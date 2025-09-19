Espana agencias

La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar de Viator (Almería)

La Brigada de la Legión va a celebrar este sábado los actos conmemorativos con motivo del CV aniversario de su fundación con la formación de unidades legionarias así como la exposición de materiales y visitas a su colección museográfica en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería).

Los actos arrancarán con una misa que se celebrará a las 10,30 horas en exterior de la capilla de la base, antes de iniciar la parada militar prevista en el Patio de Armas a partir del mediodía con la exhibición de escuadras de gastadores y retreta militar a cargo de la Banda de Guerra.

Durante la jornada de puertas abiertas destinada a "estrechar lazos con la ciudadanía" también se realizará una visita a la sala museística y se habrá una exposición de materiales y medios tácticos.

Los actos centrales de este aniversario vienen precedidos además de la entrega, por parte del Ayuntamiento de Almería, del Escudo de Oro de la ciudad y homenaje a la bandera en reconocimiento a los 30 años de su llegada a la provincia con el nacimiento de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII.

Desde inicios de mes se han dado diferentes pruebas deportivas así como concursos y exhibiciones teatrales y cinematográficas para celebrar esta efeméride. Entre ellas destaca la muestra 'La Legión a través de sus uniformes' que acoge la biblioteca municipal José María Artero.

