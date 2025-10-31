España

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Otro compañero está herido de gravedad por la deflagración del explosivo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Un soldado de la Legión
Un soldado de la Legión participa en una maniobra (María José López - Europa Press)

Un militar ha muerto tras sufrir el impacto de una deflagración de una granada en el campo de maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’, de Viator, en Almería. Según la información de EFE, otro soldado habría salido herido de gravedad, y la llamada de emergencia desde la sede de la Legión se habría producido a las 11:00 de la mañana de este viernes.

Esta base es el acuartelamiento principal de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión de Almería. Este cuerpo realiza maniobras de forma recurrente para que sus efectivos estén preparados en todo momento. Todavía no se conocen detalles sobre cómo ha ocurrido, si el utensilio estaba en mal estado o el incidente se debe a otro motivo.

El cuartel militar más antiguo de España: se construyó hace casi 300 años y se puede visitar.

(Noticia en ampliación).

Temas Relacionados

MilitaresEjércitoEjército de TierraEspaña-NacionalEspaña Noticias

