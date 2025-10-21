España

La única fantasía sexual que no ha podido satisfacer una soltera “pajillera” en ‘First Dates’: “En África por lo visto no comen el coño”

La sevillana le ha dado un consejo a su acompañante para alcanzar la “plenitud” en la vida: “A partir de ahí caminar hacia delante”

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Ángela y Juan durante su
Ángela y Juan durante su cita de First Dates (Cuatro, Montaje Infobae)

El último episodio de First Dates ha reunido en su restaurante a dos sevillanos en busca de una nueva oportunidad amorosa. Juan, de 48 años, escritor y compositor, y Ángela, de 47, artesana y peluquera, protagonizaron un encuentro que, sin duda, ha destacado por la sinceridad y las convicciones de la soltera.

Desde el primer momento el interés por la espiritualidad y la personalidad marcó el tenor de la conversación. Ángela en un intento de abrirse ante Juan, expresando: “Yo también soy muy espiritual. Me encanta, yo echo las cartas españolas. Para mí lo más importante de todo lo que ha inventado Dios es la risa y el orgasmo. Te da una sensación de bienestar, de plenitud, de liberación, y de todo, que lo deberían haber puesto en los mandamientos”. Esta visión, que combinó el humor, el placer y la conexión espiritual, sorprendió a su acompañante y sentó el foco dominante de la conversación.

“Me gusta el sexo, pero el sexo con amor”

Además, la soltera ha confesado al equipo del programa cuál es “la única fantasía sexual” que nunca le han cumplido: “Que me coman el coño hasta que me corra”. Mientras Juan se ha quedado algo sorprendido, ella ha continuado: “Me gusta el sexo, pero el sexo con amor, no sexo solo. Porque el sexo solo para mí es frío, no me apetece”, aseguraba.

Ángela y Juan durante su
Ángela y Juan durante su cita de First Dates (Cuatro)

“El papá de mi niño es africano y en África por lo visto no comen el coño, entonces nunca me lo ha comido y como es el único hombre que he tenido más fiel”. Asimismo, le ha confesado a su acompañante que es “muy pasional”: “Yo me quiero mucho a mí misma. Yo soy pajillera”, le comentaba; a lo que él, extrañado, le ha preguntado qué quería decir con eso. Ella, abiertamente, se lo ha traducido como: “Me hago pajas”.

Al enterarse de lo que realmente quería decir, el soltero no ha tenido otro pensamiento que no sea que eran “incompatibles” Y es que, el hombre de 48 años le ha comunicado que él se lo toma de otra manera completamente diferente y ha negado ser “pajillero”: “Pues yo sexo poco, yo estoy a pan y agua“, le contaba mientras ella le aseguraba que “no podría vivir así”. De esta forma, Ángela no ha dudado en comentar con el equipo qué considera que debería hacer Juan: “Creo que lo que necesita es hacerse una buena paja y tener un buen orgasmo, y a partir de ahí caminar hacia delante".

“Yo me reservo para la que llegue, la que llegue se lleva el cuerpo”, le ha explicado Juan. Seguidamente, su cita no ha podido evitar añadir que “tengo mucha alegría en mi cuerpo”, lo que ha provocado que el soltero se ría. “Una persona que te ame continuamente y te quiera y eso es maravilloso. Y tener feeling. Yo no podría vivir sin un abrazo, un beso, un cuchicú”, añadía Ángela.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Ante la exposición de la sevillana, el soltero tenía muy claro lo que estaba ocurriendo en la cita: “Yo no le seguía el rollo a las cosas que ella quería, porque yo si notaba que ella estaba interesada en la manera en que me miraba”. Además, después de que ella le preguntase qué buscaba para encontrar el amor, Juan respondía que “no estoy muy preparado”; a pesar de ser completamente mentira.

Según lo que dijo más tarde en el confesionario, lo hizo “para que se diera cuenta de que le iba a decir que no. Porque no quería continuar con la cita”. Ángela, por su parte, le había comentado que quería que le entrasen las “mariposas en la barriga”.

Finalmente, el cara a cara ha concluido con una decisión mutua, no exenta de cordialidad. Juan expresó: “No tendría una segunda cita contigo, porque aunque me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho, no compaginamos”, a lo que Ángela respondió con una apertura a la amistad: “Yo veo que somos los dos muy especiales, pero somos muy diferentes. No tendría una segunda cita como pareja, pero como amigos sí”, terminaba ella.

