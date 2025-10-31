Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Un militar ha muerto tras sufrir el impacto de una deflagración de una granada en el campo de maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’, de Viator, en Almería. Según la información de EFE, otro soldado habría salido herido de gravedad, y la llamada de emergencia desde la sede de la Legión se habría producido a las 11:00 de la mañana de este viernes.
Esta base es el acuartelamiento principal de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión de Almería. Este cuerpo realiza maniobras de forma recurrente para que sus efectivos estén preparados en todo momento. Todavía no se conocen detalles sobre cómo ha ocurrido, si el utensilio estaba en mal estado o el incidente se debe a otro motivo.
(Noticia en ampliación).
Últimas Noticias
Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2
Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold
Ha dado clase a varios jugadores de primer nivel que han mostrado un gran aprendizaje
Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla
Un tercer hermano ha quedado en libertad al ser menor de edad
El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo
El juez Leopoldo Puente centra su investigación en las conclusiones del último informe de la UCO, que señaló pagos que no constarían, “ni por sus fechas ni por sus importes”, en la información facilitada por el partido en la causa
Pedro Sánchez matricula a su hija pequeña en una universidad privada y católica que cuesta 12.900 euros al año
Carlota, la hija pequeña del presidente, cursa un doble grado en ESIC University, un centro católico que podría no cumplir los nuevos requisitos que su padre ha impulsado para las universidades privadas
MÁS NOTICIAS