Lidia Santos le confiesa su fantasía a dos solteros de ‘First Dates’ que tienen mucha tensión sexual: “En mis tres primeras relaciones tuve el mismo problema”

Jamie y Alex en su cita de First Dates

El restaurante de First Dates ha recibido a dos personas con “las mismas vibes” y que han pasado por momentos muy similares a lo largo de su vida. El primero en entrar por la puerta ha sido Alex, quien le ha relatado a Carlos que tenía la intención de encontrar el amor “independientemente del género” de su cita. Minutos después ha llegado Jamie, un profesor de inglés al que describen como poseedor de un “cuerpo que es un hito”.

Y como si de un guion se tratase, sendas solteras han comenzado a bailar nada más verse por la alegría de haber encontrado a alguien con el que mantienen un entendimiento mutuo. No obstante, uno de los momentos más salseantes que experimentaros los participantes, de entre todas las charlas que tuvieron, fue la conversación que mantuvieron con Lidia Santos, la nueva camarera del programa que ya ha demostrado anteriormente no tener miedo a hablar de amor.

De esta manera, la llegada de Santos se produjo mientras los participantes abordaban temas sobre sus experiencias románticas y preferencias sentimentales. Algo que no les importó al recibir en exclusiva la confesión de la camarera: una fantasía sexual que hasta el momento no ha podido hacer realidad.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

“Mis parejas no me querían presentar a su familia”

Antes del encuentro con Lidia, los solteros tuvieron una conversación bastante fluida. Al principio Álex compartió durante la charla que tuvo dificultades para que sus parejas lo presentaran a sus familias en sus tres primeras relaciones. “Me ha costado... en mis tres primeras relaciones tuve el mismo problema, que mis parejas no me querían presentar a su familia. Mi primera novia, sus papás eran chinos y no querían a ningún novio que fuera chino. Soy súper bisexual”, relató Álex.

Asimismo, le comentó que en total había tenido cuatro relaciones: una con un chico cis, otra con una chica cis, con una chica trans y con un chico trans. A lo que Jamie se quedó verdaderamente impactado porque su acompañante había encontrado “más chicas que yo y no sé cómo lo haces”. Poco a poco a charla avanzaba hacia temas más candentes, donde las solteras abrieron su lado más íntimo frente al otro. “Con los chicos me gusta ser dominante: mi Dios me bendijo con 23 centímetros y no es para tenerlo escondido”, bromeaba Alex, aunque Jamie empezó a mostrarse muy interesado.

Seguidamente, Santo apareció por un lado de la mesa y antes de enseñarles lo que les tenía preparado, abrió la conversación diciendo: “Veo que no tenéis hambre”, comentaba, sugiriendo que ambos solteros estaban más interesados en la conversación que en la cena. En ese momento, Jamie volvió a bromear: “Es que me gusta usar mi boca muchísimo”, provocando risas tanto en su cita como en la propia Santos.

Como parte de una dinámica habitual del programa, la nueva integrante planteó el uso de unos “posavasos del amor”, con los que debían abordar distintos temas sorteados al azar. Para ejemplificar, Santos se animó a participar levantando la primera tarjeta que preguntaba sobre fantasías sexuales. Al intentar pasar a la siguiente, Jamie la animó a contestar: “Te tocó fantasías sexuales. Cuéntanos una”.

Ante la insistencia y atención de ambos solteros, Lidia terminó confesando ante las cámaras: “Me voy a mojar. Ya que estamos aquí el equipo banana. Yo nunca he hecho un trío. Me gustaría hacerlo. Es una fantasía sexual”. Mientras los participantes le preguntaban detalles como sus preferencias sobre la composición de ese posible trío, la camarera zanjó rápido el tema mientras se alejaba de la mesa: “Era una pregunta, yo ya contesté”, resolvía lanzándoles un beso.

Tras otro baile en la sala privada del restaurante, la cita terminaba frente a las cámaras del confesionario para tomar la decisión final, donde los participantes coinciden en su percepción mutua. “Somos la misma persona”, afirmaron antes de cortar cualquier posibilidad amorosa futura. Jamie, por su parte, explicó sus motivos: “Eres una persona fantástica, me encantas. Físicamente, no eres mi tipo. Pero cuando me dijiste de los 23 centímetros me dije: ‘esto va a entrar muy bien’”. Álex coincidió en que la afinidad es muy alta: “Siento que como somos muy parecidos, yo siento que podemos ser muy buenos amigos. Necesito a una persona más tranquila que haga un balance para una persona tan hiperactiva”, reflexionaba al final.