobre la marcha, lo hacen, y diseñan una cuadrícula para guiar el trabajo en cada sección. “No es solo tomar una hoja y ponerla en cualquier parte”, dijo. “Hay un patrón sutil que no se ve, pero se puede sentir, de alguna manera. Si es un revoltijo, se va a ver mal”.

Después de terminar una sección, frotan el nuevo pan de oro con paños de lana de cordero empapados en agua helada, lo que ayuda a que el oro se adhiera al epoxi de debajo. El pulido debe hacerse “muy cuidadosamente, para no rayarlo”, dijo Roussel.

Prometeo ha sido redorado varias veces en sus 91 años. Un socorrista de 26 años de New Rochelle, Nueva York, fue el modelo para la estatua, según el propio socorrista, quien dijo que le pagaron 1 dólar la hora por lo que resultó ser un trabajo fácil pero decepcionante. El socorrista, Leonardo Nole, escribió años después que la tarea de posar fue más fácil que su trabajo posando para clases de arte universitarias, y mejor pagada. La decepción fue que no vio mucho al famoso escultor, Paul Manship. Nole dijo que había posado para un asistente.

El costo de los materiales para la restauración de Prometeo supera los 60.000 dólares debido al alto precio del oro. (Victor J. Blue for The New York Times)

Roussel dijo que Prometeo fue presentado al público con críticas que, como mucho, fueron mixtas. Hubo quejas de que la estatua parecía un “adorno de tocador” o el adorno del capó de un coche, y Roussel dijo que “alguien la llamó Leapin’ Louie”, una figura que, según “Great Fortune: The Epic of Rockefeller Center”, de Daniel Okrent, “parecía el joven audaz en el trapecio volador”. Manship, según Okrent, declaró en la década de 1950 que tampoco le gustaba la estatua de Prometeo.

Pero Roussel dijo que se maravillaba de todo lo que transmitía la escultura. Además de la figura de Prometeo, la estatua tiene los signos del Zodiaco, con los nombres de los signos incluidos, uno de los muchos detalles que le han hecho pensar en la escultura como un preludio Art Deco a la era de la información. “Normalmente no se piensa en información en una escultura”, dijo, “pero aquí hay mucha información. No es solo puramente decorativa”. Y sí, el Zodiaco y los nombres de los signos también serán redorados.