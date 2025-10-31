Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Un soldado de la Legión participa en una maniobra (María José López - Europa Press)

Un militar ha muerto tras sufrir el impacto de una deflagración de una granada en el campo de maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’, de Viator, en Almería. Según la información de EFE, otro soldado habría salido herido de gravedad, y la llamada de emergencia desde la sede de la Legión se habría producido a las 11:00 de la mañana de este viernes.

Esta base es el acuartelamiento principal de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión de Almería. Este cuerpo realiza maniobras de forma recurrente para que sus efectivos estén preparados en todo momento. Todavía no se conocen detalles sobre cómo ha ocurrido, si el utensilio estaba en mal estado o el incidente se debe a otro motivo.

