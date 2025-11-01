España

Dos de los cinco detenidos por el robo del las joyas del Museo del Louvre entran en prisión

Una mujer de 38 años ha sido acusada de complicidad en el asalto a la Galería de Apolo, mientras la justicia francesa continúa investigando fallos de seguridad y busca recuperar las piezas sustraídas

Guardar
El robo de joyas históricas
El robo de joyas históricas en el Museo del Louvre expone graves fallas en la seguridad de instituciones culturales francesas. (REUTERS)

El robo de las ocho joyas del Museo del Louvre ocurrido durante la mañana del pasado domingo 19 de octubre avanza en la investigación. Dos de las cinco personas detenidas el miércoles por la noche en el marco de la investigación han sido imputadas este sábado, mientras que tres han sido puestos en libertad, según informaron a la AFP fuentes policiales y cercanas al caso. Entre estas dos personas se encuentra una mujer de 38 años, residente en La Courneuve, que ha sido acusada este sábado de complicidad en el asalto y de asociación de malhechores con fines criminales. El otro supuesto implicado ha sido detenido por presunta participación directa.

El robo, que se produjo en la Galería de Apolo en apenas media hora después de la apertura del museo, está valorado en 88 millones de euros. Entre lo que se llevaron los ladrones, figuran joyas de la época napoleónica y de la realeza francesa, como un collar y pendientes de esmeraldas que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa Marie-Louise, así como la corona de la emperatriz Eugenia, hallada posteriormente dañada cerca del museo. El asalto duró solo siete minutos y los delincuentes huyeron en motocicletas por las calles de París.

La mujer imputada comparece ahora ante un juez que debe decidir si la envía a prisión preventiva, como ha solicitado la Fiscalía. Su abogado, Adrien Sorrentino, declaró a EFE que “está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada”. Por el momento, las autoridades no han precisado cuál habría sido su papel en la operación, en la que participaron directamente cuatro individuos.

Imágenes del asalto al Museo del Louvre en París. (Musée du Louvre/Ministère de la Culture/X/Europa Press)

El proceso de interrogatorios, que ha concluido antes de que expirara el plazo legal de 96 horas, se interpreta como un avance en las pesquisas. Esta nueva imputación se suma a la de los dos primeros detenidos, arrestados el domingo posterior al robo. Según la fiscal Beccuau, ambos confesaron “parcialmente” su participación y se encontraron restos de su ADN donde ocurrieron los hechos.

Las joyas todavía no han sido recuperadas

El asalto fue ejecutado por un comando de cuatro personas: dos de ellos escalaron hasta un balcón de la Galería de Apolo utilizando una escalera mecánica, irrumpieron en el interior tras romper una ventana con sierras radiales y destrozaron las vitrinas que protegían las joyas del tesoro real francés. Tras apoderarse de las piezas, escaparon por la misma vía y se subieron a motocicletas donde los esperaban los otros dos cómplices. Hasta el momento, las joyas robadas no han sido recuperadas, según ha precisado la fiscalía a EFE.

Vista de la ventana rota
Vista de la ventana rota del Museo del Louvre tras el robo, el 20 de octubre de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

La presidenta del Louvre reconoció el pasado 22 de octubre ante el Senado francés el fracaso en la seguridad tras el robo. “La realidad es que, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo diario, hemos fracasado”, dijo. Hoy en día hay fallos; estamos experimentando un terrible fracaso en el Louvre, del cual asumo mi parte de responsabilidad“, añadió.

Temas Relacionados

Robo de joyas Museo del Louvre Napoleón Bonaparte Emmanuel Macron Rachida Dati Laure Beccuau París La Courneuve Patrimonio cultural Galería de ApoloEspaña NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lorena Romo, nutricionista: “Te enseño lo que como en un día sin complicaciones, sin dietas imposibles y con bomba de chocolate incluida”

La especialista promueve dietas que permitan la inclusión de todos los grupos alimenticios

Lorena Romo, nutricionista: “Te enseño

Disney+ España: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la batalla entre servicios de streaming, Disney+ busca mantenerse a la cabeza

Disney+ España: Estas son las

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

El jurista, creador de contenido e Inspector Jefe de la Policía Nacional, explica que “es bueno” que “el fiscal lleve la parte de la instrucción, la parte de la investigación penal”, porque “siempre va a tener a su lado un juez de garantías que va a vigilar el debido cumplimiento de la ley”

Francisco Rius, de la Policía

Adiós al bidé: alternativas que están de moda y que son muy fáciles de instalar

Las nuevas tendencias en baños han desterrado el bidé y han traído alternativas como la ducha higiénica y los inodoros inteligentes, soluciones que ahorran espacio y modernizan la higiene en los hogares españoles

Adiós al bidé: alternativas que

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, de la Policía

Francisco Rius, de la Policía Nacional, sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Muchos dicen que se va a politizar más la justicia y es incorrecto”

La Policía identifica al hombre secuestrado en Madrid como ‘El niño Juan’, un famoso alunicero conocido por la Interpol y relacionado con la mafia china

Quién es Vicente Mompó, el nombre que suena con fuerza para sustituir a Mazón en el PP de la Generalitat

La Guardia Civil está comenzando a revisar las guanteras de los coches: las multas pueden llegar a los 30.000 euros

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 noviembre

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los descansos a los que tienes derecho en tu trabajo y son innegociables”

Un padre pide a los tribunales quitar una pensión de 200 euros a su hija: el juez se la retira por romper la relación con su progenitor de forma “radical” sin motivos

Cuidar de los padres a cambio de la herencia: “Es un ‘win-win’, tú me das asistencia y yo te doy un piso”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”