España

No uses limpiacristales para tu televisor: estos son los motivos que dan los expertos

Recurrir a productos de limpieza convencionales puede ser perjudicial para el aparato electrónico

Por Carolina Montes

Guardar
Limpiar correctamente el televisor /
Limpiar correctamente el televisor / Imagen de archivo

Las manchas y huellas en la superficie de un televisor pueden arruinar cualquier experiencia visual e intentamos buscar remedios para eliminarlas. Sin embargo, recurrir a productos de limpieza convencionales puede ser perjudicial.

Las pantallas planas de televisión modernas requieren cuidados específicos para evitar daños irreversibles, especialmente al momento de la limpieza. Aunque la superficie de estos televisores es de vidrio, los productos tradicionales para limpiar ventanas, como el limpiacristales, no son adecuados y pueden comprometer la integridad del dispositivo.

Algunos limpiacristales pueden contener solventes agresivos y afectar a la pantalla. Los fabricantes de televisores advierten que estos productos pueden eliminar o deteriorar el recubrimiento antirreflejo que facilita la visualización al reducir los reflejos. Si este recubrimiento se daña, pueden aparecer manchas, rayas o zonas decoloradas que distorsionan la imagen y afectan la experiencia visual.

La marca tecnológica Samsung comentó al medio Southern Living que no se debían utilizar limpiadores para ventanas, jabón, polvos de limpieza ni productos químicos empleados para limpiar vidrio, como el alcohol, el benceno o el amoníaco. Las pantallas actuales de los televisores son LCD y tienen superficies muy suaves y sensibles, lo que hace que estos productos químicos causen daños permanentes en ellas por su gran potencia.

Las superficies de los televisores actuales son muy vulnerables antes sustancias abrasivas, por eso hay que tener cuidado. Southern Living también preguntó a HG, una marca de productos de limpieza, y afirmó que no hay utilizar muchos de los productos que recomiendan en las páginas web, como limpiacristales, vinagre, alcohol metilado o limpiadores multiusos. Contienen sustancias agresivas que afectan a la película protectora de la pantalla, lo que enfatiza las soluciones caseras populares que pueden llegar a no ser nada beneficiosas si no están aprobadas por el fabricante del aparato electrónico.

Consejo para evitar daños

El consejo principal para evitar daños es no recurrir a remedios caseros que contengan cualquier producto cuya formulación incluya alcohol isopropílico u otros ingredientes prohibidos por el fabricante. Inclusive, algunos productos comerciales que están etiquetados como aptos no siempre son seguros para los televisores de pantalla plana, a menos que estén avalados por la propia marca.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Según outhern Living, la recomendación más segura es prescindir de cualquier limpiador salvo en casos específicos de manchas o huellas dactilares que sean difíciles de eliminar. Para el mantenimiento regular, basta con pasar un paño de microfibra seco y suave que retire el polvo sin más manipulación. Si es necesario eliminar marcas persistentes, se puede humedecer ligeramente el paño con agua destilada o con un limpiador óptimo para pantalla aprobado por el fabricante. El uso de agua destilada es preferible, ya que no contiene minerales que puedan dejar residuos en la superficie.

Importante la técnica de aplicación

Un aspecto fundamental en la aplicación de este tipo de productos es la técnica que se utiliza. Nunca hay que rociar el líquido directamente sobre la superficie de la pantalla porque ahí es cuando sí o sí se genera un daño irreversible. Lo idóneo es aplicar el producto sobre un paño y presionar suavemente para evitar que la superficie se dañe. Esta precaución ayuda a preservar la calidad de la imagen y la vida útil del televisor.

Estas pautas que recoge el medio Southern Living a partir de las recomendaciones de fabricantes y expertos, buscan preservar la integridad de las pantallas y garantizar una experiencia visual óptima.

En definitiva, la limpieza adecuada de una pantalla de televisión exige evitar productos domésticos comunes y seguir las indicaciones del fabricante, priorizando siempre métodos suaves y materiales no abrasivos para mantener el dispositivo en óptimas condiciones. Por lo que es muy importante hacer caso a lo que dicen los expertos para no perder dinero rápidamente con la rotura de este medio electrónico.

Temas Relacionados

TelevisiónLimpiezaConsejosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: jugada ganadora y resultado

Juan Bidart, arquitecto: “Usar pinturas clásicas puede alterar el oxígeno de tu casa durante semanas”

El arquitecto Juan Bidart alerta sobre los riesgos de las pinturas de solventes en interiores

Juan Bidart, arquitecto: “Usar pinturas

Tarta de uvas, una receta fácil y perfecta para otoño

Estos son los pasos que debes seguir para que te quede en el punto perfecto

Tarta de uvas, una receta

Cuál es el santo que se celebra el 31 de octubre

Consulta el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

La Administración le denegó la prestación y exigió a la retirada la devolución de 10.421 euros por pagos que consideró indebidos

Una mujer gana el conflicto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La militancia de Junts valida

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

ECONOMÍA

Una mujer gana el conflicto

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Los errores que debes evitar al ver un piso, según un agente inmobiliario: “Fíjate en los enchufes”

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

DEPORTES

El portero de un club

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera