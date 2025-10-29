El flechazo más rápido de ‘First Dates’: “Digamos que lo noté”

Judith y José en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

First Dates tiene un largo catálogo de parejas que han decidido salir juntas del programa y darse una segunda oportunidad. Aunque la mayoría de las veces es complicado que las dos personas cuadren a la perfección en la vida del otro, sobre todo cuando ya cuentan con una vida asentada, siempre se puede ver a algún par que deciden lanzarse al amor. Algo similar les ha pasado a Judith Y José, quienes, sin duda, han tenido el flechazo más rápido en mucho tiempo.

Y es que, la repostera de 26 años y el mecánico industrial de 28, ambos procedentes de Barcelona, han tenido una conexión casi inmediata tras un primer gesto amable: unas cookies caseras que la joven preparó para su cita para demostrar sus dotes culinarias. El detalle sirvió como anticipo de una cita donde la espontaneidad y la sintonía se hicieron evidentes desde el primer minuto.

El restaurante más famoso de la televisión comienza una nueva temporada con un nuevo fichaje en el plantel de camareros, Lidia Santos

“Era algo que mi cuerpo me decía: ‘Hazlo, que no va a pasar nada’”

Después de una cena llena de complicidad y conversación fluida, ambos solteros decidieron trasladarse a una de las salas privadas del restaurante. Una vez dentro, los catalanes decidieron jugar al juego de los dados, que dependiendo de la cara del cubo que caiga boca arriba, los jugadores tienen que hacer una acción u otra.

Al tirar la primera ronda, el nuevo ambiente tornó de inmediato el rumbo de la cita. La consigna marcó “acariciar” y “cuello”. Sin dilación, José tomó la iniciativa y acarició el cuello de Judith, lo que desembocó en el primer beso. “Besas muy bien”, le comentaba la barcelonesa, quien no ocultó su satisfacción tras el intercambio. De este modo, el gesto no solo fue correspondido, sino que continuó momentos después.

La secuencia continuó con una mayor intimidad cuando ambos optaron por apagar la luz de la sala para favorecer la privacidad. El clima de confianza mutua facilitó que compartieran varios besos más. José describió así ante cámara cómo percibió esta decisión en su cita: “Yo sé que no me iba a hacer una cobra, porque digamos que lo noté. Lo noté en la forma en la que me miraba la boca, en los ojos y demás. Era algo que mi cuerpo me decía ‘hazlo, que no va a pasar nada’”, afirmaba.

Judith y José en su cita de First Dates (Cuatro)

Llegada la decisión final, los dos protagonistas se sentaron delante de las cámaras para anunciar su respuesta al equipo. “Sí que me gustaría tener una segunda cita con Judith. Creo que ha habido mucha afinidad, me lo he pasado muy bien. Se me han olvidado todos los nervios que tenía al principio. Te volvería a ver otra vez”, declaraba el soltero.

Por su parte, Judith se mostró igualmente convencida de querer repetir el encuentro: “A mí me encantaría tener otra cita con José. Me encantaría conocerle un poquito más. Me ha sabido a poco, la verdad”, confesaba ella. De eta forma, ambos abandonaron juntos el restaurante entre risas, sellando así uno de los episodios con mayor dinamismo en la formación de una pareja.