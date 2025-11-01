Dos de los cinco detenidos por el robo del las joyas del Museo del Louvre entran en prisión

El robo de joyas históricas en el Museo del Louvre expone graves fallas en la seguridad de instituciones culturales francesas. (REUTERS)

El robo de las ocho joyas del Museo del Louvre ocurrido durante la mañana del pasado domingo 19 de octubre avanza en la investigación. Dos de las cinco personas detenidas el miércoles por la noche en el marco de la investigación han sido imputadas este sábado, mientras que tres han sido puestos en libertad, según informaron a la AFP fuentes policiales y cercanas al caso. Entre estas dos personas se encuentra una mujer de 38 años, residente en La Courneuve, que ha sido acusada este sábado de complicidad en el asalto y de asociación de malhechores con fines criminales. El otro supuesto implicado ha sido detenido por presunta participación directa.

El robo, que se produjo en la Galería de Apolo en apenas media hora después de la apertura del museo, está valorado en 88 millones de euros. Entre lo que se llevaron los ladrones, figuran joyas de la época napoleónica y de la realeza francesa, como un collar y pendientes de esmeraldas que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa Marie-Louise, así como la corona de la emperatriz Eugenia, hallada posteriormente dañada cerca del museo. El asalto duró solo siete minutos y los delincuentes huyeron en motocicletas por las calles de París.

La mujer imputada comparece ahora ante un juez que debe decidir si la envía a prisión preventiva, como ha solicitado la Fiscalía. Su abogado, Adrien Sorrentino, declaró a EFE que “está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada”. Por el momento, las autoridades no han precisado cuál habría sido su papel en la operación, en la que participaron directamente cuatro individuos.

Imágenes del asalto al Museo del Louvre en París. (Musée du Louvre/Ministère de la Culture/X/Europa Press)

El proceso de interrogatorios, que ha concluido antes de que expirara el plazo legal de 96 horas, se interpreta como un avance en las pesquisas. Esta nueva imputación se suma a la de los dos primeros detenidos, arrestados el domingo posterior al robo. Según la fiscal Beccuau, ambos confesaron “parcialmente” su participación y se encontraron restos de su ADN donde ocurrieron los hechos.

Las joyas todavía no han sido recuperadas

El asalto fue ejecutado por un comando de cuatro personas: dos de ellos escalaron hasta un balcón de la Galería de Apolo utilizando una escalera mecánica, irrumpieron en el interior tras romper una ventana con sierras radiales y destrozaron las vitrinas que protegían las joyas del tesoro real francés. Tras apoderarse de las piezas, escaparon por la misma vía y se subieron a motocicletas donde los esperaban los otros dos cómplices. Hasta el momento, las joyas robadas no han sido recuperadas, según ha precisado la fiscalía a EFE.

Vista de la ventana rota del Museo del Louvre tras el robo, el 20 de octubre de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

La presidenta del Louvre reconoció el pasado 22 de octubre ante el Senado francés el fracaso en la seguridad tras el robo. “La realidad es que, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo diario, hemos fracasado”, dijo. “Hoy en día hay fallos; estamos experimentando un terrible fracaso en el Louvre, del cual asumo mi parte de responsabilidad“, añadió.