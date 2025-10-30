No uses limpiacristales para tu televisor: estos son los motivos que dan los expertos

Limpiar correctamente el televisor / Imagen de archivo

Las manchas y huellas en la superficie de un televisor pueden arruinar cualquier experiencia visual e intentamos buscar remedios para eliminarlas. Sin embargo, recurrir a productos de limpieza convencionales puede ser perjudicial.

Las pantallas planas de televisión modernas requieren cuidados específicos para evitar daños irreversibles, especialmente al momento de la limpieza. Aunque la superficie de estos televisores es de vidrio, los productos tradicionales para limpiar ventanas, como el limpiacristales, no son adecuados y pueden comprometer la integridad del dispositivo.

Algunos limpiacristales pueden contener solventes agresivos y afectar a la pantalla. Los fabricantes de televisores advierten que estos productos pueden eliminar o deteriorar el recubrimiento antirreflejo que facilita la visualización al reducir los reflejos. Si este recubrimiento se daña, pueden aparecer manchas, rayas o zonas decoloradas que distorsionan la imagen y afectan la experiencia visual.

La marca tecnológica Samsung comentó al medio Southern Living que no se debían utilizar limpiadores para ventanas, jabón, polvos de limpieza ni productos químicos empleados para limpiar vidrio, como el alcohol, el benceno o el amoníaco. Las pantallas actuales de los televisores son LCD y tienen superficies muy suaves y sensibles, lo que hace que estos productos químicos causen daños permanentes en ellas por su gran potencia.

Las superficies de los televisores actuales son muy vulnerables antes sustancias abrasivas, por eso hay que tener cuidado. Southern Living también preguntó a HG, una marca de productos de limpieza, y afirmó que no hay utilizar muchos de los productos que recomiendan en las páginas web, como limpiacristales, vinagre, alcohol metilado o limpiadores multiusos. Contienen sustancias agresivas que afectan a la película protectora de la pantalla, lo que enfatiza las soluciones caseras populares que pueden llegar a no ser nada beneficiosas si no están aprobadas por el fabricante del aparato electrónico.

Consejo para evitar daños

El consejo principal para evitar daños es no recurrir a remedios caseros que contengan cualquier producto cuya formulación incluya alcohol isopropílico u otros ingredientes prohibidos por el fabricante. Inclusive, algunos productos comerciales que están etiquetados como aptos no siempre son seguros para los televisores de pantalla plana, a menos que estén avalados por la propia marca.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Según outhern Living, la recomendación más segura es prescindir de cualquier limpiador salvo en casos específicos de manchas o huellas dactilares que sean difíciles de eliminar. Para el mantenimiento regular, basta con pasar un paño de microfibra seco y suave que retire el polvo sin más manipulación. Si es necesario eliminar marcas persistentes, se puede humedecer ligeramente el paño con agua destilada o con un limpiador óptimo para pantalla aprobado por el fabricante. El uso de agua destilada es preferible, ya que no contiene minerales que puedan dejar residuos en la superficie.

Importante la técnica de aplicación

Un aspecto fundamental en la aplicación de este tipo de productos es la técnica que se utiliza. Nunca hay que rociar el líquido directamente sobre la superficie de la pantalla porque ahí es cuando sí o sí se genera un daño irreversible. Lo idóneo es aplicar el producto sobre un paño y presionar suavemente para evitar que la superficie se dañe. Esta precaución ayuda a preservar la calidad de la imagen y la vida útil del televisor.

Estas pautas que recoge el medio Southern Living a partir de las recomendaciones de fabricantes y expertos, buscan preservar la integridad de las pantallas y garantizar una experiencia visual óptima.

En definitiva, la limpieza adecuada de una pantalla de televisión exige evitar productos domésticos comunes y seguir las indicaciones del fabricante, priorizando siempre métodos suaves y materiales no abrasivos para mantener el dispositivo en óptimas condiciones. Por lo que es muy importante hacer caso a lo que dicen los expertos para no perder dinero rápidamente con la rotura de este medio electrónico.