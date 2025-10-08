España

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

El valor del metal precioso aumenta impulsado por las compras de los bancos centrales y la previsión de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos

El oro supera por primera vez los 4.000 dólares (Europa Press)

Las cotizaciones del oro han alcanzado un hito histórico, impulsadas por la ola de incertidumbre política global y las expectativas de movimientos en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). En este contexto, el valor de la onza de oro se sitúa por primera vez por encima de los 4.000 dólares. Durante la madrugada de este miércoles, el metal precioso llegó a cotizar a 4.034,65 dólares por onza, según Bloomberg, una cifra inédita, que marca un nuevo máximo en los mercados internacionales y reactiva el interés por este valor tradicionalmente considerado refugio.

Los actores detrás de la escalada del valor del oro

Publica la agencia Reuters, que las causas que explican este ascenso van desde la búsqueda de activos seguros por parte de los inversores ante la inestabilidad económica, hasta las previsiones de recortes de tipos de interés por parte de la Fed. Destacan también las compras masivas por parte de bancos centrales y la debilidad del dólar, factores que han impulsado la demanda y sostenido los precios. 

Las compras institucionales provienen especialmente de países emergentes, que buscan reducir la dependencia de sus reservas en dólares. Además, el temor a una escalada de tensiones económicas globales y acontecimientos geopolíticos como la guerra en Ucrania o el conflicto en Gaza también han jugado un papel central, tal y como ha informado EFE.

Impacto internacional y respuesta de los mercados

A la incertidumbre internacional se han sumado hechos concretos como el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, que entra en su séptimo día, afectando la publicación de datos económicos clave y contribuyendo a la búsqueda de valores refugio. “El aumento de los niveles de incertidumbre tiende a impulsar las ganancias en el precio del oro y estamos viendo que este tema se reproduce de nuevo", ha señalado Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade, en declaraciones a Reuters.

La agitación política no solo afecta a Estados Unidos. Francia experimenta un bloqueo institucional tras la crisis de gobierno, con el presidente Emmanuel Macron otorgando margen a su primer ministro para negociar una salida estable. Esta situación también ha repercutido en la demanda de oro, incrementando la percepción de riesgo y sosteniendo la presión alcista.

Oro y bitcoin, dos activos antagónicos que batieron récords el mismo día por el miedo de los inversores a “perderse la fiesta”.

En Japón, la elección de Sanae Takaichi y las previsiones de un mayor déficit presupuestario también se citan como elementos catalizadores del mercado de oro. Para Kyle Rodda, analista de Capital.com, “la última subida ha sido provocada por la elección de Sanae Takaichi este fin de semana y la perspectiva de un mayor déficit en Japón. Esto está relacionado con una estrategia de compra agresiva (del oro)“, recoge la agencia de noticias global.

Expectativas de futuro para los metales preciosos

Las perspectivas en torno al oro continúan siendo optimistas. Analistas como Tai Wong, comerciante independiente, consideran que “el mercado buscará el próximo gran número redondo, que es 5.000, ya que la Fed probablemente continúe bajando las tasas", informa Reuters. Por su parte, entidades financieras como Goldman Sachs y UBS han elevado sus previsiones para el oro de cara a 2026, contando con el apoyo del repunte actual.

Otras materias primas también han mostrado movimientos positivos: la plata subió un 1,3% hasta los 48,44 dólares por onza, el platino ascendió un 2,4% hasta los 1.657,33 dólares, y el paladio repuntó un 2,3% hasta los 1.368,68 dólares, según datos de Reuters.

El "miedo a quedarse fuera“, señalan los expertos a la agencia de noticia, añade todavía más combustible al avance del oro, cuya evolución será seguida de cerca por los mercados internacionales en los próximos meses.

